Павел — ваша команда гидов в Мурманске

Провели 153 экскурсии для 47 туристов

Меня зовут Павел, я представляю нашу команду гидов. Вместе мы организуем и проводим туры, джип-туры и экспедиции по Кольскому полуострову с 2015 года. За это время нашими гостями стали более 2 тысяч человек, а среди корпоративных клиентов — такие компании как Теле2, Сбербанк, сеть магазинов «Красное и Белое», Государственный Эрмитаж и многие другие. Будем рады познакомить вас с нашим суровым и загадочным Заполярьем.