Вам понадобятся: тёплая непродуваемая и непромокаемая одежда, куртки (желательно с капюшоном), головной убор, комплект термобелья и кофта из флиса.
Лучше иметь удобную непромокаемую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки). Также нужна смена носков и шерстяные носки, смена футболок, индивидуальная аптечка и средства личной гигиены. На протяжении всего маршрута будет очень много красивых и интересных мест для съёмки, поэтому могут пригодиться портативные зарядные устройства для телефонов или сменные батареи для фотоаппаратов.