Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана

Посетить знаменитое рыбацкое поселение и впечатлиться красотой местной природы

Александр
Александр – Гид из Мурманска
Териберка — одно из самых живописных мест Кольского заполярья.

Вы услышите ее необычную историю 📖, проедете по зимней тундре и ощутите себя в окружении «снежной пустыни».

А также погуляете по берегу океана, раскроете тайны пляжа с «драконьими яйцами», заглянете на кладбище кораблей и полюбуетесь сказочным Батарейским водопадом.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 4 500 ₽ за человека

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Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана

Что вас ожидает

Териберка и захватывающие дух панорамы
Вы проедете через сопки, бескрайнюю тундру, перевалы и недействующую взлетно-посадочную полосу военного аэродрома. Спустя три часа увидите залив с приютившимися на противоположном берегу ветхими деревянными постройками. Это и есть старинное рыбацкое поселение Териберка. Вы услышите его историю 📖 и узнаете, где стоял дом главного героя «Левиафана». А еще заглянете в соседний, более современный поселок Лодейное.

Океан, скалы, водопад и загадочный пляж
Кольский полуостров славится суровой, но прекрасной природой. Вы погуляете по побережью могучего Северного Ледовитого океана и насладитесь величественным Батарейским водопадом, окруженным красными скалами. Кроме того, исследуете пляж 🏖️ Драконьих яиц с огромными каменными валунами, посетите кладбище брошенных кораблей и раскроете историю этих таинственных мест.

Организационные детали

Зимой к побережью океана можно проехать на снегоходе. Доплата составит 1500 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 в районе площади Пять углов
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана
Териберка и поэзия Северного Ледовитого океана

Экскурсия проводится в среду и субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Мурманске, получил высшее культурологическое и музыкальное образование. Веду активный образ жизни: много путешествую, участвую в экспедициях (в том числе, научных) и занимаюсь изготовлением аутентичных народных инструментов. С радостью поделюсь с вами красотой нашего края!
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