Уникальные экскурсии в Мурманске: от Териберки до морских прогулок
Супер-тур на 4 дня и 3 ночи с проживанием в четырёхзвёздочном отеле в Мурманске. 4 топовых экскурсии, 4 дня грандиозных открытий и море впечатлений.
Включены завтраки, обеды во всех программах, а на ужины в ресторанах города мы подарим вам нашу скидку 10%.
Включены завтраки, обеды во всех программах, а на ужины в ресторанах города мы подарим вам нашу скидку 10%.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- За 4 дня мы:
- Побываем на Краю света — в Териберке
- Выйдем в море в поисках китов и морских обитателей
- Прогуляемся пешком по природоохранной зоне к водопаду и пляжу драконьих яиц
- Увидим северную метеостанцию
- Покачаемся на гигантских качелях
- Побываем на кладбище кораблей
- Изучим корабль, выброшенный на берег
- Остановимся посреди тундры и посмотрим на огромные ветряки
- Познакомимся с историей северных народов
- Покормим и погладим северных оленей и хаски
- Прокатимся на квадроциклах
- Поиграем в саамские игры
- Послушаем шамана в саамском чуме
- Увидим чудо — солнце не заходит за горизонт (до 22.07, далее — белые ночи)
- Проедем по Кольскому мосту
- Посмотрим на Мурманск с другой стороны залива
- Побываем на водопаде «Лавна» (до 22.07)
- Увидим топовые достопримечательности города Мурманск
- Поднимемся в пешем походе в Ловозерские тундры — один из древнейших в мире горных массивов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Важно знать:
- Погода на севере переменчива. Мы направим вам памятки по одежде после бронирования. Задайте вопросы координаторам, чтобы не забыть важные вещи.
- Во все экскурсии включено питание. Координатор свяжется с вами для уточнения пищевых аллергий и исключит ингредиенты из вашего меню.
- Вне зависимости от набора группы ваш тур состоится.
За 4 дня мы:
- Побываем на Краю света — в Териберке.
- Выйдем в море в поисках китов и морских обитателей.
- Прогуляемся пешком по природоохранной зоне к водопаду и пляжу драконьих яиц.
- Увидим северную метеостанцию.
- Покачаемся на гигантских качелях.
- Побываем на кладбище кораблей.
- Изучим корабль, выброшенный на берег.
- Остановимся посреди тундры и посмотрим на огромные ветряки.
- Познакомимся с историей северных народов.
- Покормим и погладим северных оленей и хаски.
- Прокатимся на квадроциклах.
- Поиграем в саамские игры.
- Послушаем шамана в саамском чуме.
- Увидим чудо — солнце не заходит за горизонт (до 22.07, далее — белые ночи).
- Проедем по Кольскому мосту.
- Посмотрим на Мурманск с другой стороны залива.
- Побываем на водопаде «Лавна» (до 22.07).
- Увидим топовые достопримечательности города Мурманск.
- Поднимемся в пешем походе в Ловозерские тундры — один из древнейших в мире горных массивов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле 4* Park Inn с завтраком
- Поездки на комфортабельном авто
- Экскурсия по самому крупному городу за Полярным кругом с обедом
- Экскурсия в Териберку с выходом в море с обедом
- Экскурсия в Ловозерские тундры с обедом
- Экскурсия Саамские мотивы с обедом
- Заботливое сопровождение вас во время поездки
- Палки для треккинга по запросу
- Все входные билеты
- Поддержка координаторов с момента бронирования и до окончания поездки
- Что не входит
- Авиаперелет в Мурманск
- Ужины (но мы дадим скидку на рестораны 10%)
- «Свои хотелки» (сувенирная продукция, личные расходы на локациях)
- Место начала и завершения?
- г. Мурманск, ул. Ак. Книповича, д. 17, Парк Инн
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней 18 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Важная информация
- Погода на севере переменчива. Мы направим вам памятки по одежде совсем скоро! Задайте вопросы координаторам, чтобы не забыть важные вещи.
- Во все экскурсии включено питание. Координатор свяжется с вами для уточнения пищевых аллергий и исключит ингредиенты из вашего меню.
- Вне зависимости от набора группы ваш тур состоится
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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