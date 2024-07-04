Трекинг-тур по Норвегии из Мурманска

Групповой тур в Мурманске
Хотите побывать в настоящей сказке? Приглашаем вас в трекинг-тур по культовым местам Норвегии.

Вместе с нами вы пройдете живописные маршруты вдоль горных ландшафтов и живописных фьордов, сделаете фотографии на Языке тролля, покорите высочайшую вершину гору Гальхёпигген и увидите знаменитую «горошину» Кьерагболтен.
Трекинг-тур по Норвегии из Мурманска
Трекинг-тур по Норвегии из Мурманска
Трекинг-тур по Норвегии из Мурманска
Трекинг-тур по Норвегии из Мурманска
Трекинг-тур по Норвегии из Мурманска
Трекинг-тур по Норвегии из Мурманска
Ближайшие даты:
4
июл

Что вас ожидает:

  • Осло
  • Рьюкан
  • Гора Гаустатоппен
  • Кьерагу и Кьерагболтен
  • Люси-фьорд
  • Утес Прекестулен
  • Одда
  • Ледник Фолгефонна
  • Язык Тролля
  • Долина водопадов Хуседален
  • Хардангер-фьорд
  • Нигардсбреен
  • Галхёпигген
  • Гора Бессеген

Описание

Путешествие в страну фьордов и водопадов Вместе с нами вы пройдетесь по культовым местам Центральной, Южной и Юго-Западной Норвегии. Несколько регионов с разнообразной флорой, живописные фьорды и горные плато — все это мы встретим в рамках нашего трекинг-тура. Мы покорим высочайшую вершину Норвегии — гору Гальхёпигген, пройдем увлекательный маршрут по Бессегену и сделаем лучшие фото на Языке тролля. Все это — за 12 дней нашего яркого путешествия. Что взять с собой?
  • Загранпаспорт с действующей шенгенской визой и страховку. Для данного путешествия настоятельно рекомендуется оформить спортивную медицинскую страховку на время маршрута. Можно сделать это у нас.
  • Теплую одежду для треккинга и для отдыха.
  • Теплую шапку и головной убор от солнца, тонкие перчатки или х/б перчатки.
  • Непромокаемую верхнюю одежду и обувь для трекинга (лучше всего высокие туристические ботинки с рельефной подошвой).
  • Обычную обувь и одежду для поездок.
  • Запасные кроссовки и теплые носки Кружку, миску, ложку, нож и небольшой термос (один на 2-3 человек).
  • Собственную аптечку (индивидуальные лекарства), солнцезащитный крем.
  • Деньги на карманные расходы и сувениры.
  • Практически везде можно расплачиваться банковской картой.
  • Для трекингов необходим маленький рюкзачок — для термоса/воды, фотоаппарата, одежды от дождя и ветра. Организационные детали • Размер группы: 4-8 человек.
  • Дети (от 10 лет) допускаются только с родителями.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание (2-х местное размещение)
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трехразовое питание
  • Перекусы на маршруте
Что не входит
  • Обед в кафе в 1-й, 5-й, 7-й и 8-й дни
  • Перелет в/из Осло, при начале тура в Мурманске также
  • Автобус Мурманск — Киркенес — 5000 руб.
  • Гостиница в Киркенесе — от 4000 руб.
  • Трансфер из гостиницы в аэропорт — 500 руб.
  • При окончании тура в Санкт-Петербурге также автобус Хельсинки-Санкт-Петербург — 6500 руб.
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Все цены указаны за 2023 год
Место начала и завершения?
Аэропорт Гардермуэн, Осло
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой?
  • Загранпаспорт с действующей шенгенской визой и страховку. Для данного путешествия настоятельно рекомендуется оформить спортивную медицинскую страховку на время маршрута. Можно сделать это у нас.
  • Теплую одежду для треккинга и для отдыха.
  • Теплую шапку и головной убор от солнца, тонкие перчатки или х/б перчатки.
  • Непромокаемую верхнюю одежду и обувь для трекинга (лучше всего высокие туристические ботинки с рельефной подошвой).
  • Обычную обувь и одежду для поездок.
  • Запасные кроссовки и теплые носки Кружку, миску, ложку, нож и небольшой термос (один на 2-3 человек).
  • Собственную аптечку (индивидуальные лекарства), солнцезащитный крем.
  • Деньги на карманные расходы и сувениры.
  • Практически везде можно расплачиваться банковской картой.
  • Для трекингов необходим маленький рюкзачок — для термоса/воды, фотоаппарата, одежды от дождя и ветра
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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