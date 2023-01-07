Таганай - Тургояк: большой поход

Пеший поход по воспетому бардами национальному парку «Таганай» с выходом к легендарному озеру Тургояк

5
3 отзыва
Пеший поход по воспетому бардами национальному парку «Таганай» с выходом к легендарному озеру Тургояк.

Нитка маршрута: Центральная усадьба национального парка «Таганай» – Белый ключ – Гремучий ключ – приют «Таганай» – Киплимский кордон – метеостанция «Таганай-гора» – озеро Тургояк – Миасс.
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Таганай - Тургояк: большой поход
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Таганай-гора
Таганай-гора
Проведем свои метеорологические наблюдения на самой высокогорной метеостанции на всем Урале
Озеро Тургояк
Озеро Тургояк
Встретим рассвет с чашечкой кофе на берегу прекрасного озера
Гора Круглица
Гора Круглица
Загадаем желание на высшей точке Таганайского горного массива
Посиделки у костра
Посиделки у костра
Вечерами будем наслаждаться уединением с природой и теплой дружеской компанией у костра

Программа тура по дням

1 день

Златоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключ

В 08:00 мы встречаемся со всеми участниками похода на Центральной усадьбе национального парка «Таганай», на окраине города Златоуст.

Златоуст – уральский город, расположенный в окружении гор, прославившийся на всю Россию своими ножами – настоящими произведениями искусства.

Ориентировочно 08:30 – регистрация группы, распределение группового снаряжения, подготовка к маршруту;

Переход до приюта Белый ключ (6,5 км).

Белый Ключ – роднику, известный своей прозрачной, вкусной и всегда прохладной водой.

Свое название он получил от белого кварцита, которым покрыто дно источника.

Отсюда, оставив рюкзаки, мы поднимемся на вершину Двуглавая сопка (1,5 км в одну сторону).

Маршрут подъема начинается по металлической лестнице и продолжается по довольно крутой тропе, петляющей между берез.

На вершине, оказавшись на высоте 1033 м над уровнем моря, мы увидим знаменитые «перья» (скалы, названные так за характерную форму) и полюбуемся панорамами Откликного гребня и горы Круглица.

Спуск к Белому ключу, обеденный перекус;

Переход до приюта Гремучий ключ (2,5), установка лагеря, ужин, вечерние посиделки у костра.

Пешком: 9 км с рюкзаками, 3 км налегке;

Питание: обед, ужин.

2 день

Гремучий ключ - приют "Таганай" - гора Круглица - приют " Таганай

Завтрак, сбор лагеря.

Минуя Откликной гребень и Долину сказок, мы совершим переход до приюта «Таганай» (6,5 км).

Откликной гребень – визитная карточка Таганая, издалека хребет напоминает то доисторического ящера, то застывшую на взлёте морскую волну.

У подножья Откликного – уникальный по красоте участок низкорослого хвойного леса с полянами из ягодников (брусника, голубика, черника), горных трав и можжевельника.

Это место принято называть Долиной сказок.

Установка лагеря, обеденный перекус.

Радиальный выход на гору Круглица – высшую точку Таганайского горного массива (1178 м) – 2 км в одну сторону.

Круглица, подобно магниту, притягивает эзотериков, оккультистов, экстрасенсов.

На камнях краской то тут, то там нанесены разнообразные священные знаки.

Самый распространенный – знак Рериха.

Также здесь много сложенных из камней небольших сейдов.

Говорят, что загаданные на Круглице желания непременно сбываются.

Возвращение в лагерь, ужин.

Пешком: 6,5 км с рюкзаками, 4 км налегке;

Питание: завтрак, обед, ужин.

3 день

Приют "Таганай" - Киалимский кордон - метеостанция "Таганай-гора" - Киалимский кордон

Завтрак, сбор лагеря.

Переход до Киалимского кордона (7 км).

Установка лагеря, обеденный перекус.

Радиальный выход на хребет Дальний Таганай и посещение метеостанции «Таганай-гора» (9 км).

Дальний Таганай (1146 м) – самая северная и наиболее обширная по площади вершина хребта Большой Таганай.

Здесь – самая настоящая тундра со свойственной ей растительностью.

На вершине стоят домики метеостанции «Таганай-гора» – самой высокогорной метеостанции на всем Урале.

Возвращение в лагерь, ужин, вечерние посиделки у костра.

