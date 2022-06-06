Сбор участников в 13:00 в на площади Пяти Углов, на парковке перед отелем Меридиан.
Здесь мы с вами сядем в микроавтобус и поедем на озеро Канентъявр, это в 50 км от Мурманска, и заселимся в Aurora Village.
Аврора Вилладж — это комплекс отдыха вдали от города, состоящий из 10 комфортабельных Иглу, где ясной ночью, можно наблюдать Северное Сияние под стеклянным куполом, не выходя на улицу.
После обеда мы прогуляемся по окрестностям озера, а вечером будем отдыхать в иглу и ждать сияние.
Расстояние: автобус 65 км.
После завтрака мы собираем вещи и на микроавтобусе отправляемся дальше, в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км).
По приезду мы оставим вещи в хостеле и доедем до посёлка Старая Териберка.
Именно здесь снимали фильм «Левиафан».
Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.
Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу.
Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.
Обратно до хостела мы пойдем пешком (5 км) по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей.
Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи.
Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.
Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.
После ужина у нас будет возможность отдохнуть перед ночной охотой за северным сиянием. Если повезёт, мы увидим его уже сегодня!
Расстояние: автобус 70 км, пешком 5 км.
Приготовьте маски и термосы, сегодня мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.
Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации достойные книг Стивена Кинга.
И конечно же нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.
А по возвращении в хостел, после ужина, снова будем ждать северное сияние.
Расстояние: пешком 12 км.
Сегодня нас ждет ранний подъем, так как в 9:00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск.
По прибытию мы оставим вещи в хостеле и пообедаем.
А в 14:00 отправимся на автобусную обзорную экскурсию по Мурманску на 2-3 часа.
Мы увидим монумент «Алеше», который находится в большом мемориальном парке, посвященном защитникам Заполярь.
На ужин сходим в кафе Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов.
Расстояние: автобус 131 км.
После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их в хостеле.
А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню.
Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов, подружиться с лосем, покормить кроликов!
А так же покататься на банане, на снегоходе, на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из настоящей саамской рыбы «сиг» и национальным саамским напитком «пакула».
Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.
Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи из хостела и разъедемся домой.
Расстояние: автобус 200 км.
Тур предусматривает проживание:
«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка». Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно (не обязательно):
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».