Еще несколько необычных экскурсий в Мурике

Что вас ожидает

Северные секреты

Залитое зеленоватым, розовым и алым светом ночное небо — невероятное зрелище, похожее на волшебство! На самом деле, Северное сияние давно исследовано учеными. Мы расскажем, как и почему начинают светиться верхние слои атмосферы и как на них влияют ветер и солнечная активность. А также: как местные жители определяют благоприятные места для «охоты» и почему Северное сияние практически невозможно увидеть в городе.

Ночь, которая запомнится на всю жизнь

Охота на Северное сияние — это всегда маленькое приключение. Погода на Кольском полуострове 🏝️ меняется очень быстро, и до конца предугадать явление капризной Авроры никто не может. Мы сделаем все, чтобы наша «погоня» за ней завершилась успехом. Скрасить возможное ожидание помогут горячий чай, веселые разговоры и профессиональная фотосъемка на фоне северных ландшафтов.

Организационные детали

По запросу мы можем провести экскурсию ⛳ для большой компании на микроавтобусе 🚌 (до 19 человек).