Пешком: 7 км с рюкзаками, 9 км налегке;

Питание: завтрак, обед, ужин.

4 день

Киалимский кордон - гора Ицыл - Киалимский кордон

Завтрак, радиальный поход на г. Ицыл.

Возвращение в лагерь, ужин.

Ицыл – еще одна вершина Большого Таганая, с которой открываются панорамные виды на окрестные горы и хребты.

Сегодня мы не будем никуда ходить с большими рюкзаками, а вечером на кордоне сможем сходить в баню (оплата на месте).

Пешком: 6 км налегке;

Питание: завтрак, обед, ужин.

5 день

Киалимский кордон - река Сухокаменка - Куштумгинские поляны

Завтрак, сбор лагеря, переход до реки Сухокаменка (12 км), обеденный перекус.

Переход до реки Куштумга (5 км).

Сегодня мы покидаем национальный парк «Таганай» и начинаем движение к озеру Тургояк.

Нам предстоит настоящий переход реки вброд!

На ночевку мы встанем на Куштумгинских полянах, откуда открывается прекрасный вид на весь Большой Уральский хребет.

Установка лагеря, ужин, вечерние посиделки.

Пешком: 17 км с рюкзаками;

Питание: завтрак, обед, ужин.

6 день

Куштумгинские поляны - озеро Тургояк

Завтрак, сбор лагеря, переход до озера Тургояк.

Тургояк – жемчужина Челябинской области, второе по чистоте озеро России с водой, по качеству близкой к байкальской.

Вода здесь прохладная, потому что у берега бьют ключи, но все желающие все равно смогут искупаться.

На берегу озера Тургояк мы расположимся в палаточном лагере на территории базы «Лесная сказка», где сходим в баню, устроим прощальный ужин и поделимся впечатлениями о путешествии у ночного костра.

Пешком: 10 км с рюкзаками;

Питание: завтрак, обед, ужин.

7 день

Озеро Тургояк - Миасс

Подъем, завтрак, сбор лагеря.

С утра у нас будет время, чтобы ещё раз насладиться видами озера, искупаться, прогуляться по пляжу.

12:00 Отъезд в Миасс, прощание с группой.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Оплата пребывания на территории национального парка «Таганай»
  • Питание на маршруте (6 горячих завтраков, 5 обеденных перекусов, 1 горячий обед на оз. Тургояк, 6 горячих ужинов)
  • Групповое снаряжение (палатки, тент, посуда для приготовления пищи, средства связи и навигации)
  • Оплата за размещение в палаточном лагере на турбазе «Лесная поляна» (оз. Тургояк)
  • Баня на турбазе “Лесная поляна”
  • Трансфер озеро Тургояк — Миасс
  • Работа инструкторов
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный баф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до до г. Златоуст и из г. Миасс
  • Питание, не указанное в программе
  • Баня на Киалимском кордоне
  • Медицинская страховка
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Челябинская область, Златоуст
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • рюкзак 80-100 л.;
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • коврик туристический;
  • спальный мешок;
  • треккинговые палки;
  • сидушка на резинке (хоба, поджопник).

Одежда и обувь:

  • ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва);
  • гамаши / «фонарики» (надеваются поверх ботинок);
  • сандалии (с фиксированной пяткой);
  • куртка ветро- и влагозащитная;
  • штаны ветро- и влагозащитные;
  • дождевик (лучше мембрана, бюджетный одноразовый вариант — полиэтиленовый);
  • куртка или жилетка утепленная;
  • шапка флисовая, бафф, панама/кепка;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • футболка либо рубашка с длинным рукавом;
  • 1-2 футболки (лучше синтетические);
  • носки треккинговые (3 пары, синтетические)+теплые носки 1 пара;
  • штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
  • нательное белье;
  • комплект термобелья;
  • купальные принадлежности.

Что взять еще:

  • 1 кг сухарей (можно уложить в тетрапак из под сока на 1 л.);
  • тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (0,5-1 литр);
  • бутылка для воды или гидратор;
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
  • крем от загара spf 20-30;
  • помада гигиеническая;
  • фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования от н/с;
  • деньги на сувениры и дополнительные расходы.

Дополнительно:

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • набор ниток с иголкой;
  • веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 янв 2023
Мне очень понравилась организация, все на своем месте!)
М
5 янв 2023
Все на высшем уровне!
В
10 ноя 2022
Замечательный гид Татьяна

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