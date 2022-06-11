Тур на 5 дней на полуострова Рыбачий и Средний

Размеренный тур, где Вы сможете полноценно и с комфортом насладиться природой, историей, энергетикой Кольского края

Размеренный тур, где Вы сможете полноценно и с комфортом насладиться природой, историей, энергетикой Кольского края, посмотреть на красоту Севера в полной мере.

Проживание в оборудованном кемпинге с баней и кроватями, арктическая кухня с местными деликатесами, в том числе Северная рыба.
Тур на 5 дней на полуострова Рыбачий и Средний
Тур на 5 дней на полуострова Рыбачий и Средний
Тур на 5 дней на полуострова Рыбачий и Средний
Тур на 5 дней на полуострова Рыбачий и Средний
Тур на 5 дней на полуострова Рыбачий и Средний

Что вас ожидает 🤩

  • Мыс Земляной, скалы «Два брата»
  • Берег рыжих камней
  • Командный пункт СОР
  • Мыс Скорбеевский
  • Водопад у мыса Скорбеевский
  • Кийская литораль
  • Мыс Немецкий
  • Мыс Кекурский
  • Скорбеевка
  • Большое озерко
  • Литературная беседка
  • Живописный водопад и каньон на полуострове Средний
  • Посещение Музея в Муста–Тунтури с прогулкой в горы по местам боевых действий.
  • Швабская дорога
  • Водопад на реке Титовка

Об экскурсии

Размеренный тур, где Вы сможете полноценно и с комфортом насладиться природой, историей, энергетикой Кольского края. Маршрут рассчитан таким образом, чтоб Вы могли посмотреть на красоту Севера в полной мере. В программе тура пешеходные прогулки без рюкзаков, проживание в оборудованном кемпинге с баней и кроватями, арктическая кухня с местными деликатесами, в том числе Северная рыба. Наш проходимый и безопасный транспорт позволяет совершать путешествия по экстремальному бездорожью без рюкзаков.

Питание

Какой поход без общих ужинов и завтраков с беседами и шутками. Для этого на территории лагеря есть закрытая от ветра и дождя кухня со столами и стульями. Еду готовят организаторы. Если Вам интересно принять участие в приготовлении, повар с удовольствием поделится своими секретами. Готовим еду как на газовых горелках, так и в казане. Никаких сублиматов и супчиков быстрого приготовления. Только качественные продукты местного производства: мурманская рыба и оленина, варенье из лесных ягод (морошка, черника, брусника). Меню разработано таким образом, чтоб вы смогли попробовать главные деликатесы Севера.

Кемпинг

Благодаря мобильному лагерю, у нас нет необходимости каждый раз возвращаться на базу. Появляется возможность провести вечер в новом, уникальном месте. В просторных палатках размещены кровати — раскладушки с мягкими подушками. В каждом спальнике индивидуальный вкладыш из качественного натурального материала. Спальные мешки рассчитаны на минусовую температуру, до -18 градусов. Размещение в палатках по 2 человека, в зависимости от потребности клиента. Есть вариант одиночного проживания, но он рассматривается за дополнительную оплату.
В лагере организована мобильная баня. Любители острых ощущений после парной смогут окунуться в море, озеро, либо искупаться под водопадом.
Так же на территории кемпинга находится просторная палатка — кухня, со столами и стульями. Благодаря устойчивой и надежной конструкции, дождь не помешает приему пищи.
Ну и какой лагерь без костра? Если позволяют погодные условия вечерние посиделки у огня, обязательная часть программы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включено:
  • Аренда кемпинга
  • Транспортное обслуживание
  • Питание по программе
  • Сопровождение гида на протяжении всей поездки
Место начала и завершения?
Мурманск, Ленинградская улица, 20 / 3
Когда и сколько длится?
Когда: 28 июня — 2 июля, 26 июля — 30 июля, 30 августа — 3 сентября
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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