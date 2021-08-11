Североморск глазами мальчишки

Североморск - город военных моряков, по-флотски подтянутый, собранный, красивый своей четкой...

Североморск — город военных моряков, по-флотски подтянутый, собранный, красивый своей четкой планировкой.

О том, что здесь живут главным образом моряки со своими семьями, напоминает всё: названия улиц — Корабельная, Морская, Матросская, Флотских строителей, лепнина на фасадах зданий с морской символикой, памятники и музеи морской тематики, даже уличные лестницы, которые по-морскому зовут трапами.
Североморск глазами мальчишки
Североморск глазами мальчишки
Североморск глазами мальчишки
Североморск глазами мальчишки
Североморск глазами мальчишки
Североморск глазами мальчишки

Что вы увидите 🤩

  • Североморск
  • Сафоново
Североморск — город военных моряков, по-флотски подтянутый, собранный, красивый своей четкой планировкой. О том, что здесь живут главным образом моряки со своими семьями, напоминает всё: названия улиц — Корабельная, Морская, Матросская, Флотских строителей, лепнина на фасадах зданий с морской символикой, памятники и музеи морской тематики, даже уличные лестницы, которые по-морскому зовут трапами.
Нынешний Североморск полон памяти о войне и ее героях — моряках и летчиках Северного флота. Ее увековечил каменный матрос «Алеша», восстановленный бомбардировщик Ил-4, сбитый в 1942-м над сопками, корабельное артиллерийское орудие, торпедный катер и конечно же легендарная
Подводная лодка К-21 -— советская крейсерская дизель-электрическая подводная лодка времён Великой Отечественной войны, четвёртый корабль серии XIV типа «Крейсерская». Ныне музей.
Североморск — пункт базирования Северного флота ВМФ России, военная гавань. Здесь мы рассмотрим в монокль тяжелый авианесущий крейсер, фрегаты, эсминцы и ракетные крейсера, подводные лодки
Поселок Сафоново - ныне поселок городского типа, где ранее размещался полк авиаотряда Северного флота, а ныне музейный комплекс.
Именно в Сафоново стоит самолет, который снимался в кинофильме "Торпедоносцах" и самолет СУ-25, точно на таком летал А. Руцкой.
А еще там можно рассмотреть в монокль самолет-амфибию Бе-12 «Чайка», который стоит на мысу в заливе. Этот самолет установил аж 46 мировых рекордов
Музей ВВС СФ имени Б. Ф. Сафонова - знаменитого летчика-истребителя. В музее представлены экспозиции, рассказывающие о базирующихся здесь авиаполках — истребительный, разведывательный, минно-торпедный, которые участвовали в сопровождении знаменитых морских конвоев западных союзников. Здешний аэродром послужил прототипом лётной базы, описанной в известном романе В. Каверина «Два капитана».
Домик Ю. Гагарина, перевезли в Сафоново из пос. Корзуново, где он служил. В домика сделан зал памяти, а так же воссоздана комната, где Ю. Гагарин жил с семьей. В музее хранятся личные вещи великого космонавта.
Ангар с военной летной техникой расположился у воды на старом месте бывшего аэродрома. Здесь собраны военные самолеты времен ВОВ, а так же современная техника. Некоторые самолеты летают и по сей день.
Здесь есть поликарповский У-2 (По-2) с лыжами вместо шасси, немецкий "Мессершмитт", Самолёт-лодка МБР-2бис. Морской ближний разведчик. Годы выпуска: 1934 - 1940, советский истребитель И-16, английский истребитель "Харрикейн", И-15бис - советский одномоторный истребитель-полутораплан 1930-х годов и много других самолетов, а так же здесь стоит настоящий грузовик ЗИС-5 («трёхтонка») — советский среднетоннажный грузовой автомобиль; второй по массовости (после ГАЗ-АА "Полуторка") грузовик 1930-40-х годов, один из основных транспортных автомобилей Красной Армии во время Великой Отечественной войны.

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля группы 3-6 человек
Стандартное предложение
15 000 ₽
18 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Входная плата
  • Оформление проездных документов в ЗАТО
Что не входит
    Место начала и завершения
    Мурманск, пр. Ленина, 82
    Важная информация
    • Так как Североморск является территорией ЗАТО, требуется оформление пропуска на въезд.
    • Документы на пропуск подаются за 25 дней до даты начала экскурсии.
    • Для пропуска требуется скан разворота паспорта 1,2,3,4 страниц, для детей до 14 лет скан свидетельства о рождении.
    • Экскурсия длится 5 часов. Обед не предусмотрен.
    • Начало экскурсии ориентировочно 09:00 – 09:30, окончание 14:00-14:30
    • Если Вас интересует другое время – сообщите нам об этом, но экскурсия должна закончится не позднее 17:00, так работают музеи в Североморске.
    Когда и сколько длится?
    Когда: Согласно расписанию в календаре
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
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    Согласно расписанию в календаре

    Элеонора Л.
    Элеонора Л.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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