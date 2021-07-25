Североморск - парад, поднятие флагов, подводную лодку К-21, корабли военные и военную технику
Североморск-2 (Сафоново)- музей ВВС СФ, ангар, домик Гагарина, военные современные самолеты
Экскурсии 🧭 трассовая и городская
Экскурсия ⛳ в музей 🖼 ВВС СФ в Североморске - 2 (ныне пос. Сафоново)
В музее три зала: военного времени, памяти о погибших, послевоенного периода. В экспозиции представлены фотоматериалы, документы по истории 📖 авиации Северного флота, образованной в 1936 году. Особое внимание привлекают личные вещи ветеранов авиаторов-североморцев.
Посещение ангара военной летной техники
В ангаре музея собрана коллекция самолетов и вертолётов военного и послевоенного времени. Многие из них были найдены в сопках и восстановлены авиаторами-североморцами.
Свободное время для осмотра военных самолетов, расположенных на старом аэродроме перед ангаром музея (выставляются только в день ВМФ).
Торжественный митинг, возложение венков, марш войск Североморского гарнизона и военнослужащих-женщин, парад военной техники.
Парад кораблей Северного Флота и военно-спортивные показательные выступления.
Свободное время для посещение кораблей СФ и выставки образцов военной техники и вооружения береговых войск СФ и частей ПВО
Экскурсия ⛳ на подводную лодку К-21
Легендарная советская Краснознамённая крейсерская дизель-электрическая подводная лодка времён Великой Отечественной войны, четвёртый корабль серии XIV типа «Крейсерская», ныне музей 🖼, продолжает нести вахту. ПЛ участвовала в Великой Отечественной войне в составе Северного флота ВС Союза ССР. Совершила 12 боевых походов и 6 минных постановок. Ярким эпизодом службы ПЛ «К-21» стала атака на немецкий линкор «Тирпиц»
🚩 Начало: Мурманск, от согласованного места
🏁 Место завершения: Мурманск,
Что входит
трансфер
экскурсионная программа
входная плата на объекты
сопровождающий гид
оформление разрешений на проезд в ЗАТО (пропуска)
Что не входит
питание
личные потребности
Важная информация
Программа рассчитана на 8 часов.
09:00 выезд из Мурманска (посадка в автобус строго по спискам и паспортам)
17:00 Возвращение в Мурманск
В городе расположена база Северного флота. Въезд в город лиц, не проживающих в нём постоянно, допускается только по пропускам.
ДОКУМЕНТЫ НА ПРОПУСК ПРИНИМАЮТСЯ ДО 01.07.2021
У вас будет время для посещения кораблей и самостоятельного обеда. Рекомендуем взять в собой термос и бутерброды, что бы не тратить время на очереди.
Время проведения: 25.07.2021 в 08:00
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.