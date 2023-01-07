В 08:00 мы встречаемся со всеми участниками похода на Центральной усадьбе национального парка «Таганай», на окраине города Златоуст.
Златоуст – уральский город, расположенный в окружении гор, прославившийся на всю Россию своими ножами – настоящими произведениями искусства.
Ориентировочно 08:30 – регистрация группы, распределение группового снаряжения, подготовка к маршруту;
Переход до приюта Белый ключ (6,5 км).
Белый Ключ – роднику, известный своей прозрачной, вкусной и всегда прохладной водой.
Свое название он получил от белого кварцита, которым покрыто дно источника.
Отсюда, оставив рюкзаки, мы поднимемся на вершину Двуглавая сопка (1,5 км в одну сторону).
Маршрут подъема начинается по металлической лестнице и продолжается по довольно крутой тропе, петляющей между берез.
На вершине, оказавшись на высоте 1033 м над уровнем моря, мы увидим знаменитые «перья» (скалы, названные так за характерную форму) и полюбуемся панорамами Откликного гребня и горы Круглица.
Спуск к Белому ключу, обеденный перекус;
Переход до приюта Гремучий ключ (2,5), установка лагеря, ужин, вечерние посиделки у костра.
Пешком: 9 км с рюкзаками, 3 км налегке;
Питание: обед, ужин.
Завтрак, сбор лагеря.
Минуя Откликной гребень и Долину сказок, мы совершим переход до приюта «Таганай» (6,5 км).
Откликной гребень – визитная карточка Таганая, издалека хребет напоминает то доисторического ящера, то застывшую на взлёте морскую волну.
У подножья Откликного – уникальный по красоте участок низкорослого хвойного леса с полянами из ягодников (брусника, голубика, черника), горных трав и можжевельника.
Это место принято называть Долиной сказок.
Установка лагеря, обеденный перекус.
Радиальный выход на гору Круглица – высшую точку Таганайского горного массива (1178 м) – 2 км в одну сторону.
Круглица, подобно магниту, притягивает эзотериков, оккультистов, экстрасенсов.
На камнях краской то тут, то там нанесены разнообразные священные знаки.
Самый распространенный – знак Рериха.
Также здесь много сложенных из камней небольших сейдов.
Говорят, что загаданные на Круглице желания непременно сбываются.
Возвращение в лагерь, ужин.
Пешком: 6,5 км с рюкзаками, 4 км налегке;
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак, сбор лагеря.
Переход до Киалимского кордона (7 км).
Установка лагеря, обеденный перекус.
Радиальный выход на хребет Дальний Таганай и посещение метеостанции «Таганай-гора» (9 км).
Дальний Таганай (1146 м) – самая северная и наиболее обширная по площади вершина хребта Большой Таганай.
Здесь – самая настоящая тундра со свойственной ей растительностью.
На вершине стоят домики метеостанции «Таганай-гора» – самой высокогорной метеостанции на всем Урале.
Возвращение в лагерь, ужин, вечерние посиделки у костра.
Пешком: 7 км с рюкзаками, 9 км налегке;
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак, радиальный поход на г. Ицыл.
Возвращение в лагерь, ужин.
Ицыл – еще одна вершина Большого Таганая, с которой открываются панорамные виды на окрестные горы и хребты.
Сегодня мы не будем никуда ходить с большими рюкзаками, а вечером на кордоне сможем сходить в баню (оплата на месте).
Пешком: 6 км налегке;
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак, сбор лагеря, переход до реки Сухокаменка (12 км), обеденный перекус.
Переход до реки Куштумга (5 км).
Сегодня мы покидаем национальный парк «Таганай» и начинаем движение к озеру Тургояк.
Нам предстоит настоящий переход реки вброд!
На ночевку мы встанем на Куштумгинских полянах, откуда открывается прекрасный вид на весь Большой Уральский хребет.
Установка лагеря, ужин, вечерние посиделки.
Пешком: 17 км с рюкзаками;
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак, сбор лагеря, переход до озера Тургояк.
Тургояк – жемчужина Челябинской области, второе по чистоте озеро России с водой, по качеству близкой к байкальской.
Вода здесь прохладная, потому что у берега бьют ключи, но все желающие все равно смогут искупаться.
На берегу озера Тургояк мы расположимся в палаточном лагере на территории базы «Лесная сказка», где сходим в баню, устроим прощальный ужин и поделимся впечатлениями о путешествии у ночного костра.
Пешком: 10 км с рюкзаками;
Питание: завтрак, обед, ужин.
Подъем, завтрак, сбор лагеря.
С утра у нас будет время, чтобы ещё раз насладиться видами озера, искупаться, прогуляться по пляжу.
12:00 Отъезд в Миасс, прощание с группой.
Питание: завтрак.
Тур предусматривает ночевки в палатках.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».