Встретить Новый год вдали от цивилизации, порыбачить в открытом море и попариться в бочках-фурако
Будем кататься на снегоходах по Заполярью, ловить рыбу, париться в бане и деревянных купелях на открытом воздухе — фурако.
Прикоснёмся к культуре жителей Севера — саамов, познакомимся с традиционными обрядами и музыкой их шаманов.
А новогоднее настроение 31 декабря и 1 января создадут праздничные ужины с блюдами арктической кухни, сеты диджеев, фейерверк и выступление кавер-группы.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|350 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Иностранным гражданам необходимо за 35 дней до начала тура подать заявление и документы в пограничное управление ФСБ России по западному арктическому региону.
Программа тура по дням
Знакомство и размещение в гостинице
Мы встретим вас в аэропорту Мурманска и увезём на берег Баренцева моря. В течение двух часов наш путь будет пролегать через заснеженную тундру, где нет населённых пунктов и не ловит мобильная связь.
После размещения в комфортабельном глэмпинге с обустроенными шатрами и приветственного полдника будет свободное время, его можно провести в банном комплексе. На ужин подадут блюда северной кухни.
Рыбалка, встреча с саамскими шаманами и новогодняя вечеринка
Сегодня можем предложить 2 программы отдыха на выбор. Первая — отправиться на глубоководную рыбалку в открытом море (необходимое снаряжение включено в стоимость тура). Эти воды богаты треской, палтусом, окунем, камбалой и другими видами рыб. Кроме того, члены экипажа добудут морепродукты — гребешков, морских ежей, мидий. Приготовим улов и пообедаем прямо на борту рыболовецкого судна.
Второй вариант — остаться на берегу и посетить мастер-классы саамских шаманов: узнать об истории этой древней религии, смысле ритуалов и особенностях музыкальной техники. После обеда можно попариться в бане или понежиться в бочках-фурако.
Начнём собираться на новогодний банкет в 21:00. Развлекательная программа включит шоу шаманов, салют и диджейский сет после полуночи. В праздничном меню — морские деликатесы от шеф-повара и настойка из морошки собственного приготовления.
Сафари на снегоходах, шаманские мастер-классы и гала-ужин
После завтрака снова делимся на группы. Первая поедет на снегоходах вдоль самой кромки незамерзающего Баренцева моря. Посетим полуострова Средний и Рыбачий, самую северную точку европейской части России — мыс Немецкий, увидим священные саамские объекты — сейды, каменные лабиринты и остов затонувшего корабля.
Второй группе предлагаем побывать на шаманских мастер-классах и тут же пообедать блюдами арктической кухни под саамскую музыку. Затем можем покататься на снегоходах.
Вечером вас ждет гала-ужин. В праздничной программе — концерт кавер-группы Hotel Ritz и диджейские сеты до самого утра.
Снежное сафари и релакс в отеле
Сегодня меняем группы местами. Вторая отправится на снежное сафари, а первая проведёт день релакса: будет отдыхать в бане или бочках-фурако, играть в настольные игры или смотреть новогодние фильмы под треск камина.
Завершающий день
Позавтракав, собираемся в обратную дорогу. Спешим на рейс в аэропорт и прощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Мурманска, время встречи любое в зависимости от вашего рейсаЗавершение: аэропорт Мурманска, после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 80 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.