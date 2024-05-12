1 день

Поездка в Териберку

09:00 Встреча в Мурманске: на площади Пяти углов или по договоренности от вашего адреса в городе.

Выезжаем в Териберку — самое доступное место на российском побережье Баренцева моря, место съемок фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» (это вы, впрочем, и сами знаете).

По дороге вас будет ждать путевая экскурсия и фото-стопы (тут вы удивитесь, как же быстро меняется пейзаж).

По приезде все вместе посетим песчаный пляж, кладбища кораблей, каменный пляж, водопад. Никуда не спешим.

Обед в Териберке — самостоятельно. Мы можем заказать для вас столик или обед в ресторанах: Grebeshki, Териберский берег, Моле.

Заселяемся в отель Teriberka by Ecohome, по запросу, с коррекцией цены — в экоотель Cedar Grass, Финвал, Терь.

Вечером вы сможете посетить баньку, ее нужно забронировать по запросу заранее!

В сентябре и октябре у вас будет шанс увидеть северное сияние на берегу Баренцева море!