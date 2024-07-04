Хотите побывать в настоящей сказке? Приглашаем вас в трекинг-тур по культовым местам Норвегии.
Вместе с нами вы пройдете живописные маршруты вдоль горных ландшафтов и живописных фьордов, сделаете фотографии на Языке тролля, покорите высочайшую вершину гору Гальхёпигген и увидите знаменитую «горошину» Кьерагболтен.
Вместе с нами вы пройдете живописные маршруты вдоль горных ландшафтов и живописных фьордов, сделаете фотографии на Языке тролля, покорите высочайшую вершину гору Гальхёпигген и увидите знаменитую «горошину» Кьерагболтен.
Ближайшие даты:
4
июл
июл
Что вас ожидает:
- Осло
- Рьюкан
- Гора Гаустатоппен
- Кьерагу и Кьерагболтен
- Люси-фьорд
- Утес Прекестулен
- Одда
- Ледник Фолгефонна
- Язык Тролля
- Долина водопадов Хуседален
- Хардангер-фьорд
- Нигардсбреен
- Галхёпигген
- Гора Бессеген
Описание
Путешествие в страну фьордов и водопадов Вместе с нами вы пройдетесь по культовым местам Центральной, Южной и Юго-Западной Норвегии. Несколько регионов с разнообразной флорой, живописные фьорды и горные плато — все это мы встретим в рамках нашего трекинг-тура. Мы покорим высочайшую вершину Норвегии — гору Гальхёпигген, пройдем увлекательный маршрут по Бессегену и сделаем лучшие фото на Языке тролля. Все это — за 12 дней нашего яркого путешествия. Что взять с собой?
- Загранпаспорт с действующей шенгенской визой и страховку. Для данного путешествия настоятельно рекомендуется оформить спортивную медицинскую страховку на время маршрута. Можно сделать это у нас.
- Теплую одежду для треккинга и для отдыха.
- Теплую шапку и головной убор от солнца, тонкие перчатки или х/б перчатки.
- Непромокаемую верхнюю одежду и обувь для трекинга (лучше всего высокие туристические ботинки с рельефной подошвой).
- Обычную обувь и одежду для поездок.
- Запасные кроссовки и теплые носки Кружку, миску, ложку, нож и небольшой термос (один на 2-3 человек).
- Собственную аптечку (индивидуальные лекарства), солнцезащитный крем.
- Деньги на карманные расходы и сувениры.
- Практически везде можно расплачиваться банковской картой.
- Для трекингов необходим маленький рюкзачок — для термоса/воды, фотоаппарата, одежды от дождя и ветра. Организационные детали • Размер группы: 4-8 человек.
- Дети (от 10 лет) допускаются только с родителями.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание (2-х местное размещение)
- Услуги гида
- Транспорт
- Трехразовое питание
- Перекусы на маршруте
- Что не входит
- Обед в кафе в 1-й, 5-й, 7-й и 8-й дни
- Перелет в/из Осло, при начале тура в Мурманске также
- Автобус Мурманск — Киркенес — 5000 руб.
- Гостиница в Киркенесе — от 4000 руб.
- Трансфер из гостиницы в аэропорт — 500 руб.
- При окончании тура в Санкт-Петербурге также автобус Хельсинки-Санкт-Петербург — 6500 руб.
- Виза
- Медицинская страховка
- Все цены указаны за 2023 год
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Гардермуэн, Осло
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Что взять с собой?
- Загранпаспорт с действующей шенгенской визой и страховку. Для данного путешествия настоятельно рекомендуется оформить спортивную медицинскую страховку на время маршрута. Можно сделать это у нас.
- Теплую одежду для треккинга и для отдыха.
- Теплую шапку и головной убор от солнца, тонкие перчатки или х/б перчатки.
- Непромокаемую верхнюю одежду и обувь для трекинга (лучше всего высокие туристические ботинки с рельефной подошвой).
- Обычную обувь и одежду для поездок.
- Запасные кроссовки и теплые носки Кружку, миску, ложку, нож и небольшой термос (один на 2-3 человек).
- Собственную аптечку (индивидуальные лекарства), солнцезащитный крем.
- Деньги на карманные расходы и сувениры.
- Практически везде можно расплачиваться банковской картой.
- Для трекингов необходим маленький рюкзачок — для термоса/воды, фотоаппарата, одежды от дождя и ветра
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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