Vsevolod проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Суровые и прекрасные пейзажи

По пути в Териберку мы сделаем несколько остановок в тундре: на Териберской развилке и перевале с каменными пирамидками. Вы увидите бескрайние просторы снежной пустыни и ощутите силу северного ветра. А также услышите о прошлом и настоящем этих мест: когда они были заселены, почему они так популярны у путешественников из Азии и с какими трудностями сталкиваются местные жители.

Колоритная Териберка

Вы посетите легендарный пляж 🏖️ камней «Яйца драконов», кладбище кораблей, водопад и песочный пляж 🏖️. Полюбуетесь Северным Ледовитым океаном и, если повезет, увидите морских котиков и горностаев. Пройдете вдоль обветшалых построек старой части поселка и вспомните эпизоды Левиафана. По желанию заедете в ресторан на берегу океана и попробуете местные деликатесы.

Организационные детали