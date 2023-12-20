Возможно, и вы захотите разделить с нами красоту этого края! Мы будем идти по снегу навстречу звёздам сквозь темноту и ветер и, может даже, без телефонной связи — поэтому впереди только информационный детокс, красота севера и океан.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, охота за сиянием
Встречаемся в аэропорту Мурманска.
Садимся на машины и сразу по дороге на турбазу пытаемся поймать северное сияние!
Лайфхак: проходите регистрацию заранее и выбирайте места у окна, есть вероятность уже из самолета увидеть северное сияние!
Берите плед или куртку и создавайте вокруг иллюминатора «темную зону». С борта самолета сияние потрясающе красиво!
Териберка, киты
Подъем в 7 утра. Отправляемся в Териберку!
Световой день в Заполярье короткий, а увидеть в Териберке можно много – это и сам поселок, его новая и старая часть, кладбище кораблей на берегу Баренцева моря и сам потрясающе красивый берег Северного Ледовитого океана – свинцовые воды и гранитные заснеженные сопки.
Но прежде мы отправимся на фотоохоту за китами, в открытое море! Так как здесь еще есть теплое течение Гольфстрим, то сюда приплывают киты!
Вы, конечно, знаете, что хвосты у всех китов уникальны, и если вам удастся сфотографировать «неизвестный хвост», то кита могут назвать вашим именем:) Но помните, киты могут показаться вам, а могут наблюдать за вами из глубины.
Когда мы вернемся, наш путь будет лежать к новым красотам этого сурового края. При наличии достаточного снежного покрова, мы поедем в таинственную часть побережья под названием «Драконьи яйца» и, конечно, к обрыву, где открывается прекрасный вид на океан и водопад, на санях за снегоходом!
Если же снега будет мало для снегохода, то пройдемся пешком! Мы максимально близко подъедем на машинах к стоянке и идти оттуда будет минут 15-20.
Обратную дорогу в Мурманск постараемся проехать засветло, чтобы оценить просторы заснеженной тундры и восхититься красотой кольских пейзажей! По дороге к дому мы снова с вами будем ловить северное сияние!
Мурманск, экскурсия
Не ранний подъем, завтрак. Выезжаем в Мурманск.
Обзорная экскурсия по Мурманску — крупнейшему городу мира, расположенному за Полярным кругом!
Узнаем, почему город до революции назывался Романовым-на-Мурмане, а также почему после Великой Отечественной войны город называли «северным Сталинградом».
А также, конечно, посетим мурманского «Алешу» — один из самых больших монументов в России.
Сходим в Музей Северного флота, посетим смотровые с лучшими видами на город, а также побываем в храме Спаса на Водах.
И, конечно, мы должны узнать, что же такое арктическая кухня, да еще с интерактивной программой на «Полярной Станции»! А вечером, если будет благоприятная погода, мы отправляемся в третий раз ловить северное сияние.
Саамы, чумы, уха
Едем в саамскую деревню.
Посещаем чум, слушаем рассказы о жизни саамов. Знакомимся с животным миром саамов: оленями, хаски, кроликами и др.
Оленей можно покормить, а они в благодарность покатают вас на санях.
Далее посмотрим на слияние двух рек — Кола и Кица — с подвесного моста. Если останется время, заедем попить чай в чуме и пожгем костер на природе.
Вечером мы уже едем в сторону аэропорта, а с теми, кто уезжает на следующий день, пойдем ужинать в ресторан и отметим наш поход:)
Проживание
У нас есть несколько баз и гостиниц, где нас всегда ждут. Фотографии эти — как пример, что у вас будут теплые и уютные номера.
Хозяева постоянно что-то меняют, переставляют, но уют всегда остается. Всегда спрашивайте, какое размещение, обычно у нас двухместные комнаты, но могут быть разные, смотря, когда вы забронируйте тур.
Варианты проживания
69 параллель
Все ночи мы ночуем в одной гостинице, это большой плюс, так как не надо ездить с вещами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание — 3 ночи
- Завтраки, кроме 1 дня тура
- Экскурсии по программе
- Трансфер из аэропорта
- Транспорт (машина)
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Еда в кафе
- Алкоголь
- Катание на снегоходах
- Место начала и завершения?
- Международный аэропорт Мурманск им. Николая II
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа не сложная, но! Берите теплую одежду, термос, фонарик, зарядки для фотоаппаратов!
- Где встречаемся?
Прилетаем вечером, встречаемся в 20.30 в зале отправления (он большой и можно попить кофе).
- Когда мне смотреть билеты обратно?
Смотрите билеты после 20.00.
- Где заканчивается тур?
В аэропорту.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору