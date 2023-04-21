Териберка завораживает своими пейзажами — не зря из многих локаций именно её выбрали для съёмок фильма «Левиафан». Мы предлагаем вам попытать удачу — а она здесь улыбается многим! — и выйти в открытое море на поиск китов, касаток, тюленей и других обитателей. Если повезёт — отлично, если нет — вы не останетесь разочарованы, ведь вокруг вас будет невероятная красота.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога из Мурманска займёт где-то 2 часа. По пути мы сделаем остановку в тундре, где погуляем и пофотографируемся. Гид расскажет вам об особенностях Кольского полуострова, его жителях и обитателях… И мы уже в Териберке! Незамедлительно отправимся на встречу с морскими обитателями — советуем не моргать и держать камеру наготове, ведь жильцы морских глубин очень спонтанные;)

Наша программа

08:00 — выезд из Мурманска

09:00 — короткая остановка в тундре + лёгкий перекус

10:00 — инструктаж по требованиям безопасности на берегу

10:10 — морская прогулка, поиск китов (2–2,5 часа)

12:10 — возвращение на берег

12:20–13:00 — обед в ресторане (за свой счёт)

13:00–14:00 — самостоятельная прогулка по окрестностям Териберки

14:30 — отъезд в Мурманск

17:00 — возвращение в Мурманск

Тайминг ориентировочный, может меняться в связи с погодными условиями.

Организационные детали

Эта программа проводится с апреля по октябрь, когда вероятность встречи с китами самая высокая. Мы не можем гарантировать на 100%, что вы их увидите, но сделаем для этого всё возможное.

Как проходит экскурсия