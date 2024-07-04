Загранпаспорт с действующей шенгенской визой и страховку. Для данного путешествия настоятельно рекомендуется оформить спортивную медицинскую страховку на время маршрута. Можно сделать это у нас.

Теплую одежду для треккинга и для отдыха.

Теплую шапку и головной убор от солнца, тонкие перчатки или х/б перчатки.

Непромокаемую верхнюю одежду и обувь для трекинга (лучше всего высокие туристические ботинки с рельефной подошвой).

Обычную обувь и одежду для поездок.

Запасные кроссовки и теплые носки Кружку, миску, ложку, нож и небольшой термос (один на 2-3 человек).

Собственную аптечку (индивидуальные лекарства), солнцезащитный крем.

Деньги на карманные расходы и сувениры.

Практически везде можно расплачиваться банковской картой.

Для трекингов необходим маленький рюкзачок — для термоса/воды, фотоаппарата, одежды от дождя и ветра. Организационные детали • Размер группы: 4-8 человек.

Дети (от 10 лет) допускаются только с родителями.

Путешествие в страну фьордов и водопадов Вместе с нами вы пройдетесь по культовым местам Центральной, Южной и Юго-Западной Норвегии. Несколько регионов с разнообразной флорой, живописные фьорды и горные плато — все это мы встретим в рамках нашего трекинг-тура. Мы покорим высочайшую вершину Норвегии — гору Гальхёпигген, пройдем увлекательный маршрут по Бессегену и сделаем лучшие фото на Языке тролля. Все это — за 12 дней нашего яркого путешествия. Что взять с собой?