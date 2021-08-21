Время проведения: кроме вторника и среды, кроме дат с 19.07. по 11.08.2021

Это индивидуальная экскурсия , всё внимание будет для вас и вашей компании.

, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.

Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.

Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда