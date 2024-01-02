Встретим первые дни года активно, эффектно и в компании новых друзей! Наденем курточки потеплее, ведь нас ждёт дыхание Северного Ледовитого океана в Териберке, катание с ветерком на снегоходах в Хибинах и вечерняя охота за северным сиянием. Заедем в гости на горячий морошковый чай к саамам, там же покормим оленей и узнаем о жизни на Кольском полуострове. Прогуляемся по Мурманску и поднимемся на борт атомного ледокола. Будем баловать себя морскими деликатесами, восхищаться бесконечными снежными просторами и верить в волшебство!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — за три недели до начала тура.

Обращаем внимание, что северное сияние — это природное явление, неподвластное человеку. Мы не можем гарантировать, что вы увидите северное сияние. Однако сделаем всё, чтобы повысить шансы.

Не забудьте взять с собой тёплые вещи: пуховик, шапку, варежки, шарф, зимнюю обувь, толстовку, тёплые штаны. В Териберке постоянно дует сильный холодный ветер.