Североморск - Столица Северного Флота

Элеонора Л.
Элеонора Л. – Гид из Мурманска
Североморск - Столица Северного Флота
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Экскурсия

15 500 ₽ за всё до 4 чел.

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Североморск - Столица Северного Флота
Североморск - Столица Северного Флота

Что вы увидите 🤩

  • г. Североморск
  • пос. Сафоново
Обзорная индивидуальная экскурсия ⛳ посещением легендарной подводной лодки К-21
Вы посетите город 🏙️ военных моряков и подводников, увидите военные корабли, памятники культуры, посетите настоящую подводную лодку К-21, музей 🖼 авиации и военно-воздушных сил Северного Флота в п. Сафоново, увидите домик Юрия Гагарина и ангар с военной летной техникой.
  • экскурсия ⛳ на подводную лодку К-21
  • экскурсия ⛳ по городу Североморску
Экскурсия ⛳ в пос Сафоново
  • ангар с военной летной техникой
  • домик Гагарина
  • музей 🖼 летчика Сафонова
🚩 Начало: пр Ленина, 82
🏁 Место завершения: пр.Ленина,82
Что входит
  • трансфер
  • работа гида и экскурсоводов
  • трассовая и городская экскурсии
  • входные платы на объекты
  • экскурсия на К-21
  • экскурсия в ангар с летной техникой времен ВОВ
  • экскурсия в домик Гагарина
  • экскурсия по музею ВВС СФ им. Сафонова
  • оформления разрешения на въезд в ЗАТО
Важная информация
оформление пропусков за 21 день до события
Североморск - Столица Северного Флота
Время проведения: кроме вторника и среды, кроме дат с 19.07. по 11.08.2021
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Элеонора Л.
Элеонора Л.
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