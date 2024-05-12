Три дня в Териберке

Групповой тур в Мурманске
Пройтись по песчаному пляжу, вдохнуть поглубже свежий морской воздух, увидеть необычное кладбище кораблей — именно этим мы займёмся в нашем небольшом приключении по Териберке. А при желании сможем отправиться и на морскую прогулку.

Ведь там есть шанс встретить дельфинов или китов! Данный тур проводится в групповом формате до 31 октября, с 1 ноября по 30 марта – проводится индивидуально, стоимость рассчитывается отдельно по запросу.
Три дня в Териберке
Три дня в Териберке
Три дня в Териберке
Три дня в Териберке
Три дня в Териберке
Три дня в Териберке
Три дня в Териберке
Три дня в Териберке
Три дня в Териберке
Три дня в Териберке
Три дня в Териберке
Три дня в Териберке
Три дня в Териберке
Три дня в Териберке
Три дня в Териберке
Три дня в Териберке
Ближайшие даты:
12
мая
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мая
19
мая
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30
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даты

Что вас ожидает:

Загадочная атмосфера кладбища кораблей
Загадочная атмосфера кладбища кораблей
Побываем в удивительной локации, достойной стать декорацией к фильмам про пиратов
Прогулка по песчаному пляжу
Прогулка по песчаному пляжу
Насладимся мягким песочком под ногами, послушаем шум волн Баренцева моря и никуда не будем спешить
Отдых на свой вкус
Отдых на свой вкус
Проведём время как больше нравится — исследуя окрестности или отправившись в морскую прогулку!

Программа тура по дням

1 день

Поездка в Териберку

09:00 Встреча в Мурманске: на площади Пяти углов или по договоренности от вашего адреса в городе.

Выезжаем в Териберку — самое доступное место на российском побережье Баренцева моря, место съемок фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» (это вы, впрочем, и сами знаете).

По дороге вас будет ждать путевая экскурсия и фото-стопы (тут вы удивитесь, как же быстро меняется пейзаж).

По приезде все вместе посетим песчаный пляж, кладбища кораблей, каменный пляж, водопад. Никуда не спешим.

Обед в Териберке — самостоятельно. Мы можем заказать для вас столик или обед в ресторанах: Grebeshki, Териберский берег, Моле.

Заселяемся в отель Teriberka by Ecohome, по запросу, с коррекцией цены — в экоотель Cedar Grass, Финвал, Терь.

Вечером вы сможете посетить баньку, ее нужно забронировать по запросу заранее!

В сентябре и октябре у вас будет шанс увидеть северное сияние на берегу Баренцева море!

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2 день

Свободный день или прогулка на корабле в Баренцевом море

Завтрак в отеле.

Свободное время: гулять-гулять-гулять по морскому берегу, сопкам и скалам (и запечатлеть каждый момент на фото!).

ИЛИ

По запросу, за дополнительную плату (выход в море по погоде).

Прогулка на корабле в Баренцевом море на 2-3 часа (групповая экскурсия до 15 человек на корабле). Уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее!

По пути мы сделаем остановки для фотосессий у мысов в живописных местах (например, Зеленый мыс). Будем ловить удачу, чтобы нам по пути встретились дельфины и киты!

*Желающие порыбачить — запросите нас отдельно о возможности. Также мы можем организовать индивидуально морскую рыбалку на моторной лодке.

Обед в Териберке — самостоятельно.

Ужин — самостоятельно.

Ночуем в Териберке.

Свободный день или прогулка на корабле в Баренцевом мореСвободный день или прогулка на корабле в Баренцевом мореСвободный день или прогулка на корабле в Баренцевом мореСвободный день или прогулка на корабле в Баренцевом мореСвободный день или прогулка на корабле в Баренцевом мореСвободный день или прогулка на корабле в Баренцевом мореСвободный день или прогулка на корабле в Баренцевом мореСвободный день или прогулка на корабле в Баренцевом море
3 день

Трансфер в Мурманск

Завтракаем в отеле.

До 12:00 выезжаем в Мурманск (время может корректироваться).

Трансфер в аэропорт — за дополнительную плату.

Трансфер в МурманскТрансфер в Мурманск

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Teriberka by EcoHome 3*. Возможно размещение в других отелях (с коррекцией цены, по запросу).

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Teriberka by EcoHome 3

2 ночи

16 уютных номеров в по-скандинавски минималистичном дизайне.

1 номер для людей с ограниченными возможностями.

Ресторан со шведской линией для завтраков, оригинальным меню с блюдами из свежих морепродуктов и баром.

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Экоотель Cedar Grass (по запросу, с коррекцией цены)

2 ночи

Современный комфортабельный отель расположен в с. Териберка Мурманской области на самом берегу Баренцева моря.

Отель отличается уникальными панорамными видами на морской берег, живописные скалы и сопки, на морскую бухту, куда приплывают киты.

Комфортабельные номера в основном здании и деревянных коттеджах оборудованы всем необходимым для приятного отдыха: отоплением, туалетом с душем, горячей водой, бесплатным WI-FI, телевидением и бытовой техникой.

Экоотель Cedar Grass (по запросу, с коррекцией цены)Экоотель Cedar Grass (по запросу, с коррекцией цены)Экоотель Cedar Grass (по запросу, с коррекцией цены)

Отель «Терь» (по запросу, с коррекцией цены)

2 ночи

Мини-отель «Терь» расположен в живописном уголке природы Кольского края.

К вашим услугам кафе и просторная бильярдная для отдыха на втором этаже отеля, теннисный стол, сушилка.

10 уютных номеров различной комплектации.

Отель «Терь» (по запросу, с коррекцией цены)Отель «Терь» (по запросу, с коррекцией цены)Отель «Терь» (по запросу, с коррекцией цены)Отель «Терь» (по запросу, с коррекцией цены)Отель «Терь» (по запросу, с коррекцией цены)Отель «Терь» (по запросу, с коррекцией цены)Отель «Терь» (по запросу, с коррекцией цены)

Финвал (по запросу, с коррекцией цены)

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле Teriberka by Ecohome, по запросу, с коррекцией цены — Кедр Грасс, Финвал, Терь (стоимость дана за одного человека в двухместном номере)
  • Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод, возможно в формате гид-водитель
  • Питание — завтраки
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Мурманск и и обратно — при необходимости
  • Одноместное размещение — цена по запросу
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Групповая морская прогулка в Баренцевом море: 5500-6000 руб. /чел.
  • Плата за посещение природного парка Териберка — 360 руб. /чел. (оплачивается онлайн, гид поможет)
Место начала и завершения?
Мурманск
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Могут ли быть изменения в маршруте?

Маршрут и очередность посещения объектов может меняться в зависимости от погодных условий.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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