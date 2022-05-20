Терский берег: церкви, аметисты и пустыня

Полюбоваться морем, поискать полудрагоценные камни, проехать по барханам

Авторский тур
Время собирать камни! Вы погуляете вдоль берега Белого моря по месторождению аметиста, попробуете разгадать загадку происхождения Кандалакшского лабиринта и научитесь готовить поморские козули.

Осмотрите деревянные часовни и церкви, построенные несколько веков назад, узнаете истории их создания.

Думаете, пустыни есть только на юге? Вы побываете на северных песках и, если повезёт, встретите статных диких лошадей.
Терский берег: церкви, аметисты и пустыня
Терский берег: церкви, аметисты и пустыня
Терский берег: церкви, аметисты и пустыня
Терский берег: церкви, аметисты и пустыня
Терский берег: церкви, аметисты и пустыня
Терский берег: церкви, аметисты и пустыня
Терский берег: церкви, аметисты и пустыня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Вам понадобятся: тёплая непродуваемая и непромокаемая одежда, куртки (желательно с капюшоном), головной убор, комплект термобелья и кофта из флиса.
Лучше иметь удобную непромокаемую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки). Также нужна смена носков и шерстяные носки, смена футболок, индивидуальная аптечка и средства личной гигиены. На протяжении всего маршрута будет очень много красивых и интересных мест для съёмки, поэтому могут пригодиться портативные зарядные устройства для телефонов или сменные батареи для фотоаппаратов.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, у отеля либо в центре города на парковке гостиницы «Меридиан», 7:00
Завершение: Мурманск, 16:30
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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