Снегоходы. Капелька экстрима в море позитива

Групповая экскурсия в Мурманске
Хотите поближе познакомиться с Северной природой с драйвом и капелькой экстрима? Тогда наша экскурсия для Вас!
Снегоходы. Капелька экстрима в море позитива
Снегоходы. Капелька экстрима в море позитива
Снегоходы. Капелька экстрима в море позитива
Снегоходы. Капелька экстрима в море позитива
Снегоходы. Капелька экстрима в море позитива
Снегоходы. Капелька экстрима в море позитива
Снегоходы. Капелька экстрима в море позитива
Ближайшие даты:
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Снегоход большой8 100 ₽
Снегоход малый7 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Хотите поближе познакомиться с Северной природой с драйвом и капелькой экстрима? Тогда наша экскурсия для Вас! Что Вас ожидает: - Вы получите полный комплект экипировки (сапоги, Комбинезон, варежки утепленные, чистый подшлемник, шлем, защитные очки). Экипировка новая (производители Lidison и Glissade). - Затем наш инструктор в течение 15 минут познакомит Вас с техникой, расскажет о принципах безопасного управления снегоходом и ответит на все Ваши вопросы. После инструктажа состоятся ознакомительные заезды по озеру (максимально безопасные условия - гладкая поверхность, отсутствие растительности и других препятствий), где Вы почувствуете что такое снегоход и как им управлять. - Следующим этапом нашей поездки будет выезд на 20-километровый маршрут, проходящий по сопкам и озерам в окрестностях Мурманска. Общее время прохождения маршрута ~2 часа с остановками для фотографирования. На всем пути следования Вас будет сопровождать наш инструктор, всегда готовый оказать любую помощь. Маршрут кольцевой и по его завершении мы окажемся на точке старта, где сделаем групповое фото, разэкипируемся и мы доставим Вас на место

Ежедневно в любое время по договоренности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экипировка
  • Услуги профессионального инструктора на всем маршруте
  • Горячий чай
Где начинаем и завершаем?
Начало: Можно добраться самостоятельно, это недалеко
Завершение: Снегоходная база
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время по договоренности.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Чтобы получить максимальное удовольствие от поездки
  • Пожалуйста
  • Наденьте теплую свободную одежду
  • Термобелье для рыбалки или катания на снегоходах
  • Кофту или теплый шерстяной свитер
  • Термоноски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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