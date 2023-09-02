Оказаться в самой северной точке европейской части России и посмотреть вдаль на краю материка
Вы увидите море, скалы, водопады, маяк, артефакты военных времен и норвежский берег, а ещё по-настоящему отдохнёте и перезагрузитесь на природе.
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Описание
Организационные детали
Одеваемся по погоде, если нужно будет дополнительная обувь (резиновые сапоги) и дождевики — берете с собой, в машину (при необходимости — есть возможность аренды), на всякий случай комплект сменной одежды.
Программа тура по дням
Полуостров Средний и хребет Муста-Тунтури
Из центра Мурманска мы отправимся к краю материка, где суша встречается с Северным Ледовитым океаном. По пути мы будем делать остановки, чтобы можно было насладиться безумной красотой севера. Сегодня вы увидите мемориалы и места боев времен ВОВ, сохранившиеся немецкие и советские укрепления и орудия. Посмотрим с вами места боевой славы, а потом отправимся к небольшому водопаду на маленькой речушке.
Преодолеем перевал и окажемся на берегу полуострова Средний. Мы проедем по кромке суши, взглянем на Мотовский залив. Если повезёт, увидим морских котиков и даже китов.
Ещё сегодня вы увидите хребет Муста-Тунтури, батарею Поночевного, скалы Два Брата и берег Рыжих камней — языческое сердце полуострова и его главные природные достопримечательности.
Мысы Кекурский и Немецкий и Кийская литораль
Сегодня вас ждут очень живописный Скорбеевский водопад и заброшенные гарнизоны. Вы увидите мыс Кекурский — одно из самых красивых мест на Кольском полуострове, где мы поразимся инопланетным пейзажам, прогуляемся по скалам и устроим обед.
Затем отправимся к мысу Немецкий — это самая северная точка Европейской части континентальной России. Постоим на краю света у маяка и увидим «колодец викингов». А неподалеку от Вайда-губы отыщем выброшенный штормом рыболовецкий корабль. Доберёмся до Кийской литорали, где нас ожидает песчаный пляж, вы увидите — серо-черный песок. А после вас ждет обратная дорога в Мурманск — сквозь космические ландшафты бескрайней тундры.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, забёрем вас от гостиницы или любого другого удобного местаЗавершение: Мурманск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.