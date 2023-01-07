1 день

Златоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключ

В 08:00 мы встречаемся со всеми участниками похода на Центральной усадьбе национального парка «Таганай», на окраине города Златоуст.

Златоуст – уральский город, расположенный в окружении гор, прославившийся на всю Россию своими ножами – настоящими произведениями искусства.

Ориентировочно 08:30 – регистрация группы, распределение группового снаряжения, подготовка к маршруту;

Переход до приюта Белый ключ (6,5 км).

Белый Ключ – роднику, известный своей прозрачной, вкусной и всегда прохладной водой.

Свое название он получил от белого кварцита, которым покрыто дно источника.

Отсюда, оставив рюкзаки, мы поднимемся на вершину Двуглавая сопка (1,5 км в одну сторону).

Маршрут подъема начинается по металлической лестнице и продолжается по довольно крутой тропе, петляющей между берез.

На вершине, оказавшись на высоте 1033 м над уровнем моря, мы увидим знаменитые «перья» (скалы, названные так за характерную форму) и полюбуемся панорамами Откликного гребня и горы Круглица.

Спуск к Белому ключу, обеденный перекус;

Переход до приюта Гремучий ключ (2,5), установка лагеря, ужин, вечерние посиделки у костра.

Пешком: 9 км с рюкзаками, 3 км налегке;

Питание: обед, ужин.