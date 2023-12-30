Мы встретим вас в аэропорту Мурманска и увезём на берег Баренцева моря. В течение двух часов наш путь будет пролегать через заснеженную тундру, где нет населённых пунктов и не ловит мобильная связь.

После размещения в комфортабельном глэмпинге с обустроенными шатрами и приветственного полдника будет свободное время, его можно провести в банном комплексе. На ужин подадут блюда северной кухни.