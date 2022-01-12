Три дня за Полярным кругом

Добро пожаловать за Полярный круг! Во время нашего тура Вас ждет незамерзающий город-порт Мурманск

5
3 отзыва
Добро пожаловать за Полярный круг! Во время нашего тура Вас ждет незамерзающий город-порт Мурманск и все самые известные достопримечательности, охота за северным сиянием, а также путешествие в Териберку и Саамскую деревню.
Три дня за Полярным кругом
Три дня за Полярным кругом
Три дня за Полярным кругом
Три дня за Полярным кругом
Три дня за Полярным кругом
Три дня за Полярным кругом
Три дня за Полярным кругом
Ближайшие даты:
16
сен
14
окт

Что вас ожидает 🤩

Северное сияние
Северное сияние
Увидим уникальное природное явление, от которого перехватывает дух
Легендарная Териберка
Легендарная Териберка
Путешествие на край света к Северному Ледовитому океану
Мурманск
Мурманск
Мы увидим самые интересные места крупнейшего города за Северным Полярным кругом
Саамская деревня
Саамская деревня
Знакомство с коренным северным народом и их традициями.

Программа тура по дням

1 день
Мурманск, охота за северным сиянием (с сентября по апрель)

11:10 Встреча с группой в аэропорту.

Для тех, кто пребывает раньше или проживает в городе встреча у отеля Меридиан с 12:00-12:30.

Гид позвонит в день тура, уточнит время встречи

Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.

Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.

Вы посетите главную площадь города – площадь «Пять Углов», на которой расположены все основные административные здания, проедете и по главной улице города – проспекту Ленина, увидите знаменитый Атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».

Обед в кафе.

После 18:00 Заселение в отель (самостоятельно или согласно выбранному тарифу).

Свободное время.

22:30 Встреча у отеля "Меридиан" на площади Пять Углов.

Заезд в отель за остальной группой.

Отправление на охоту за северным сиянием* (с сентября по апрель).

Мы отправляемся на охоту за Авророй Бореалис!

Вы можете стать свидетелем уникального природного явления!

Танцуя как пламя, оно очаровывает и запоминается навсегда.

Мы выходим на настоящую охоту за северным сиянием, и верим, что нам улыбнется удача!

Мурманск, охота за северным сиянием (с сентября по апрель)Мурманск, охота за северным сиянием (с сентября по апрель)Мурманск, охота за северным сиянием (с сентября по апрель)
2 день
Териберка

Завтрак в отеле для проживающих в отеле по программе.

09:00 Встреча с группой у отеля "Меридиан" на площади Пять Углов.

Заезд в отель "Огни Мурманска".

Переезд в поселок Териберка.

Мы на целый день уедем в уже ставшую легендой Териберку.

Магическая красота здешних мест завораживает любого путника.

Экскурсия на водопад, каменный пляж «яйца драконов» (подвозка на снегоходе к месту начала экскурсии с декабря по апрель при наличие устойчивого снежного покрова).

Путешествие в северную сказку, где старые корабли видят сны о прошлом, водопад сверкает застывшими льдами, а пляж из "яиц драконов" поражает своим размахом.

Мистические камни-сейды молчаливо хранят тысячелетние тайны, а взору предстают неповторимые и удивительные пейзажи!

Обед традиционной кухни в ресторане.

Свободное время.

Возвращение в Мурманск.

Трансфер к отелям "Огни Мурманска", "Меридиан".

Отдых.

ТериберкаТериберкаТериберка
3 день
Саамская деревня

Завтрак в отеле для проживающих в отеле по программе "Огни Мурманска".

Освобождение номеров.

Сбор у отеля Меридиан, заезд в отель "Огни Мурманска" за остальной группой.

Переезд в саамскую деревню.

Экскурсия с обедом по деревне "Самь-Сыйт"

Саамы, или лопари – это коренной народ Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии.

В нашей стране единственным местом, где можно познакомиться с культурой и бытом саамов, является Кольский полуостров. По дороге мы узнаем о хозяйстве, быте, традиционных промыслах саамов, об их опыте выживания в арктическом климате, о праздниках, обрядах, символах, мифах, сказках саамского народа, о сакральных местах Кольского полуострова, древнем наскальном искусстве и письменности, а также о современной жизни саамов.

