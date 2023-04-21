Поехать в гости к «хозяевам» Баренцева моря и насладиться северной природой в мини-группе
Мы предлагаем вам попытать удачу — а она здесь улыбается многим! — и выйти в открытое море на поиск китов, касаток, тюленей и других обитателей.
Если повезёт — отлично, если нет — вы не останетесь разочарованы, ведь вокруг вас будет невероятная красота.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дорога из Мурманска займёт где-то 2 часа. По пути мы сделаем остановку в тундре, где погуляем и пофотографируемся. Гид расскажет вам об особенностях Кольского полуострова, его жителях и обитателях… И мы уже в Териберке! Незамедлительно отправимся на встречу с морскими обитателями — советуем не моргать и держать камеру наготове, ведь жильцы морских глубин очень спонтанные;)
Наша программа
08:00 — выезд из Мурманска
09:00 — короткая остановка в тундре + лёгкий перекус
10:00 — инструктаж по требованиям безопасности на берегу
10:10 — морская прогулка, поиск китов (2–2,5 часа)
12:10 — возвращение на берег
12:20–13:00 — обед в ресторане (за свой счёт)
13:00–14:00 — самостоятельная прогулка по окрестностям Териберки
14:30 — отъезд в Мурманск
17:00 — возвращение в Мурманск
Тайминг ориентировочный, может меняться в связи с погодными условиями.
Организационные детали
Эта программа проводится с апреля по октябрь, когда вероятность встречи с китами самая высокая. Мы не можем гарантировать на 100%, что вы их увидите, но сделаем для этого всё возможное.
Как проходит экскурсия
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании отвезём обратно
- Поездка проходит на 8-местном внедорожнике: Volkswagen или Hyundai
- Рекомендованный возраст детей — от 7 лет. Дети до 14 лет допускаются исключительно в сопровождении взрослого.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.