Увидеть волшебство в виде сияющего разноцветными переливами неба мечтают многие.



Мы поможем исполнить мечту! Вечерами будем охотиться за редким природным явлением, а днём — изучать природу, культуру и историю северного края.



Познакомимся с мужественным Мурманском, крупнейшим городом за полярным кругом, погуляем у кромки Северного Ледовитого океана и заглянем в гости к саамам, где узнаем о традициях и быте северных народов. Вперёд, искатели приключений и ценители яркой индивидуальности!