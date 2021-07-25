Элеонора Л.
Элеонора Л. – Гид из Мурманска
День ВМФ в Североморске
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Экскурсия

19 500 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
День ВМФ в Североморске
День ВМФ в Североморске

Что вы увидите 🤩

  • Североморск - парад, поднятие флагов, подводную лодку К-21, корабли военные и военную технику
  • Североморск-2 (Сафоново)- музей ВВС СФ, ангар, домик Гагарина, военные современные самолеты
  • Экскурсии 🧭 трассовая и городская
  • Экскурсия ⛳ в музей 🖼 ВВС СФ в Североморске - 2 (ныне пос. Сафоново)
  • В музее три зала: военного времени, памяти о погибших, послевоенного периода. В экспозиции представлены фотоматериалы, документы по истории 📖 авиации Северного флота, образованной в 1936 году. Особое внимание привлекают личные вещи ветеранов авиаторов-североморцев.
  • Посещение ангара военной летной техники
  • В ангаре музея собрана коллекция самолетов и вертолётов военного и послевоенного времени. Многие из них были найдены в сопках и восстановлены авиаторами-североморцами.
  • Свободное время для осмотра военных самолетов, расположенных на старом аэродроме перед ангаром музея (выставляются только в день ВМФ).
  • Торжественный митинг, возложение венков, марш войск Североморского гарнизона и военнослужащих-женщин, парад военной техники.
  • Парад кораблей Северного Флота и военно-спортивные показательные выступления.
  • Свободное время для посещение кораблей СФ и выставки образцов военной техники и вооружения береговых войск СФ и частей ПВО
  • Экскурсия ⛳ на подводную лодку К-21
Легендарная советская Краснознамённая крейсерская дизель-электрическая подводная лодка времён Великой Отечественной войны, четвёртый корабль серии XIV типа «Крейсерская», ныне музей 🖼, продолжает нести вахту. ПЛ участвовала в Великой Отечественной войне в составе Северного флота ВС Союза ССР. Совершила 12 боевых походов и 6 минных постановок. Ярким эпизодом службы ПЛ «К-21» стала атака на немецкий линкор «Тирпиц»
🚩 Начало: Мурманск, от согласованного места
🏁 Место завершения: Мурманск,
Что входит
  • трансфер
  • экскурсионная программа
  • входная плата на объекты
  • сопровождающий гид
  • оформление разрешений на проезд в ЗАТО (пропуска)
Что не входит
  • питание
  • личные потребности
Важная информация
  • Программа рассчитана на 8 часов.
  • 09:00 выезд из Мурманска (посадка в автобус строго по спискам и паспортам)
  • 17:00 Возвращение в Мурманск
  • В городе расположена база Северного флота. Въезд в город лиц, не проживающих в нём постоянно, допускается только по пропускам.
  • ДОКУМЕНТЫ НА ПРОПУСК ПРИНИМАЮТСЯ ДО 01.07.2021
  • У вас будет время для посещения кораблей и самостоятельного обеда. ​​​​​ Рекомендуем взять в собой термос и бутерброды, что бы не тратить время на очереди.
День ВМФ в Североморске
День ВМФ в Североморске
День ВМФ в Североморске
День ВМФ в Североморске
День ВМФ в Североморске
Время проведения: 25.07.2021 в 08:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Элеонора Л.
Элеонора Л.
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