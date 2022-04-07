Териберка

Смешанная - автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная - автобусная и пешеходная.

Это Север! Поэтому обязательно следует взять термобельё, высокую зимнюю обувь.

Не забудьте про шапки, рукавицы и шарфы – чем теплее, тем лучше.

При себе иметь паспорт.

За сувениры расчет наличными.

ВАЖНО! С 30 октября в Мурманской области для посещения общественных мест необходимо подтвердить одним из документов безопасный ковид-статус: Наличие полного курса прививок; Факт перенесенного заболевания не позднее, чем полгода назад; Отрицательный результат ПЦР-теста или медицинский документ; Подтверждающий наличие противопоказаний для вакцинации от COVID-19, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем) медицинской организации.
Териберка
Териберка
Териберка
Териберка
Териберка

Что вас ожидает 🤩

  • Териберка
  • Северный Ледовитый океан
  • Крайний Север
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Эта экскурсия - путешествие через бескрайнюю тундру к Северному Ледовитому океану. Поселок Териберка буквально расположен на краю Земли.

Териберка — это место контрастов. Развалины опустевших домов и останки заброшенных кораблей на фоне завораживающих пейзажей. Величественные скалы, чистейшие озера и красивейший водопад! Это место, которое заставляет задуматься о вечном.

Мы откроем для вас новые грани Крайнего Севера. Не забывайте фотоаппараты и приготовьтесь испытать яркие эмоции!

ВАЖНО! Экскурсия проводится при минимальном наборе группы - 3 человека. В поле "Место встречи" укажите ваш отель и период пребывания в Мурманске. В течении 24 часов с момента бронирования с вами свяжется представитель для уточнения деталей.

Программа

  • Экскурсия займёт практически весь день. От Мурманска до Териберки 130 км, по пути предусмотрены остановки в самых красивых и живописных местах. Поэтому переезд в один конец займёт около трёх часов. По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.
  • Примерно на четверть часа мы задержимся на кладбище кораблей. Возле заброшенных деревянных останков можно сделать фотографии – красивые, впечатляющие, в духе авантюризма – на что хватит вашей фантазии.
  • Обед в местном кафе (за дополнительную плату).
  • А дальше – захватывающее путешествие по побережью Северного Ледовитого океана к восхитительному водопаду, фотосессии на песчаном пляже и прогулка наедине с суровым Севером. Длительность самостоятельной прогулки – не более получаса.
  • Примерно в 18 часов возвращаемся в Мурманск. Это время может меняться в зависимости от погоды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед (комплексное меню в местном кафе)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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