Экскурсия по деревне.

Нас ждет традиционная встреча гостей, прогулка по деревне и знакомство с саамским бытом, катание на оленьей упряжке и кормление северных оленей, общение с хаски, кроликами и другими животными, чаепитие со сладостями в чуме, народные игры и забавы.

Аутентичный обед в саамской деревне – деревенский куриный суп, безалкогольный саамский напиток «пакула», чай черный, ловозерский хлеб, на горячее – рыба под маринадом с гарниром, салат из сига.

15:00 Переезд в центр Мурманска.

Свободное время.

18:00 Переезд в аэропорт Мурманска.

Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревня

Проживание

Тур не предусматривает проживания, по желанию можно выбрать тариф с проживанием.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа, руб.:

Тариф/размещениеСтоимость
без проживания21 550
Park Inn by Radisson 4* TWIN30 000
Огни Мурманска 2-местный30 000
Park Inn by Radisson 4* SGL33 500
Огни Мурманска 1-местный33 500

При проживании в гостинице "Огни Мурманска" – 1 час в аквацентре отеля в подарок. Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты во все объекты по программе
  • Проживание (при выборе пакета с проживанием)
  • Питание по программе (обеды)
  • Экскурсии по программе
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание на маршруте
  • Выезд "В погоню за северным сиянием"(проводится с сентября по середину апреля)
  • Услуги гида и сопровождающего
  • Трансфер в/из аэропорт/а
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Проживание (при выборе пакета без проживания)
  • Дополнительные услуги
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Рекомендуемые рейсы

Прибытие рекомендуется любыми рейсами, прибывающими в день начала тура до 11:00.

Вылет обратно:

  • Рекомендуемые авиарейсы для туристов из СПБ: Авиакомпания "Аэрофлот": Санкт-Петербург MMK 20:35 – LED 22:25
  • Рекомендуемые авиарейсы для туристов из МСК: Любые рейсы, отправляющиеся в Москву после 20:00.

Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ. Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы.

Особенности данного тура
  • ВАЖНО! В случае, если дорога на Териберку будет заметена снегом и не будет возможности проехать, мы заранее предупреждаем группу и едем в город Кировск, гуляем, при хороших погодных условиях поднимаемся на смотровую площадку в горах либо посещаем Снежную деревню (деревня работает с 24.12).
  • ВАЖНО! Северное сияние - природное явление, и мы не можем дать абсолютную гарантию, что оно будет на небе во время программы.
  • ВНИМАНИЕ! Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ. Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы.
  • Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.
  • Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
  • В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.
  • Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Если вы едете с детьми учитывайте, что зимой в Мурманской области холодно, программа в Териберке у нас на целый день. Это суровый северный климат, суровая природа, каменистый ландшафт, нужна физ. подготовка, а также вы должны обязательно следить за своими детьми, брать за них ответственность!

Предусмотрены ли скидки в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка:

  • на тур с проживанием – 2 350 руб. /чел.;
  • без проживания – 700 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
12 янв 2022
Очень понравилась работа как менеджера, который продавал поездку, так и работа гида и водителя. Все было очень профессионально, ответственно. Гид проговаривал по несколько раз, где и во сколько мы встречаемся, это очень важно для разновозрастной группы. Водитель - супер профессионал: по темной заснеженной дороге вел автомобиль очень аккуратно и мы были везде во время. Здорово то, что была замена Териберке, в которую не попали из-за погоды. А также, хочу отметить особое отношение к питанию, я не ем мясо и компания Большая страна об этом позаботилась. Спасибо! Программа на 3 дня очень насыщенная, все было на самом высоком уровне! Спасибо!
А
10 янв 2022
Очень понравился тур! Спасибо!
Е
28 дек 2021
Всё прошло отлично, ничего не сорвалось, погода нам благоволила. Очень понравилось, масса впечатлений, новой информации. Сочетание в программе и города и животных и природных явлений не оставит равнодушным. Спасибо за организацию 10+. Гид отличный, всё подскажет, все расскажет. Остался довольным👍👍👍😊😊😊

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