Еще несколько необычных экскурсий в Мурике

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Северное сияние — увидеть, как «зажигается небо»

Отправиться в погоню за таинственным свечением и полюбоваться местной природой

Светлана
Светлана – представитель из Мурика
Северное сияние — удивительное по красоте природное явление.

Мы расскажем, как оно образуется и как к нему относятся люди, птицы и животные.

Поможем найти лучшую точку за городом для наблюдения за «световым танцем», согреем горячим чаем с печеньем и развлечем интересными рассказами о Мурманске и Кольском полуострове 🏝️.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • От 10 000 ₽ за экскурсию

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Северное сияние — увидеть, как «зажигается небо»
Северное сияние — увидеть, как «зажигается небо»

Что вас ожидает

Северные секреты
Залитое зеленоватым, розовым и алым светом ночное небо — невероятное зрелище, похожее на волшебство! На самом деле, Северное сияние давно исследовано учеными. Мы расскажем, как и почему начинают светиться верхние слои атмосферы и как на них влияют ветер и солнечная активность. А также: как местные жители определяют благоприятные места для «охоты» и почему Северное сияние практически невозможно увидеть в городе.

Ночь, которая запомнится на всю жизнь
Охота на Северное сияние — это всегда маленькое приключение. Погода на Кольском полуострове 🏝️ меняется очень быстро, и до конца предугадать явление капризной Авроры никто не может. Мы сделаем все, чтобы наша «погоня» за ней завершилась успехом. Скрасить возможное ожидание помогут горячий чай, веселые разговоры и профессиональная фотосъемка на фоне северных ландшафтов.

Организационные детали

По запросу мы можем провести экскурсию ⛳ для большой компании на микроавтобусе 🚌 (до 19 человек).

Начало и место завершения
🚩 у отеля Азимут
Северное сияние — увидеть, как «зажигается небо»
Северное сияние — увидеть, как «зажигается небо»
Северное сияние — увидеть, как «зажигается небо»
Северное сияние — увидеть, как «зажигается небо»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда единомышленников, любящая свой край. Наши профессиональные гиды работают более 20 лет и с радостью делятся с гостями Севера удивительными историями и фантастическими пейзажами.
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