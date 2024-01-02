Прокатиться на снегоходах в Хибинах, отправиться на поиски северного сияния и выпить чай с саамами
Заедем в гости на горячий морошковый чай к саамам, там же покормим оленей и узнаем о жизни на Кольском полуострове. Прогуляемся по Мурманску и поднимемся на борт атомного ледокола.
Будем баловать себя морскими деликатесами, восхищаться бесконечными снежными просторами и верить в волшебство!
янв
Описание
Организационные детали
При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.
После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — за три недели до начала тура.
Обращаем внимание, что северное сияние — это природное явление, неподвластное человеку. Мы не можем гарантировать, что вы увидите северное сияние. Однако сделаем всё, чтобы повысить шансы.
Не забудьте взять с собой тёплые вещи: пуховик, шапку, варежки, шарф, зимнюю обувь, толстовку, тёплые штаны. В Териберке постоянно дует сильный холодный ветер.
Программа тура по дням
Выезд на охоту за северным сиянием с фотографом
Рекомендуем прилететь до 18:00, чтобы успеть на приветственный ужин в ресторане, за которым мы познакомимся и обсудим план на ближайшие дни.
Поздно вечером отправимся в первый выезд на охоту за северным сиянием. Ориентировочное время встречи в центре Мурманска — 21:00-22:00. Ваш гид является профессиональным фотографом, поэтому яркие и эффектные фотографии идут уже в комплекте.
Суровая и неповторимая Териберка
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в Териберку погружаться в северную атмосферу и любоваться Баренцевым морем.
Посетим все главные достопримечательности посёлка пешком и на санях, укрывшись полушубками из овчины. Найдём «яйца дракона», вдохновимся видом на Батарейский водопад, рассмотрим бесконечные снежные просторы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях. Побалуем себя морскими деликатесами и свежайшей рыбой на обед.
Вечером вернёмся в Мурманск.
Снежные Хибины пешком и на снегоходах
Сегодня отправимся в Хибины! В дороге проведём около 3 часов, но погода иногда вносит свои коррективы. Просим относится к этому с понимаем и не опаздывать на общие сборы. В пути, где возможно, сможем останавливаться для фото.
Посетим «Снежную деревню», где представлены экспонаты изо льда. После обеда зайдём в интерактивный музей Камня и отправимся исследовать Хибины на снегоходах (1 час). Зарядившись положительной энергией и адреналином, вернёмся в Мурманск.
Северные олени, уха и морошковый чай в саамской деревне
После завтрака нас ждут в гости саамы. Мы покормим северных оленей, попробуем уху, морошковый чай и другие местные деликатесы. Соберёмся у костра, услышим истории и узнаем о традициях коренного народа Кольского полуострова. В России сейчас проживает меньшая их часть, а во всём мире осталось всего около 2000 саамов.
Вечером вернёмся в Мурманск.
Мурманск и атомный ледокол «Ленин»
Сегодня отправляемся на обзорную экскурсию по городу-герою, являющемуся самым большим за полярным кругом. Начнём с площади «Пять углов», поднимемся на борт атомного ледокола «Ленин», увидим место основания Мурманска, памятники треске и защитникам Советского Заполярья, статую «Алёши». Посетим мемориал морякам, где находятся маяк, часть подводной лодки «Курск» и якорь.
Вылет рекомендуем планировать после 19:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным рейсом до 18:00Завершение: Мурманск, рекомендуем планировать вылет после 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.