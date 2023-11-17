Встретимся в Мурманске и отправимся в Териберку. По пути будем останавливаться в живописных местах. По дороге вы узнаете истории о местных жителях и суровом крае.

Заселившись в гостиницу, пойдём гулять по посёлку, расположенному на побережье Баренцева моря. Найдём знаменитые корабли, восхитимся снежными и водными просторами и погрузимся в арктическую атмосферу. Вечером соберёмся на гастроужин в ресторане и попробуем морские деликатесы: крабов, гребешков, морских ежей.

Каждый день, при благоприятном прогнозе, мы сможем наблюдать северное сияние.