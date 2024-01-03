Встретим вас в аэропорту Мурманска в 10:00. Если вы приехали раньше, заберём вас из гостиницы или от ж. -д. вокзала. Отправимся в Териберку. Вещи оставим в посёлке Лодейное и прогуляемся до каменного пляжа с «яйцами дракона» — весь берег здесь усыпан валунами круглой формы.

Затем полюбуемся водопадом, потоки которого стекают по гранитным скалам прямиком в Баренцево море. Зимой он превращается во впечатляющий ледопад.

Побываем у метеостанции и увидим, как живут те, кто делает для нас прогнозы погоды. Дальше поедем в Териберку и пообедаем в «хижине лесника». Место очень атмосферное! Здесь и варенье из морошки попробуем, и с северными оленями пофотографируемся.

Как насчёт искупаться в Баренцевом море? После бани и короткой пробежки по снегу — настоящий экстрим для любителей острых ощущений.

Закупимся местными деликатесами и приготовим шикарный ужин в наших апартаментах. После трапезы будем ловить северное сияние. Далеко идти или ехать не нужно — достаточно немного отойти от дома.