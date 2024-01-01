Хотите поближе познакомиться с Северной природой с драйвом и капелькой экстрима? Тогда наша экскурсия для Вас!
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Снегоход большой
|8 100 ₽
|Снегоход малый
|7 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Хотите поближе познакомиться с Северной природой с драйвом и капелькой экстрима? Тогда наша экскурсия для Вас! Что Вас ожидает: - Вы получите полный комплект экипировки (сапоги, Комбинезон, варежки утепленные, чистый подшлемник, шлем, защитные очки). Экипировка новая (производители Lidison и Glissade). - Затем наш инструктор в течение 15 минут познакомит Вас с техникой, расскажет о принципах безопасного управления снегоходом и ответит на все Ваши вопросы. После инструктажа состоятся ознакомительные заезды по озеру (максимально безопасные условия - гладкая поверхность, отсутствие растительности и других препятствий), где Вы почувствуете что такое снегоход и как им управлять. - Следующим этапом нашей поездки будет выезд на 20-километровый маршрут, проходящий по сопкам и озерам в окрестностях Мурманска. Общее время прохождения маршрута ~2 часа с остановками для фотографирования. На всем пути следования Вас будет сопровождать наш инструктор, всегда готовый оказать любую помощь. Маршрут кольцевой и по его завершении мы окажемся на точке старта, где сделаем групповое фото, разэкипируемся и мы доставим Вас на место
Ежедневно в любое время по договоренности.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экипировка
- Услуги профессионального инструктора на всем маршруте
- Горячий чай
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Можно добраться самостоятельно, это недалекоЗавершение: Снегоходная база
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в любое время по договоренности.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Чтобы получить максимальное удовольствие от поездки
- Пожалуйста
- Наденьте теплую свободную одежду
- Термобелье для рыбалки или катания на снегоходах
- Кофту или теплый шерстяной свитер
- Термоноски
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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