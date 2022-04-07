Эта экскурсия - путешествие через бескрайнюю тундру к Северному Ледовитому океану. Поселок Териберка буквально расположен на краю Земли.

Териберка — это место контрастов. Развалины опустевших домов и останки заброшенных кораблей на фоне завораживающих пейзажей. Величественные скалы, чистейшие озера и красивейший водопад! Это место, которое заставляет задуматься о вечном.

Мы откроем для вас новые грани Крайнего Севера. Не забывайте фотоаппараты и приготовьтесь испытать яркие эмоции!

ВАЖНО! Экскурсия проводится при минимальном наборе группы - 3 человека. В поле "Место встречи" укажите ваш отель и период пребывания в Мурманске. В течении 24 часов с момента бронирования с вами свяжется представитель для уточнения деталей.