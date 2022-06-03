Териберка: выходные на краю Земли

Пошуршать песком на северном побережье и влюбиться в суровую природу

Авторский тур
Представьте, что на вопрос, как прошли выходные, вы ответите, что успели побывать за полярным кругом! Едем в Териберку: погуляем по северным пляжам, увидим остовы затонувших судов, торчащие из воды, дойдём до водопада.

Если повезёт, встретим китов и дельфинов во время прогулки на корабле и попробуем местные морские деликатесы.
Териберка: выходные на краю Земли
Териберка: выходные на краю Земли
Териберка: выходные на краю Земли
Териберка: выходные на краю Земли
Териберка: выходные на краю Земли
Териберка: выходные на краю Земли
Териберка: выходные на краю Земли
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Для заселения в гостиницу необходимо предъявить QR-код сертификата вакцинации от Covid-19 или переболевшего.

Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, площадь Пяти углов или в другом месте в центре по договоренности
Завершение: Мурманск
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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