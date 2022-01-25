Мурманск, охота за северным сиянием (с сентября по апрель)

11:10 Встреча с группой в аэропорту.

Для тех, кто пребывает раньше или проживает в городе встреча у отеля Меридиан с 12:00-12:30.

Гид позвонит в день тура, уточнит время встречи

Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.

Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.

Вы посетите главную площадь города – площадь «Пять Углов», на которой расположены все основные административные здания, проедете и по главной улице города – проспекту Ленина, увидите знаменитый Атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».

Обед в кафе.

После 18:00 Заселение в отель (самостоятельно или согласно выбранному тарифу).

Свободное время.

22:30 Встреча у отеля "Меридиан" на площади Пять Углов.

Заезд в отель за остальной группой.

Отправление на охоту за северным сиянием* (с сентября по апрель).

Мы отправляемся на охоту за Авророй Бореалис!

Вы можете стать свидетелем уникального природного явления!

Танцуя как пламя, оно очаровывает и запоминается навсегда.

Мы выходим на настоящую охоту за северным сиянием, и верим, что нам улыбнется удача!