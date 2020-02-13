Три дня на верхушке глобуса

Исследовать столицу Заполярья, ощутить гипнотическую атмосферу Териберки и поймать северное сияние

Увидеть волшебство в виде сияющего разноцветными переливами неба мечтают многие.

Мы поможем исполнить мечту! Вечерами будем охотиться за редким природным явлением, а днём — изучать природу, культуру и историю северного края.

Познакомимся с мужественным Мурманском, крупнейшим городом за полярным кругом, погуляем у кромки Северного Ледовитого океана и заглянем в гости к саамам, где узнаем о традициях и быте северных народов. Вперёд, искатели приключений и ценители яркой индивидуальности!
Три дня на верхушке глобуса
Три дня на верхушке глобуса
Три дня на верхушке глобуса
Три дня на верхушке глобуса
Три дня на верхушке глобуса
Три дня на верхушке глобуса
Три дня на верхушке глобуса
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.
Мы пришлём вам памятку и полезную информацию о том, как вам добраться. Вы можете прибыть день начала тура утренним рейсом или заранее.

Выберите дату при бронировании

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Её забронировали уже 18 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В центре Мурманска у гостиницы «Меридиан» в 14:00
Завершение: Мурманск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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