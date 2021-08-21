Обзорная индивидуальная экскурсия ⛳ посещением легендарной подводной лодки К-21
Вы посетите город 🏙️ военных моряков и подводников, увидите военные корабли, памятники культуры, посетите настоящую подводную лодку К-21, музей 🖼 авиации и военно-воздушных сил Северного Флота в п. Сафоново, увидите домик Юрия Гагарина и ангар с военной летной техникой.
экскурсия ⛳ на подводную лодку К-21
экскурсия ⛳ по городу Североморску
Экскурсия ⛳ в пос Сафоново
ангар с военной летной техникой
домик Гагарина
музей 🖼 летчика Сафонова
🚩 Начало: пр Ленина, 82
🏁 Место завершения: пр.Ленина,82
Что входит
трансфер
работа гида и экскурсоводов
трассовая и городская экскурсии
входные платы на объекты
экскурсия на К-21
экскурсия в ангар с летной техникой времен ВОВ
экскурсия в домик Гагарина
экскурсия по музею ВВС СФ им. Сафонова
оформления разрешения на въезд в ЗАТО
Важная информация
оформление пропусков за 21 день до события
Время проведения: кроме вторника и среды, кроме дат с 19.07. по 11.08.2021
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.