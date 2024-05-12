Ведь там есть шанс встретить дельфинов или китов! Данный тур проводится в групповом формате до 31 октября, с 1 ноября по 30 марта – проводится индивидуально, стоимость рассчитывается отдельно по запросу.
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Поездка в Териберку
09:00 Встреча в Мурманске: на площади Пяти углов или по договоренности от вашего адреса в городе.
Выезжаем в Териберку — самое доступное место на российском побережье Баренцева моря, место съемок фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» (это вы, впрочем, и сами знаете).
По дороге вас будет ждать путевая экскурсия и фото-стопы (тут вы удивитесь, как же быстро меняется пейзаж).
По приезде все вместе посетим песчаный пляж, кладбища кораблей, каменный пляж, водопад. Никуда не спешим.
Обед в Териберке — самостоятельно. Мы можем заказать для вас столик или обед в ресторанах: Grebeshki, Териберский берег, Моле.
Заселяемся в отель Teriberka by Ecohome, по запросу, с коррекцией цены — в экоотель Cedar Grass, Финвал, Терь.
Вечером вы сможете посетить баньку, ее нужно забронировать по запросу заранее!
В сентябре и октябре у вас будет шанс увидеть северное сияние на берегу Баренцева море!
Свободный день или прогулка на корабле в Баренцевом море
Завтрак в отеле.
Свободное время: гулять-гулять-гулять по морскому берегу, сопкам и скалам (и запечатлеть каждый момент на фото!).
ИЛИ
По запросу, за дополнительную плату (выход в море по погоде).
Прогулка на корабле в Баренцевом море на 2-3 часа (групповая экскурсия до 15 человек на корабле). Уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее!
По пути мы сделаем остановки для фотосессий у мысов в живописных местах (например, Зеленый мыс). Будем ловить удачу, чтобы нам по пути встретились дельфины и киты!
*Желающие порыбачить — запросите нас отдельно о возможности. Также мы можем организовать индивидуально морскую рыбалку на моторной лодке.
Обед в Териберке — самостоятельно.
Ужин — самостоятельно.
Ночуем в Териберке.
Трансфер в Мурманск
Завтракаем в отеле.
До 12:00 выезжаем в Мурманск (время может корректироваться).
Трансфер в аэропорт — за дополнительную плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Teriberka by EcoHome 3*. Возможно размещение в других отелях (с коррекцией цены, по запросу).
Варианты проживания
Teriberka by EcoHome 3
16 уютных номеров в по-скандинавски минималистичном дизайне.
1 номер для людей с ограниченными возможностями.
Ресторан со шведской линией для завтраков, оригинальным меню с блюдами из свежих морепродуктов и баром.
Экоотель Cedar Grass (по запросу, с коррекцией цены)
Современный комфортабельный отель расположен в с. Териберка Мурманской области на самом берегу Баренцева моря.
Отель отличается уникальными панорамными видами на морской берег, живописные скалы и сопки, на морскую бухту, куда приплывают киты.
Комфортабельные номера в основном здании и деревянных коттеджах оборудованы всем необходимым для приятного отдыха: отоплением, туалетом с душем, горячей водой, бесплатным WI-FI, телевидением и бытовой техникой.
Отель «Терь» (по запросу, с коррекцией цены)
Мини-отель «Терь» расположен в живописном уголке природы Кольского края.
К вашим услугам кафе и просторная бильярдная для отдыха на втором этаже отеля, теннисный стол, сушилка.
10 уютных номеров различной комплектации.
Финвал (по запросу, с коррекцией цены)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле Teriberka by Ecohome, по запросу, с коррекцией цены — Кедр Грасс, Финвал, Терь (стоимость дана за одного человека в двухместном номере)
- Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод, возможно в формате гид-водитель
- Питание — завтраки
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Мурманск и и обратно — при необходимости
- Одноместное размещение — цена по запросу
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Групповая морская прогулка в Баренцевом море: 5500-6000 руб. /чел.
- Плата за посещение природного парка Териберка — 360 руб. /чел. (оплачивается онлайн, гид поможет)
- Место начала и завершения?
- Мурманск
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Могут ли быть изменения в маршруте?
Маршрут и очередность посещения объектов может меняться в зависимости от погодных условий.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору