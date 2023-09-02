Из центра Мурманска мы отправимся к краю материка, где суша встречается с Северным Ледовитым океаном. По пути мы будем делать остановки, чтобы можно было насладиться безумной красотой севера. Сегодня вы увидите мемориалы и места боев времен ВОВ, сохранившиеся немецкие и советские укрепления и орудия. Посмотрим с вами места боевой славы, а потом отправимся к небольшому водопаду на маленькой речушке.

Преодолеем перевал и окажемся на берегу полуострова Средний. Мы проедем по кромке суши, взглянем на Мотовский залив. Если повезёт, увидим морских котиков и даже китов.

Ещё сегодня вы увидите хребет Муста-Тунтури, батарею Поночевного, скалы Два Брата и берег Рыжих камней — языческое сердце полуострова и его главные природные достопримечательности.