Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает

Териберка и захватывающие дух панорамы

Вы проедете через сопки, бескрайнюю тундру, перевалы и недействующую взлетно-посадочную полосу военного аэродрома. Спустя три часа увидите залив с приютившимися на противоположном берегу ветхими деревянными постройками. Это и есть старинное рыбацкое поселение Териберка. Вы услышите его историю 📖 и узнаете, где стоял дом главного героя «Левиафана». А еще заглянете в соседний, более современный поселок Лодейное.

Океан, скалы, водопад и загадочный пляж

Кольский полуостров славится суровой, но прекрасной природой. Вы погуляете по побережью могучего Северного Ледовитого океана и насладитесь величественным Батарейским водопадом, окруженным красными скалами. Кроме того, исследуете пляж 🏖️ Драконьих яиц с огромными каменными валунами, посетите кладбище брошенных кораблей и раскроете историю этих таинственных мест.

Организационные детали

Зимой к побережью океана можно проехать на снегоходе. Доплата составит 1500 рублей с человека.