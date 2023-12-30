Шоу шаманов и сафари на снегоходах: новогодний тур по Кольскому полуострову

Новогодний тур в Мурманске

Встретить Новый год вдали от цивилизации, порыбачить в открытом море и попариться в бочках-фурако

Предлагаем отметить главный праздник года почти на краю света — на заснеженном побережье Баренцева моря.

Будем кататься на снегоходах по Заполярью, ловить рыбу, париться в бане и деревянных купелях на открытом воздухе — фурако.

Прикоснёмся к культуре жителей Севера — саамов, познакомимся с традиционными обрядами и музыкой их шаманов.

А новогоднее настроение 31 декабря и 1 января создадут праздничные ужины с блюдами арктической кухни, сеты диджеев, фейерверк и выступление кавер-группы.
Шоу шаманов и сафари на снегоходах: новогодний тур по Кольскому полуострову
Шоу шаманов и сафари на снегоходах: новогодний тур по Кольскому полуострову
Шоу шаманов и сафари на снегоходах: новогодний тур по Кольскому полуострову
Шоу шаманов и сафари на снегоходах: новогодний тур по Кольскому полуострову
Шоу шаманов и сафари на снегоходах: новогодний тур по Кольскому полуострову
Шоу шаманов и сафари на снегоходах: новогодний тур по Кольскому полуострову
Шоу шаманов и сафари на снегоходах: новогодний тур по Кольскому полуострову
Шоу шаманов и сафари на снегоходах: новогодний тур по Кольскому полуострову
Шоу шаманов и сафари на снегоходах: новогодний тур по Кольскому полуострову
Ближайшие даты:
30
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет350 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Иностранным гражданам необходимо за 35 дней до начала тура подать заявление и документы в пограничное управление ФСБ России по западному арктическому региону.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство и размещение в гостинице

Мы встретим вас в аэропорту Мурманска и увезём на берег Баренцева моря. В течение двух часов наш путь будет пролегать через заснеженную тундру, где нет населённых пунктов и не ловит мобильная связь.

После размещения в комфортабельном глэмпинге с обустроенными шатрами и приветственного полдника будет свободное время, его можно провести в банном комплексе. На ужин подадут блюда северной кухни.

Знакомство и размещение в гостиницеЗнакомство и размещение в гостиницеЗнакомство и размещение в гостиницеЗнакомство и размещение в гостиницеЗнакомство и размещение в гостиницеЗнакомство и размещение в гостиницеЗнакомство и размещение в гостинице
2 день

Рыбалка, встреча с саамскими шаманами и новогодняя вечеринка

Сегодня можем предложить 2 программы отдыха на выбор. Первая — отправиться на глубоководную рыбалку в открытом море (необходимое снаряжение включено в стоимость тура). Эти воды богаты треской, палтусом, окунем, камбалой и другими видами рыб. Кроме того, члены экипажа добудут морепродукты — гребешков, морских ежей, мидий. Приготовим улов и пообедаем прямо на борту рыболовецкого судна.

Второй вариант — остаться на берегу и посетить мастер-классы саамских шаманов: узнать об истории этой древней религии, смысле ритуалов и особенностях музыкальной техники. После обеда можно попариться в бане или понежиться в бочках-фурако.

Начнём собираться на новогодний банкет в 21:00. Развлекательная программа включит шоу шаманов, салют и диджейский сет после полуночи. В праздничном меню — морские деликатесы от шеф-повара и настойка из морошки собственного приготовления.

Рыбалка, встреча с саамскими шаманами и новогодняя вечеринкаРыбалка, встреча с саамскими шаманами и новогодняя вечеринкаРыбалка, встреча с саамскими шаманами и новогодняя вечеринкаРыбалка, встреча с саамскими шаманами и новогодняя вечеринкаРыбалка, встреча с саамскими шаманами и новогодняя вечеринкаРыбалка, встреча с саамскими шаманами и новогодняя вечеринка
3 день

Сафари на снегоходах, шаманские мастер-классы и гала-ужин

После завтрака снова делимся на группы. Первая поедет на снегоходах вдоль самой кромки незамерзающего Баренцева моря. Посетим полуострова Средний и Рыбачий, самую северную точку европейской части России — мыс Немецкий, увидим священные саамские объекты — сейды, каменные лабиринты и остов затонувшего корабля.

Второй группе предлагаем побывать на шаманских мастер-классах и тут же пообедать блюдами арктической кухни под саамскую музыку. Затем можем покататься на снегоходах.

Вечером вас ждет гала-ужин. В праздничной программе — концерт кавер-группы Hotel Ritz и диджейские сеты до самого утра.

Сафари на снегоходах, шаманские мастер-классы и гала-ужинСафари на снегоходах, шаманские мастер-классы и гала-ужинСафари на снегоходах, шаманские мастер-классы и гала-ужинСафари на снегоходах, шаманские мастер-классы и гала-ужинСафари на снегоходах, шаманские мастер-классы и гала-ужинСафари на снегоходах, шаманские мастер-классы и гала-ужин
4 день

Снежное сафари и релакс в отеле

Сегодня меняем группы местами. Вторая отправится на снежное сафари, а первая проведёт день релакса: будет отдыхать в бане или бочках-фурако, играть в настольные игры или смотреть новогодние фильмы под треск камина.

Снежное сафари и релакс в отелеСнежное сафари и релакс в отелеСнежное сафари и релакс в отелеСнежное сафари и релакс в отелеСнежное сафари и релакс в отеле
5 день

Завершающий день

Позавтракав, собираемся в обратную дорогу. Спешим на рейс в аэропорт и прощаемся.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Мурманска, время встречи любое в зависимости от вашего рейса
Завершение: аэропорт Мурманска, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 80 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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