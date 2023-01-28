Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Териберка, киты и сияние: путешествие на 3 дня

Поохотиться за Северной Авророй, уплыть за китами в море и впечатлиться красотой рыбачьего посёлка

Это будет насыщенная экскурсия на край земли: Баренцево море, яркие всполохи в ночном небе, суровая красота Кольского полуострова и киты, за которыми мы устроим фотоохоту! Вы с комфортом отдохнете в селении, ставшем звездой после фильма Звягинцева, побываете в необычных локациях, попробуете местную рыбу и послушаете правдивые истории и легенды нашего края.
Териберка, киты и сияние: путешествие на 3 дня
Териберка, киты и сияние: путешествие на 3 дня
Териберка, киты и сияние: путешествие на 3 дня
Териберка, киты и сияние: путешествие на 3 дня
Териберка, киты и сияние: путешествие на 3 дня
Териберка, киты и сияние: путешествие на 3 дня
Териберка, киты и сияние: путешествие на 3 дня
Териберка, киты и сияние: путешествие на 3 дня
Териберка, киты и сияние: путешествие на 3 дня
Териберка, киты и сияние: путешествие на 3 дня
Териберка, киты и сияние: путешествие на 3 дня
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Описание

Что вас ожидает

День первый

По пути в Териберку начнется настоящая погоня за Aurora Borealis, в которой мы проведём от 2 до 4 часов. Лишь бы повезло с прогнозом и не было облачности! Мы расскажем об огненных лисах и поделимся другими сказаниями о сиянии, объясним природу этого явления — а для согрева нальём вам чаю из термоса.
Прибыв в Териберку, заселяемся в комфортабельный отель на берегу Баренцева моря.

День второй

После завтрака выходим в море на катере на поиски китов. Наши опытные капитаны знают, где можно встретить этих поразительных животных, но доля везения очень пригодится.
Пообедав в ресторане — особенно рекомендуем блюда из рыбы! — отправимся на самый северный пляж. Все наши гиды обладают навыками фотосъемки, поэтому если у вас нет своей фототехники, мы с радостью сделаем для вас фото на память.
Также в планах экскурсия по побережью на внедорожниках и пешком. Завершится день ужином и отдыхом в отеле.

День третий

Подкрепившись утром, пойдём на прогулку по посёлку Териберка, который появился здесь в начале 18 века. Обед — и выезжаем обратно, в Мурманск. По дороге сделаем фотоостановки в живописных локациях, а если будет время — посетим атомный ледокол «Ленин».

На протяжении всей поездки будут рассказы об истории края и селений, о народах и их верованиях, о нашей природе. А еще мы подготовили для вас в подарок дегустацию морепродуктов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или один из водителей-гидов нашей команды, также есть англоязычный гид
  • Экскурсия проходит на джипе (для группы до 6 человек) или на минивэне (для группы до 8 человек)
  • Размещение в гостинице Териберке, выбор гостиницы зависит от наличия мест — в двухместных и одноместных номерах, возможно размещение в домиках, детали уточняйте в переписке.

Погодные условия

  • Программа и тайминг зависят от погоды и могут меняться. Билеты в Мурманск рекомендуем брать минимум за день до начала программы, а обратные — на следующий день после ее окончания.
  • Северное сияние также зависит от метеорологических условий и облачности, поэтому мы не можем гарантировать, что обязательно увидим его.
  • За китами мы выходим только в спокойное море — ваша безопасность для нас превыше всего. Если во второй день тура будут волны и ветер, мы перенесем плавание на третий день. Зимой часто бывает плохая погода, и потому не всегда есть возможность выйти в море.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, проживание, завтраки, все экскурсии, дегустация местной рыбы, морепродуктов и пива.
  • Дополнительные расходы: обеды и ужины, алкогольные напитки (по желанию); снорклинг (по желанию, от 3 до 6-7 тысяч руб. — вы полюбуетесь подводным миром, а если повезет, увидите морских обитателей).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспект Ленина, 82
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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