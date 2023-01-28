Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

По пути в Териберку начнется настоящая погоня за Aurora Borealis, в которой мы проведём от 2 до 4 часов. Лишь бы повезло с прогнозом и не было облачности! Мы расскажем об огненных лисах и поделимся другими сказаниями о сиянии, объясним природу этого явления — а для согрева нальём вам чаю из термоса. Прибыв в Териберку, заселяемся в комфортабельный отель на берегу Баренцева моря.
День второй
После завтрака выходим в море на катере на поиски китов. Наши опытные капитаны знают, где можно встретить этих поразительных животных, но доля везения очень пригодится. Пообедав в ресторане — особенно рекомендуем блюда из рыбы! — отправимся на самый северный пляж. Все наши гиды обладают навыками фотосъемки, поэтому если у вас нет своей фототехники, мы с радостью сделаем для вас фото на память. Также в планах экскурсия по побережью на внедорожниках и пешком. Завершится день ужином и отдыхом в отеле.
День третий
Подкрепившись утром, пойдём на прогулку по посёлку Териберка, который появился здесь в начале 18 века. Обед — и выезжаем обратно, в Мурманск. По дороге сделаем фотоостановки в живописных локациях, а если будет время — посетим атомный ледокол «Ленин».
На протяжении всей поездки будут рассказы об истории края и селений, о народах и их верованиях, о нашей природе. А еще мы подготовили для вас в подарок дегустацию морепродуктов.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведу я или один из водителей-гидов нашей команды, также есть англоязычный гид
Экскурсия проходит на джипе (для группы до 6 человек) или на минивэне (для группы до 8 человек)
Размещение в гостинице Териберке, выбор гостиницы зависит от наличия мест — в двухместных и одноместных номерах, возможно размещение в домиках, детали уточняйте в переписке.
Погодные условия
Программа и тайминг зависят от погоды и могут меняться. Билеты в Мурманск рекомендуем брать минимум за день до начала программы, а обратные — на следующий день после ее окончания.
Северное сияние также зависит от метеорологических условий и облачности, поэтому мы не можем гарантировать, что обязательно увидим его.
За китами мы выходим только в спокойное море — ваша безопасность для нас превыше всего. Если во второй день тура будут волны и ветер, мы перенесем плавание на третий день. Зимой часто бывает плохая погода, и потому не всегда есть возможность выйти в море.
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер, проживание, завтраки, все экскурсии, дегустация местной рыбы, морепродуктов и пива.
Дополнительные расходы: обеды и ужины, алкогольные напитки (по желанию); снорклинг (по желанию, от 3 до 6-7 тысяч руб. — вы полюбуетесь подводным миром, а если повезет, увидите морских обитателей).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на проспект Ленина, 82
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Мурманске
К Берегам Миров Неведомых и Тайных.
Приветствую! Меня зовут Анна.
Если вы предпочитаете уникальное и неординарное, ищете для своих путешествий необычные места — ваши поиски увенчались успехом! Каждое путешествие с нами — это маленькая жизнь с неповторимым сюжетом. Мы влюблены в красоту нашего края и в свою профессию.
У нас вы не найдете классических исторических экскурсий по Кольскому полуострову, а только интересные маршруты. Мы водим индивидуальные и групповые туры на любой вкус и бюджет. С нами вы забываете о мелочах, целиком отдавшись своим ощущениям.