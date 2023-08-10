Весь Кольский за 4 дня

Уникальные экскурсии в Мурманске: от Териберки до морских прогулок

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Супер-тур на 4 дня и 3 ночи с проживанием в четырёхзвёздочном отеле в Мурманске. 4 топовых экскурсии, 4 дня грандиозных открытий и море впечатлений.

Включены завтраки, обеды во всех программах, а на ужины в ресторанах города мы подарим вам нашу скидку 10%.
Весь Кольский за 4 дня
Весь Кольский за 4 дня
Весь Кольский за 4 дня
Весь Кольский за 4 дня
Весь Кольский за 4 дня
Весь Кольский за 4 дня
Весь Кольский за 4 дня
Весь Кольский за 4 дня
Ближайшие даты:
10
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авг
24
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31
авг
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Что вас ожидает:

  • За 4 дня мы:
  • Побываем на Краю света — в Териберке
  • Выйдем в море в поисках китов и морских обитателей
  • Прогуляемся пешком по природоохранной зоне к водопаду и пляжу драконьих яиц
  • Увидим северную метеостанцию
  • Покачаемся на гигантских качелях
  • Побываем на кладбище кораблей
  • Изучим корабль, выброшенный на берег
  • Остановимся посреди тундры и посмотрим на огромные ветряки
  • Познакомимся с историей северных народов
  • Покормим и погладим северных оленей и хаски
  • Прокатимся на квадроциклах
  • Поиграем в саамские игры
  • Послушаем шамана в саамском чуме
  • Увидим чудо — солнце не заходит за горизонт (до 22.07, далее — белые ночи)
  • Проедем по Кольскому мосту
  • Посмотрим на Мурманск с другой стороны залива
  • Побываем на водопаде «Лавна» (до 22.07)
  • Увидим топовые достопримечательности города Мурманск
  • Поднимемся в пешем походе в Ловозерские тундры — один из древнейших в мире горных массивов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Важно знать:

  • Погода на севере переменчива. Мы направим вам памятки по одежде после бронирования. Задайте вопросы координаторам, чтобы не забыть важные вещи.
  • Во все экскурсии включено питание. Координатор свяжется с вами для уточнения пищевых аллергий и исключит ингредиенты из вашего меню.
  • Вне зависимости от набора группы ваш тур состоится.

За 4 дня мы:

  • Побываем на Краю света — в Териберке.
  • Выйдем в море в поисках китов и морских обитателей.
  • Прогуляемся пешком по природоохранной зоне к водопаду и пляжу драконьих яиц.
  • Увидим северную метеостанцию.
  • Покачаемся на гигантских качелях.
  • Побываем на кладбище кораблей.
  • Изучим корабль, выброшенный на берег.
  • Остановимся посреди тундры и посмотрим на огромные ветряки.
  • Познакомимся с историей северных народов.
  • Покормим и погладим северных оленей и хаски.
  • Прокатимся на квадроциклах.
  • Поиграем в саамские игры.
  • Послушаем шамана в саамском чуме.
  • Увидим чудо — солнце не заходит за горизонт (до 22.07, далее — белые ночи).
  • Проедем по Кольскому мосту.
  • Посмотрим на Мурманск с другой стороны залива.
  • Побываем на водопаде «Лавна» (до 22.07).
  • Увидим топовые достопримечательности города Мурманск.
  • Поднимемся в пешем походе в Ловозерские тундры — один из древнейших в мире горных массивов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле 4* Park Inn с завтраком
  • Поездки на комфортабельном авто
  • Экскурсия по самому крупному городу за Полярным кругом с обедом
  • Экскурсия в Териберку с выходом в море с обедом
  • Экскурсия в Ловозерские тундры с обедом
  • Экскурсия Саамские мотивы с обедом
  • Заботливое сопровождение вас во время поездки
  • Палки для треккинга по запросу
  • Все входные билеты
  • Поддержка координаторов с момента бронирования и до окончания поездки
Что не входит
  • Авиаперелет в Мурманск
  • Ужины (но мы дадим скидку на рестораны 10%)
  • «Свои хотелки» (сувенирная продукция, личные расходы на локациях)
Место начала и завершения?
г. Мурманск, ул. Ак. Книповича, д. 17, Парк Инн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Погода на севере переменчива. Мы направим вам памятки по одежде совсем скоро! Задайте вопросы координаторам, чтобы не забыть важные вещи.
  • Во все экскурсии включено питание. Координатор свяжется с вами для уточнения пищевых аллергий и исключит ингредиенты из вашего меню.
  • Вне зависимости от набора группы ваш тур состоится
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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