Описание

Хотите поближе познакомиться с Северной природой с драйвом и капелькой экстрима? Тогда наша экскурсия для Вас! Что Вас ожидает: - Вы получите полный комплект экипировки (сапоги, Комбинезон, варежки утепленные, чистый подшлемник, шлем, защитные очки). Экипировка новая (производители Lidison и Glissade). - Затем наш инструктор в течение 15 минут познакомит Вас с техникой, расскажет о принципах безопасного управления снегоходом и ответит на все Ваши вопросы. После инструктажа состоятся ознакомительные заезды по озеру (максимально безопасные условия - гладкая поверхность, отсутствие растительности и других препятствий), где Вы почувствуете что такое снегоход и как им управлять. - Следующим этапом нашей поездки будет выезд на 20-километровый маршрут, проходящий по сопкам и озерам в окрестностях Мурманска. Общее время прохождения маршрута ~2 часа с остановками для фотографирования. На всем пути следования Вас будет сопровождать наш инструктор, всегда готовый оказать любую помощь. Маршрут кольцевой и по его завершении мы окажемся на точке старта, где сделаем групповое фото, разэкипируемся и мы доставим Вас на место