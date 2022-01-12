11:10 Встреча с группой в аэропорту.
Для тех, кто пребывает раньше или проживает в городе встреча у отеля Меридиан с 12:00-12:30.
Гид позвонит в день тура, уточнит время встречи
Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.
Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.
Вы посетите главную площадь города – площадь «Пять Углов», на которой расположены все основные административные здания, проедете и по главной улице города – проспекту Ленина, увидите знаменитый Атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».
Обед в кафе.
После 18:00 Заселение в отель (самостоятельно или согласно выбранному тарифу).
Свободное время.
22:30 Встреча у отеля "Меридиан" на площади Пять Углов.
Заезд в отель за остальной группой.
Отправление на охоту за северным сиянием* (с сентября по апрель).
Мы отправляемся на охоту за Авророй Бореалис!
Вы можете стать свидетелем уникального природного явления!
Танцуя как пламя, оно очаровывает и запоминается навсегда.
Мы выходим на настоящую охоту за северным сиянием, и верим, что нам улыбнется удача!
Завтрак в отеле для проживающих в отеле по программе.
09:00 Встреча с группой у отеля "Меридиан" на площади Пять Углов.
Заезд в отель "Огни Мурманска".
Переезд в поселок Териберка.
Мы на целый день уедем в уже ставшую легендой Териберку.
Магическая красота здешних мест завораживает любого путника.
Экскурсия на водопад, каменный пляж «яйца драконов» (подвозка на снегоходе к месту начала экскурсии с декабря по апрель при наличие устойчивого снежного покрова).
Путешествие в северную сказку, где старые корабли видят сны о прошлом, водопад сверкает застывшими льдами, а пляж из "яиц драконов" поражает своим размахом.
Мистические камни-сейды молчаливо хранят тысячелетние тайны, а взору предстают неповторимые и удивительные пейзажи!
Обед традиционной кухни в ресторане.
Свободное время.
Возвращение в Мурманск.
Трансфер к отелям "Огни Мурманска", "Меридиан".
Отдых.
Завтрак в отеле для проживающих в отеле по программе "Огни Мурманска".
Освобождение номеров.
Сбор у отеля Меридиан, заезд в отель "Огни Мурманска" за остальной группой.
Переезд в саамскую деревню.
Экскурсия с обедом по деревне "Самь-Сыйт"
Саамы, или лопари – это коренной народ Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии.
В нашей стране единственным местом, где можно познакомиться с культурой и бытом саамов, является Кольский полуостров. По дороге мы узнаем о хозяйстве, быте, традиционных промыслах саамов, об их опыте выживания в арктическом климате, о праздниках, обрядах, символах, мифах, сказках саамского народа, о сакральных местах Кольского полуострова, древнем наскальном искусстве и письменности, а также о современной жизни саамов.
Экскурсия по деревне.
Нас ждет традиционная встреча гостей, прогулка по деревне и знакомство с саамским бытом, катание на оленьей упряжке и кормление северных оленей, общение с хаски, кроликами и другими животными, чаепитие со сладостями в чуме, народные игры и забавы.
Аутентичный обед в саамской деревне – деревенский куриный суп, безалкогольный саамский напиток «пакула», чай черный, ловозерский хлеб, на горячее – рыба под маринадом с гарниром, салат из сига.
15:00 Переезд в центр Мурманска.
Свободное время.
18:00 Переезд в аэропорт Мурманска.
Тур не предусматривает проживания, по желанию можно выбрать тариф с проживанием.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа, руб.:
|Тариф/размещение
|Стоимость
|без проживания
|21 550
|Park Inn by Radisson 4* TWIN
|30 000
|Огни Мурманска 2-местный
|30 000
|Park Inn by Radisson 4* SGL
|33 500
|Огни Мурманска 1-местный
|33 500
При проживании в гостинице "Огни Мурманска" – 1 час в аквацентре отеля в подарок. Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Прибытие рекомендуется любыми рейсами, прибывающими в день начала тура до 11:00.
Вылет обратно:
Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ. Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы.
Если вы едете с детьми учитывайте, что зимой в Мурманской области холодно, программа в Териберке у нас на целый день. Это суровый северный климат, суровая природа, каменистый ландшафт, нужна физ. подготовка, а также вы должны обязательно следить за своими детьми, брать за них ответственность!
Детям до 14 лет предоставляется скидка: