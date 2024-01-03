В погоне за новыми вкусами, северным сиянием и эмоциями: Териберка, Мурманск и Ловозеро

Зимой искупаться в Баренцевом море, прокатиться в санях и наесться морских деликатесов

Описание
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Ответы на вопросы
Охватить главные места Заполярья за одно путешествие? Реально! Начнём с края света — посёлка Териберка.

Здесь побродим по каменному пляжу, продегустируем морские продукты и варенье из морошки, поохотимся за северным сиянием и нырнём в Баренцево море прямиком из баньки.

До Ловозера доберёмся на санях (иначе сюда никак не доехать!), побываем на священном для саамов Сейдозере, рассмотрим изображение Куйвы на скале и пообедаем в настоящем чуме.

На Мурманск полюбуемся с высоты сопок, увидим знаменитый атомный ледокол «Ленин», а если он будет открыт — то и побываем внутри!
В погоне за новыми вкусами, северным сиянием и эмоциями: Териберка, Мурманск и Ловозеро
В погоне за новыми вкусами, северным сиянием и эмоциями: Териберка, Мурманск и Ловозеро
В погоне за новыми вкусами, северным сиянием и эмоциями: Териберка, Мурманск и Ловозеро
В погоне за новыми вкусами, северным сиянием и эмоциями: Териберка, Мурманск и Ловозеро
В погоне за новыми вкусами, северным сиянием и эмоциями: Териберка, Мурманск и Ловозеро
В погоне за новыми вкусами, северным сиянием и эмоциями: Териберка, Мурманск и Ловозеро
В погоне за новыми вкусами, северным сиянием и эмоциями: Териберка, Мурманск и Ловозеро
В погоне за новыми вкусами, северным сиянием и эмоциями: Териберка, Мурманск и Ловозеро
В погоне за новыми вкусами, северным сиянием и эмоциями: Териберка, Мурманск и Ловозеро
В погоне за новыми вкусами, северным сиянием и эмоциями: Териберка, Мурманск и Ловозеро
Ближайшие даты:
3
янв
10
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список рекомендованного снаряжения:

  • Фонарик.
  • Полис ОМС.
  • Паспорт.
  • Личная аптечка.
  • Средства личной гигиены
    Одежда:.
  • Куртка зимняя.
  • Термобельё.
  • Тёплая обувь.
  • Футболка.
  • Флиска.
  • Перчатки.
  • Шапка.
  • Купальник.
  • Запасная обувь.
  • Запасной комплект одежды.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Териберке, обед в «хижине лесника» и посещение бани

Встретим вас в аэропорту Мурманска в 10:00. Если вы приехали раньше, заберём вас из гостиницы или от ж. -д. вокзала. Отправимся в Териберку. Вещи оставим в посёлке Лодейное и прогуляемся до каменного пляжа с «яйцами дракона» — весь берег здесь усыпан валунами круглой формы.

Затем полюбуемся водопадом, потоки которого стекают по гранитным скалам прямиком в Баренцево море. Зимой он превращается во впечатляющий ледопад.

Побываем у метеостанции и увидим, как живут те, кто делает для нас прогнозы погоды. Дальше поедем в Териберку и пообедаем в «хижине лесника». Место очень атмосферное! Здесь и варенье из морошки попробуем, и с северными оленями пофотографируемся.

Как насчёт искупаться в Баренцевом море? После бани и короткой пробежки по снегу — настоящий экстрим для любителей острых ощущений.

Закупимся местными деликатесами и приготовим шикарный ужин в наших апартаментах. После трапезы будем ловить северное сияние. Далеко идти или ехать не нужно — достаточно немного отойти от дома.

Прогулка по Териберке, обед в «хижине лесника» и посещение баниПрогулка по Териберке, обед в «хижине лесника» и посещение баниПрогулка по Териберке, обед в «хижине лесника» и посещение баниПрогулка по Териберке, обед в «хижине лесника» и посещение баниПрогулка по Териберке, обед в «хижине лесника» и посещение баниПрогулка по Териберке, обед в «хижине лесника» и посещение баниПрогулка по Териберке, обед в «хижине лесника» и посещение баниПрогулка по Териберке, обед в «хижине лесника» и посещение бани
2 день

Возвращение в Мурманск

В первой половине дня вы сможете самостоятельно прогуляться по Териберке, покататься на качелях, посетить самую северную в России пивоварню и полюбоваться северными оленями.

После обеда вернёмся в Мурманск, оставим вещи в отеле и пойдём гулять по вечернему городу. Поднимемся на сопки и посмотрим на столицу Арктики и её порты с высоты. Поужинаем в ресторане и насладимся морскими деликатесами.

Возвращение в МурманскВозвращение в МурманскВозвращение в МурманскВозвращение в Мурманск
3 день

Переезд к Ловозеру

Проснёмся рано и поедем в посёлок Ловозеро. Здесь пересядем в деревянные сани, укроемся тёплыми шкурами и помчимся прочь от цивилизации, туда, куда на машине не добраться! Полюбуемся, как олени свободно разгуливают на свободе, а если повезёт, то и увидим северное сияние.

Ночевать будем в домиках по 3 человека

Переезд к ЛовозеруПереезд к ЛовозеруПереезд к ЛовозеруПереезд к ЛовозеруПереезд к Ловозеру
4 день

Сейдозеро, барельеф Куйвы и обед в чуме

Сегодня поедем на Сейдозеро, священное для саамов. Здесь обязательно увидим хранителя этого места — Куйву. Барельеф великана-охотника можно рассмотреть на скале, а гид расскажет, что случалось с теми, кто пытался избавиться от изображения или исследовать его.

Пообедаем в чуме на берегу Ловозера, а вечером вернёмся в Мурманск. По желанию можем погулять по городу или съездить на Абрам-мыс и полюбоваться открывающимися с высоты видами.

Сейдозеро, барельеф Куйвы и обед в чумеСейдозеро, барельеф Куйвы и обед в чумеСейдозеро, барельеф Куйвы и обед в чумеСейдозеро, барельеф Куйвы и обед в чумеСейдозеро, барельеф Куйвы и обед в чумеСейдозеро, барельеф Куйвы и обед в чумеСейдозеро, барельеф Куйвы и обед в чуме
5 день

Экскурсия по Мурманску, атомный ледокол и отъезд

Позавтракаем и отправимся на экскурсию по Мурманску. Если атомный ледокол Ленин будет открыт, то заглянем внутрь и увидим, как жили те, кто ходил на огромном судне через арктические льды.

Местный гид проведёт по главным достопримечательностям заполярья. Затем отвезём в аэропорт. Выбирайте рейсы после 20:00.

Экскурсия по Мурманску, атомный ледокол и отъездЭкскурсия по Мурманску, атомный ледокол и отъездЭкскурсия по Мурманску, атомный ледокол и отъездЭкскурсия по Мурманску, атомный ледокол и отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 10:00. Можем забрать вас из гостиницы или от ж. - д. вокзала
Завершение: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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