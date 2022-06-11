Об экскурсии

Размеренный тур, где Вы сможете полноценно и с комфортом насладиться природой, историей, энергетикой Кольского края. Маршрут рассчитан таким образом, чтоб Вы могли посмотреть на красоту Севера в полной мере. В программе тура пешеходные прогулки без рюкзаков, проживание в оборудованном кемпинге с баней и кроватями, арктическая кухня с местными деликатесами, в том числе Северная рыба. Наш проходимый и безопасный транспорт позволяет совершать путешествия по экстремальному бездорожью без рюкзаков.

Питание

Какой поход без общих ужинов и завтраков с беседами и шутками. Для этого на территории лагеря есть закрытая от ветра и дождя кухня со столами и стульями. Еду готовят организаторы. Если Вам интересно принять участие в приготовлении, повар с удовольствием поделится своими секретами. Готовим еду как на газовых горелках, так и в казане. Никаких сублиматов и супчиков быстрого приготовления. Только качественные продукты местного производства: мурманская рыба и оленина, варенье из лесных ягод (морошка, черника, брусника). Меню разработано таким образом, чтоб вы смогли попробовать главные деликатесы Севера.

Кемпинг

Благодаря мобильному лагерю, у нас нет необходимости каждый раз возвращаться на базу. Появляется возможность провести вечер в новом, уникальном месте. В просторных палатках размещены кровати — раскладушки с мягкими подушками. В каждом спальнике индивидуальный вкладыш из качественного натурального материала. Спальные мешки рассчитаны на минусовую температуру, до -18 градусов. Размещение в палатках по 2 человека, в зависимости от потребности клиента. Есть вариант одиночного проживания, но он рассматривается за дополнительную оплату.

В лагере организована мобильная баня. Любители острых ощущений после парной смогут окунуться в море, озеро, либо искупаться под водопадом.

Так же на территории кемпинга находится просторная палатка — кухня, со столами и стульями. Благодаря устойчивой и надежной конструкции, дождь не помешает приему пищи.

Ну и какой лагерь без костра? Если позволяют погодные условия вечерние посиделки у огня, обязательная часть программы.