2 день

Териберка, киты

Подъем в 7 утра. Отправляемся в Териберку!

Световой день в Заполярье короткий, а увидеть в Териберке можно много – это и сам поселок, его новая и старая часть, кладбище кораблей на берегу Баренцева моря и сам потрясающе красивый берег Северного Ледовитого океана – свинцовые воды и гранитные заснеженные сопки.

Но прежде мы отправимся на фотоохоту за китами, в открытое море! Так как здесь еще есть теплое течение Гольфстрим, то сюда приплывают киты!

Вы, конечно, знаете, что хвосты у всех китов уникальны, и если вам удастся сфотографировать «неизвестный хвост», то кита могут назвать вашим именем:) Но помните, киты могут показаться вам, а могут наблюдать за вами из глубины.

Когда мы вернемся, наш путь будет лежать к новым красотам этого сурового края. При наличии достаточного снежного покрова, мы поедем в таинственную часть побережья под названием «Драконьи яйца» и, конечно, к обрыву, где открывается прекрасный вид на океан и водопад, на санях за снегоходом!

Если же снега будет мало для снегохода, то пройдемся пешком! Мы максимально близко подъедем на машинах к стоянке и идти оттуда будет минут 15-20.

Обратную дорогу в Мурманск постараемся проехать засветло, чтобы оценить просторы заснеженной тундры и восхититься красотой кольских пейзажей! По дороге к дому мы снова с вами будем ловить северное сияние!