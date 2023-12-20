Териберка, киты и мир саамов

Групповой тур в Мурманске
Друзья, мы решили вновь поехать на север вдогонку за северным сиянием! В прошлый раз было так здорово, что мы с супер-фотографом и путешественником по всему миру Андреем решили повторить это приключение.

Возможно, и вы захотите разделить с нами красоту этого края! Мы будем идти по снегу навстречу звёздам сквозь темноту и ветер и, может даже, без телефонной связи — поэтому впереди только информационный детокс, красота севера и океан.
Териберка, киты и мир саамов
Териберка, киты и мир саамов
Териберка, киты и мир саамов
Териберка, киты и мир саамов
Териберка, киты и мир саамов
Териберка, киты и мир саамов
Териберка, киты и мир саамов
Териберка, киты и мир саамов
Териберка, киты и мир саамов
Териберка, киты и мир саамов
Териберка, киты и мир саамов
Ближайшие даты:
20
дек
5
янв
17
янв
24
янв

Что вас ожидает:

Охота за сиянием
Охота за сиянием
При благоприятной погоде поймаем и запечатлеем на память самое удивительное чудо природы
Столица Арктики
Столица Арктики
Посетим музей Северного флота в Мурманске, храм Спаса на Водах и знаменитого «Алёшу»
Этническое погружение
Этническое погружение
Познакомимся с культурой саамов и четвероногими жителями Севера
На поиски китов
На поиски китов
Выйдем в открытое море и, если повезет, увидим его удивительных обитателей!
Очарование Териберки
Очарование Териберки
Побываем в местах, где время будто застыло, а пейзажи один другого краше
Душевная компания
Душевная компания
В нашем туре каждый становится членом большой и дружной семьи единомышленников!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, охота за сиянием

Встречаемся в аэропорту Мурманска.

Садимся на машины и сразу по дороге на турбазу пытаемся поймать северное сияние!

Лайфхак: проходите регистрацию заранее и выбирайте места у окна, есть вероятность уже из самолета увидеть северное сияние!

Берите плед или куртку и создавайте вокруг иллюминатора «темную зону». С борта самолета сияние потрясающе красиво!

Встреча, охота за сияниемВстреча, охота за сияниемВстреча, охота за сияниемВстреча, охота за сиянием
2 день

Териберка, киты

Подъем в 7 утра. Отправляемся в Териберку!

Световой день в Заполярье короткий, а увидеть в Териберке можно много – это и сам поселок, его новая и старая часть, кладбище кораблей на берегу Баренцева моря и сам потрясающе красивый берег Северного Ледовитого океана – свинцовые воды и гранитные заснеженные сопки.

Но прежде мы отправимся на фотоохоту за китами, в открытое море! Так как здесь еще есть теплое течение Гольфстрим, то сюда приплывают киты!

Вы, конечно, знаете, что хвосты у всех китов уникальны, и если вам удастся сфотографировать «неизвестный хвост», то кита могут назвать вашим именем:) Но помните, киты могут показаться вам, а могут наблюдать за вами из глубины.

Когда мы вернемся, наш путь будет лежать к новым красотам этого сурового края. При наличии достаточного снежного покрова, мы поедем в таинственную часть побережья под названием «Драконьи яйца» и, конечно, к обрыву, где открывается прекрасный вид на океан и водопад, на санях за снегоходом!

Если же снега будет мало для снегохода, то пройдемся пешком! Мы максимально близко подъедем на машинах к стоянке и идти оттуда будет минут 15-20.

Обратную дорогу в Мурманск постараемся проехать засветло, чтобы оценить просторы заснеженной тундры и восхититься красотой кольских пейзажей! По дороге к дому мы снова с вами будем ловить северное сияние!

Териберка, китыТериберка, китыТериберка, киты
3 день

Мурманск, экскурсия

Не ранний подъем, завтрак. Выезжаем в Мурманск.

Обзорная экскурсия по Мурманску — крупнейшему городу мира, расположенному за Полярным кругом!

Узнаем, почему город до революции назывался Романовым-на-Мурмане, а также почему после Великой Отечественной войны город называли «северным Сталинградом».

А также, конечно, посетим мурманского «Алешу» — один из самых больших монументов в России.

Сходим в Музей Северного флота, посетим смотровые с лучшими видами на город, а также побываем в храме Спаса на Водах.

И, конечно, мы должны узнать, что же такое арктическая кухня, да еще с интерактивной программой на «Полярной Станции»! А вечером, если будет благоприятная погода, мы отправляемся в третий раз ловить северное сияние.

Мурманск, экскурсияМурманск, экскурсияМурманск, экскурсия
4 день

Саамы, чумы, уха

Едем в саамскую деревню.

Посещаем чум, слушаем рассказы о жизни саамов. Знакомимся с животным миром саамов: оленями, хаски, кроликами и др.

Оленей можно покормить, а они в благодарность покатают вас на санях.

Далее посмотрим на слияние двух рек — Кола и Кица — с подвесного моста. Если останется время, заедем попить чай в чуме и пожгем костер на природе.

Вечером мы уже едем в сторону аэропорта, а с теми, кто уезжает на следующий день, пойдем ужинать в ресторан и отметим наш поход:)

Саамы, чумы, ухаСаамы, чумы, ухаСаамы, чумы, уха

Проживание

У нас есть несколько баз и гостиниц, где нас всегда ждут. Фотографии эти — как пример, что у вас будут теплые и уютные номера.

Хозяева постоянно что-то меняют, переставляют, но уют всегда остается. Всегда спрашивайте, какое размещение, обычно у нас двухместные комнаты, но могут быть разные, смотря, когда вы забронируйте тур.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

69 параллель

3 ночи

Все ночи мы ночуем в одной гостинице, это большой плюс, так как не надо ездить с вещами.

69 параллель

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание — 3 ночи
  • Завтраки, кроме 1 дня тура
  • Экскурсии по программе
  • Трансфер из аэропорта
  • Транспорт (машина)
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и обратно
  • Еда в кафе
  • Алкоголь
  • Катание на снегоходах
Место начала и завершения?
Международный аэропорт Мурманск им. Николая II
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа не сложная, но! Берите теплую одежду, термос, фонарик, зарядки для фотоаппаратов!

Где встречаемся?

Прилетаем вечером, встречаемся в 20.30 в зале отправления (он большой и можно попить кофе).

Когда мне смотреть билеты обратно?

Смотрите билеты после 20.00.

Где заканчивается тур?

В аэропорту.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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