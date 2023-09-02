Встреча с Северным Ледовитым океаном: к полуострову Средний и Рыбачий

Оказаться в самой северной точке европейской части России и посмотреть вдаль на краю материка

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Средний и Рыбачий — это полуострова в Мурманской области, омываемые Баренцевым морем. На Рыбачьем находится самая северная точка в европейской части России, куда мы с вами и отправимся.

Вы увидите море, скалы, водопады, маяк, артефакты военных времен и норвежский берег, а ещё по-настоящему отдохнёте и перезагрузитесь на природе.
Встреча с Северным Ледовитым океаном: к полуострову Средний и Рыбачий
Встреча с Северным Ледовитым океаном: к полуострову Средний и Рыбачий
Встреча с Северным Ледовитым океаном: к полуострову Средний и Рыбачий
Встреча с Северным Ледовитым океаном: к полуострову Средний и Рыбачий
Встреча с Северным Ледовитым океаном: к полуострову Средний и Рыбачий
Встреча с Северным Ледовитым океаном: к полуострову Средний и Рыбачий
Встреча с Северным Ледовитым океаном: к полуострову Средний и Рыбачий
Ближайшие даты:
2
сен
4
сен
8
сен
16
сен
23
сен
30
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Одеваемся по погоде, если нужно будет дополнительная обувь (резиновые сапоги) и дождевики — берете с собой, в машину (при необходимости — есть возможность аренды), на всякий случай комплект сменной одежды.

Программа тура по дням

1 день

Полуостров Средний и хребет Муста-Тунтури

Из центра Мурманска мы отправимся к краю материка, где суша встречается с Северным Ледовитым океаном. По пути мы будем делать остановки, чтобы можно было насладиться безумной красотой севера. Сегодня вы увидите мемориалы и места боев времен ВОВ, сохранившиеся немецкие и советские укрепления и орудия. Посмотрим с вами места боевой славы, а потом отправимся к небольшому водопаду на маленькой речушке.

Преодолеем перевал и окажемся на берегу полуострова Средний. Мы проедем по кромке суши, взглянем на Мотовский залив. Если повезёт, увидим морских котиков и даже китов.

Ещё сегодня вы увидите хребет Муста-Тунтури, батарею Поночевного, скалы Два Брата и берег Рыжих камней — языческое сердце полуострова и его главные природные достопримечательности.

Полуостров Средний и хребет Муста-ТунтуриПолуостров Средний и хребет Муста-ТунтуриПолуостров Средний и хребет Муста-ТунтуриПолуостров Средний и хребет Муста-Тунтури
2 день

Мысы Кекурский и Немецкий и Кийская литораль

Сегодня вас ждут очень живописный Скорбеевский водопад и заброшенные гарнизоны. Вы увидите мыс Кекурский — одно из самых красивых мест на Кольском полуострове, где мы поразимся инопланетным пейзажам, прогуляемся по скалам и устроим обед.

Затем отправимся к мысу Немецкий — это самая северная точка Европейской части континентальной России. Постоим на краю света у маяка и увидим «колодец викингов». А неподалеку от Вайда-губы отыщем выброшенный штормом рыболовецкий корабль. Доберёмся до Кийской литорали, где нас ожидает песчаный пляж, вы увидите — серо-черный песок. А после вас ждет обратная дорога в Мурманск — сквозь космические ландшафты бескрайней тундры.

Мысы Кекурский и Немецкий и Кийская литоральМысы Кекурский и Немецкий и Кийская литоральМысы Кекурский и Немецкий и Кийская литораль

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, забёрем вас от гостиницы или любого другого удобного места
Завершение: Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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