Зимой искупаться в Баренцевом море, прокатиться в санях и наесться морских деликатесов
Здесь побродим по каменному пляжу, продегустируем морские продукты и варенье из морошки, поохотимся за северным сиянием и нырнём в Баренцево море прямиком из баньки.
До Ловозера доберёмся на санях (иначе сюда никак не доехать!), побываем на священном для саамов Сейдозере, рассмотрим изображение Куйвы на скале и пообедаем в настоящем чуме.
На Мурманск полюбуемся с высоты сопок, увидим знаменитый атомный ледокол «Ленин», а если он будет открыт — то и побываем внутри!
янв
янв
Описание
Организационные детали
Список рекомендованного снаряжения:
- Фонарик.
- Полис ОМС.
- Паспорт.
- Личная аптечка.
- Средства личной гигиены
Одежда:.
- Куртка зимняя.
- Термобельё.
- Тёплая обувь.
- Футболка.
- Флиска.
- Перчатки.
- Шапка.
- Купальник.
- Запасная обувь.
- Запасной комплект одежды.
Программа тура по дням
Прогулка по Териберке, обед в «хижине лесника» и посещение бани
Встретим вас в аэропорту Мурманска в 10:00. Если вы приехали раньше, заберём вас из гостиницы или от ж. -д. вокзала. Отправимся в Териберку. Вещи оставим в посёлке Лодейное и прогуляемся до каменного пляжа с «яйцами дракона» — весь берег здесь усыпан валунами круглой формы.
Затем полюбуемся водопадом, потоки которого стекают по гранитным скалам прямиком в Баренцево море. Зимой он превращается во впечатляющий ледопад.
Побываем у метеостанции и увидим, как живут те, кто делает для нас прогнозы погоды. Дальше поедем в Териберку и пообедаем в «хижине лесника». Место очень атмосферное! Здесь и варенье из морошки попробуем, и с северными оленями пофотографируемся.
Как насчёт искупаться в Баренцевом море? После бани и короткой пробежки по снегу — настоящий экстрим для любителей острых ощущений.
Закупимся местными деликатесами и приготовим шикарный ужин в наших апартаментах. После трапезы будем ловить северное сияние. Далеко идти или ехать не нужно — достаточно немного отойти от дома.
Возвращение в Мурманск
В первой половине дня вы сможете самостоятельно прогуляться по Териберке, покататься на качелях, посетить самую северную в России пивоварню и полюбоваться северными оленями.
После обеда вернёмся в Мурманск, оставим вещи в отеле и пойдём гулять по вечернему городу. Поднимемся на сопки и посмотрим на столицу Арктики и её порты с высоты. Поужинаем в ресторане и насладимся морскими деликатесами.
Переезд к Ловозеру
Проснёмся рано и поедем в посёлок Ловозеро. Здесь пересядем в деревянные сани, укроемся тёплыми шкурами и помчимся прочь от цивилизации, туда, куда на машине не добраться! Полюбуемся, как олени свободно разгуливают на свободе, а если повезёт, то и увидим северное сияние.
Ночевать будем в домиках по 3 человека
Сейдозеро, барельеф Куйвы и обед в чуме
Сегодня поедем на Сейдозеро, священное для саамов. Здесь обязательно увидим хранителя этого места — Куйву. Барельеф великана-охотника можно рассмотреть на скале, а гид расскажет, что случалось с теми, кто пытался избавиться от изображения или исследовать его.
Пообедаем в чуме на берегу Ловозера, а вечером вернёмся в Мурманск. По желанию можем погулять по городу или съездить на Абрам-мыс и полюбоваться открывающимися с высоты видами.
Экскурсия по Мурманску, атомный ледокол и отъезд
Позавтракаем и отправимся на экскурсию по Мурманску. Если атомный ледокол Ленин будет открыт, то заглянем внутрь и увидим, как жили те, кто ходил на огромном судне через арктические льды.
Местный гид проведёт по главным достопримечательностям заполярья. Затем отвезём в аэропорт. Выбирайте рейсы после 20:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Мурманска, 10:00. Можем забрать вас из гостиницы или от ж. - д. вокзалаЗавершение: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы после 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.