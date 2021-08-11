Североморск — город военных моряков, по-флотски подтянутый, собранный, красивый своей четкой планировкой. О том, что здесь живут главным образом моряки со своими семьями, напоминает всё: названия улиц — Корабельная, Морская, Матросская, Флотских строителей, лепнина на фасадах зданий с морской символикой, памятники и музеи морской тематики, даже уличные лестницы, которые по-морскому зовут трапами.

Нынешний Североморск полон памяти о войне и ее героях — моряках и летчиках Северного флота. Ее увековечил каменный матрос «Алеша», восстановленный бомбардировщик Ил-4, сбитый в 1942-м над сопками, корабельное артиллерийское орудие, торпедный катер и конечно же легендарная

Подводная лодка К-21 -— советская крейсерская дизель-электрическая подводная лодка времён Великой Отечественной войны, четвёртый корабль серии XIV типа «Крейсерская». Ныне музей.

Североморск — пункт базирования Северного флота ВМФ России, военная гавань. Здесь мы рассмотрим в монокль тяжелый авианесущий крейсер, фрегаты, эсминцы и ракетные крейсера, подводные лодки

Поселок Сафоново - ныне поселок городского типа, где ранее размещался полк авиаотряда Северного флота, а ныне музейный комплекс.

Именно в Сафоново стоит самолет, который снимался в кинофильме "Торпедоносцах" и самолет СУ-25, точно на таком летал А. Руцкой.

А еще там можно рассмотреть в монокль самолет-амфибию Бе-12 «Чайка», который стоит на мысу в заливе. Этот самолет установил аж 46 мировых рекордов

Музей ВВС СФ имени Б. Ф. Сафонова - знаменитого летчика-истребителя. В музее представлены экспозиции, рассказывающие о базирующихся здесь авиаполках — истребительный, разведывательный, минно-торпедный, которые участвовали в сопровождении знаменитых морских конвоев западных союзников. Здешний аэродром послужил прототипом лётной базы, описанной в известном романе В. Каверина «Два капитана».

Домик Ю. Гагарина, перевезли в Сафоново из пос. Корзуново, где он служил. В домика сделан зал памяти, а так же воссоздана комната, где Ю. Гагарин жил с семьей. В музее хранятся личные вещи великого космонавта.

Ангар с военной летной техникой расположился у воды на старом месте бывшего аэродрома. Здесь собраны военные самолеты времен ВОВ, а так же современная техника. Некоторые самолеты летают и по сей день.

Здесь есть поликарповский У-2 (По-2) с лыжами вместо шасси, немецкий "Мессершмитт", Самолёт-лодка МБР-2бис. Морской ближний разведчик. Годы выпуска: 1934 - 1940, советский истребитель И-16, английский истребитель "Харрикейн", И-15бис - советский одномоторный истребитель-полутораплан 1930-х годов и много других самолетов, а так же здесь стоит настоящий грузовик ЗИС-5 («трёхтонка») — советский среднетоннажный грузовой автомобиль; второй по массовости (после ГАЗ-АА "Полуторка") грузовик 1930-40-х годов, один из основных транспортных автомобилей Красной Армии во время Великой Отечественной войны.