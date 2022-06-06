Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием

Февраль-март лучшие месяца, чтобы вдоволь насладиться бесконечной красотой Арктики

5
3 отзыва
Февраль-март лучшие месяца, чтобы вдоволь насладиться бесконечной красотой Арктики и Кольского полуострова. Нас ждут незабываемые 5 дней на Кольском полуострове.
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Териберка: глэмпинг и охота за северным сиянием
Ближайшие даты:
26
фев
04
мар

Что вас ожидает 🤩

Глэмпинг
Глэмпинг
Комфортабельные иглу, где ясной ночью можно наблюдать северное сияние, не выходя на улицу
Легендарная Териберка
Легендарная Териберка
Побываем в посёлке, расположенном на берегу Баренцева моря
Северное сияние
Северное сияние
Восхитимся уникальным природным явлением, которое не оставит равнодушным
Саамская деревня
Саамская деревня
Познакомимся с Саами и полакомимся ухой из рыбы «сиг»  и национальным саамским напитком «пакула»
Мурманск
Мурманск
Очаруемся этим удивительным заполярным городом

Программа тура по дням

1 день
Мурманск — Aurora Village

Сбор участников в 13:00 в на площади Пяти Углов, на парковке перед отелем Меридиан.

Здесь мы с вами сядем в микроавтобус и поедем на озеро Канентъявр, это в 50 км от Мурманска, и заселимся в Aurora Village.

Аврора Вилладж — это комплекс отдыха вдали от города, состоящий из 10 комфортабельных Иглу, где ясной ночью, можно наблюдать Северное Сияние под стеклянным куполом, не выходя на улицу.

После обеда мы прогуляемся по окрестностям озера, а вечером будем отдыхать в иглу и ждать сияние.

Расстояние: автобус 65 км.

Мурманск — Aurora VillageМурманск — Aurora VillageМурманск — Aurora VillageМурманск — Aurora Village
2 день
Aurora Village — Териберка — Старая Териберка — Пляж — Кладбище кораблей

После завтрака мы собираем вещи и на микроавтобусе отправляемся дальше, в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км).

По приезду мы оставим вещи в хостеле и доедем до посёлка Старая Териберка.

Именно здесь снимали фильм «Левиафан».

Соленый морской воздух и тишина будут вашими постоянными спутниками во время прогулки, и вы обязательно почувствуете удивительную магию этого места.

Сегодня мы предлагаем вам пообедать в ресторане на берегу.

Недалеко, на песчаном пляже, есть огромные качели, с которых открывается прекрасный вид на бескрайний океан.

Обратно до хостела мы пойдем пешком (5 км) по пути мы увидим знаменитое Кладбище кораблей.

Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи.

Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.

Это место — настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.

После ужина у нас будет возможность отдохнуть перед ночной охотой за северным сиянием. Если повезёт, мы увидим его уже сегодня!

Расстояние: автобус 70 км, пешком 5 км.

Aurora Village — Териберка — Старая Териберка — Пляж — Кладбище кораблейAurora Village — Териберка — Старая Териберка — Пляж — Кладбище кораблейAurora Village — Териберка — Старая Териберка — Пляж — Кладбище кораблейAurora Village — Териберка — Старая Териберка — Пляж — Кладбище кораблей
3 день
Пляж с яйцами динозавра — Батарейский водопад

Приготовьте маски и термосы, сегодня мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.

Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации достойные книг Стивена Кинга.

И конечно же нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.

А по возвращении в хостел, после ужина, снова будем ждать северное сияние.

Расстояние: пешком 12 км.

Пляж с яйцами динозавра — Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра — Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра — Батарейский водопадПляж с яйцами динозавра — Батарейский водопад
4 день
Териберка — Мурманск — экскурсия по Мурманску

Сегодня нас ждет ранний подъем, так как в 9:00 утра мы отправляемся обратно в Мурманск.

По прибытию мы оставим вещи в хостеле и пообедаем.

А в 14:00 отправимся на автобусную обзорную экскурсию по Мурманску на 2-3 часа. 

Мы увидим монумент «Алеше», который находится в большом мемориальном парке, посвященном защитникам Заполярь.

На ужин сходим в кафе Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов.

Расстояние: автобус 131 км.

Териберка — Мурманск — экскурсия по МурманскуТериберка — Мурманск — экскурсия по МурманскуТериберка — Мурманск — экскурсия по МурманскуТериберка — Мурманск — экскурсия по Мурманску
5 день
Мурманск — Саамская деревня — Мурманск

После раннего завтрака мы соберем вещи и оставим их в хостеле.

А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню.  

Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов, подружиться с лосем, покормить кроликов!

А так же покататься на банане, на снегоходе, на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из настоящей саамской рыбы «сиг» и национальным саамским напитком «пакула». 

Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.

Вечером, вернувшись в Мурманск, мы заберем вещи из хостела и разъедемся домой.

