Vsevolod проводит ещё 1 экскурсию

Суровые и прекрасные пейзажи По пути в Териберку мы сделаем несколько остановок в тундре: на Териберской развилке и перевале с каменными пирамидками. Вы увидите бескрайние просторы снежной пустыни и ощутите силу северного ветра. А также услышите о прошлом и настоящем этих мест: когда они были заселены, почему они так популярны у путешественников из Азии и с какими трудностями сталкиваются местные жители.
Колоритная Териберка Вы посетите легендарный пляж 🏖️ камней «Яйца драконов», кладбище кораблей, водопад и песочный пляж 🏖️. Полюбуетесь Северным Ледовитым океаном и, если повезет, увидите морских котиков и горностаев. Пройдете вдоль обветшалых построек старой части поселка и вспомните эпизоды Левиафана. По желанию заедете в ресторан на берегу океана и попробуете местные деликатесы.
Организационные детали
Если вас больше 2 человек, доплата за каждого участника составит 4000 рублей
Экскурсию ⛳ проведу я или другой гид из нашей команды
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
В течение недели после экскурсии 🧭 вы получите обработанные фото
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники. Наша команда проводит охоту на Северное сияние и другие экскурсии уже более пяти лет. За это время мы узнали множество секретов, усовершенствовали фототехнику и нашли лучшие места для наблюдения. Ждем вас в Мурманске!