Расстояние: автобус 200 км.

Мурманск — Саамская деревня — МурманскМурманск — Саамская деревня — МурманскМурманск — Саамская деревня — МурманскМурманск — Саамская деревня — Мурманск

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в купольных домика Аврора Вилладж — 4-х местное размещение — 1 ночь;
  • на базе 45 Причал в Териберке — 2-х и 4-х местное размещение — 2 ночи;
  • в хостеле Ягель в Мурманске — 2-х и 3-х местное размещение — 1 ночь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по маршруту Мурманск — Аврора Вилладж — поселок Териберка — Мурманск Мурманск — Саамская деревня — Мурманск
  • Проживание в купольных домиках Аврора Вилладж (1 ночь)
  • Проживание в хостеле в Териберке (2 ночи)
  • Проживание в хостеле в Мурманске (1 ночь)
  • Питание (кроме обеда в ресторане в Старой Териберке во 2 день и ужина в Мурманске в 4 день)
  • Сопровождение гидом
  • Трехчасовая экскурсия по городу Мурманск
  • Посещение Саамской деревни
  • Фирменный баф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание в кафе и ресторанах
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не предусмотренные программой
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

«Не бывает плохой погоды — бывает плохо подобранная экипировка». Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.

Снаряжение:

  • Рюкзак 15-20 л для прогулок
  • Хоба (поджопник) сидеть и смотреть на море
  • Химические грелки для рук и ног

Одежда и обувь:

  • Ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из ЭВА
  • Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
  • Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
  • Куртка утепленная (пуховик)
  • Шапка утепленная, теплый бафф
  • Нательное белье
  • Комплект термобелья
  • Кофта утепленная (флисовая)
  • Носки треккинговые (синтетика)
  • Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
  • Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
  • Варежки утепленные, ветрозащитные+перчатки флисовые

Что взять еще:

  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
  • Термос (1 литр)
  • Маска горнолыжная (помогает при сильном ветре со снегом)
  • Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования (не обязательно);
  • деньги на кафе, сувениры.

Дополнительно (не обязательно):

  • Фотоаппарат (видеокамера)
  • Зарядные устройства
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Северное сияние🧳Экскурсионные турыСаамская деревня5-дневные туры

Похожие туры в Мурманске

Охота за Северным Сиянием
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4
4 отзыва
Охота за Северным Сиянием
Не каждый может похвастаться, что видел Северное сияние
5 000 за 1 человека
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
2 дня
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Мурманск и Териберка - северный край России, наполненный манящей красотой и очень богатой историей
36 000 за 1 человека
Охота на Северное сияние
4 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Павел
Павел
5
3 отзыва
Охота на Северное сияние
Северное сияние - что-то определенно волшебное и мистическое
4 800 за 1 человека
Северное сияние - мир волшебства
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Евгения
Евгения
5
10 отзывов
Северное сияние - мир волшебства
На Кольский полуостров приезжают за самыми лучшими снимками северного сияния
5 000 за 1 человека
Охота за Северным Сиянием
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
Нет отзывов
Охота за Северным Сиянием
Мы отправляемся с вами на вечернюю и ночную поездку в поисках северного сияния
5 000 за 1 человека
Охота за Северным сиянием - уникальное природное явление Крайнего севера
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Охота за Северным сиянием - уникальное природное явление Крайнего севера
Отправиться вечером на захватывающую охоту за северным сиянием с полным приключенческого энтузиазма штурманом, мчаться в
4 500 за 1 человека
Северное Сияние - краски Севера
4 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
Нет отзывов
Северное Сияние - краски Севера
Мы выезжаем из Мурманска, чтобы увидеть это загадочное явление - Северное Сияние
40 000 за 1 человека
Северное сияние
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
11 отзывов
Северное сияние
Северное сияние - это уникальное природное явление, которое можно наблюдать на широте Кольского полуострова с конца
5 500 за 1 человека
В поисках Северного Сияния
5 часов
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
до 12 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
4.5
15 отзывов
В поисках Северного Сияния
Многие фотоохотники мечтают поймать северное сияние в объектив камеры
4 500 за 1 человека
Северное Сияние. Ночная охота за Лисьим хвостом
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Мила
Мила
4.8
4 отзыва
Северное Сияние. Ночная охота за Лисьим хвостом
Северное сияние - один из самых невероятно красивых и удивительных природных феноменов
15 000 за всё до 3 чел.
Северное сияние - чудо Севера
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.8
19 отзывов
Северное сияние - чудо Севера
Наше приключение - это настоящая охота за северным сиянием, потому как его Величество Аврора - это очень капризное
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
4 000 за 1 человека
За Северным Сиянием в Мурманск
6 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
За Северным Сиянием в Мурманск
Наш тур проходит на Кольском полуострове России. Так как мы находимся за Полярным Кругом, Северные Сияния у нас бывают 7
7 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