Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики

Погрузиться в саамскую культуру, снега, объятия оленей и насладиться северными вкусами и видами

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Пора добавить щепотку волшебства в нашу жизнь! Проведём выходные на краю света, где небо часто сияет зеленоватыми оттенками, приплывают киты помахать хвостом влюблённым в север, а олени любят обниматься и кормиться с рук.

Посетим Териберку и все её главные достопримечательности, на снегоходах отправимся к нетуристической локации, чтобы впечатлиться панорамой Мурманска. Поднимемся на борт ледокола «Ленин», заглянем в гости к саамам и попробуем дары океана.

Если в момент нашего пребывания будет возможность увидеть китов, для желающих организуем морскую прогулку. Поехали с нами ловить северное сияние в компании новых друзей!
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
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Описание

Организационные детали

Морские приключения с поиском китов не включены в программу. Однако мы всегда стремимся предоставить незабываемые впечатления.
Поэтому, если во время вашего пребывания в Териберке появятся киты, мы готовы организовать морскую прогулку на корабле за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Териберка, северное сияние и гастроужин

Встретимся в Мурманске и отправимся в Териберку. По пути будем останавливаться в живописных местах. По дороге вы узнаете истории о местных жителях и суровом крае.

Заселившись в гостиницу, пойдём гулять по посёлку, расположенному на побережье Баренцева моря. Найдём знаменитые корабли, восхитимся снежными и водными просторами и погрузимся в арктическую атмосферу. Вечером соберёмся на гастроужин в ресторане и попробуем морские деликатесы: крабов, гребешков, морских ежей.

Каждый день, при благоприятном прогнозе, мы сможем наблюдать северное сияние.

Териберка, северное сияние и гастроужинТериберка, северное сияние и гастроужинТериберка, северное сияние и гастроужинТериберка, северное сияние и гастроужинТериберка, северное сияние и гастроужинТериберка, северное сияние и гастроужинТериберка, северное сияние и гастроужинТериберка, северное сияние и гастроужинТериберка, северное сияние и гастроужин
2 день

Окрестности Териберки, Ловозеро, саамский музей и снегоходы

Продолжим гулять по Териберке и её окрестностям. Дойдём до пляжа с круглыми камнями, метеостанции, Батарейского водопада и полюбуемся океаном. Согревшись чаем и горячим обедом, будем держать путь в сторону Ловозера и саамского музея под открытым небом. Далее пересядем на снегоходы и отправимся в увлекательное снежное путешествие через арктический лес к нетуристической локации — перед нами откроется потрясающая панорама на Мурманск.

После ужина вновь попытаем удачу на охоте за северным сиянием.

Окрестности Териберки, Ловозеро, саамский музей и снегоходыОкрестности Териберки, Ловозеро, саамский музей и снегоходыОкрестности Териберки, Ловозеро, саамский музей и снегоходыОкрестности Териберки, Ловозеро, саамский музей и снегоходыОкрестности Териберки, Ловозеро, саамский музей и снегоходыОкрестности Териберки, Ловозеро, саамский музей и снегоходыОкрестности Териберки, Ловозеро, саамский музей и снегоходыОкрестности Териберки, Ловозеро, саамский музей и снегоходы
3 день

Саамская деревня, олени и ледокол «Ленин»

Сегодня больше погрузимся в местную культуру — заедем в саамскую деревню. Рассмотрим национальные сооружения: чумы и куваксы. Пообщаемся и покормим оленей. После чего посетим ледокол «Ленин». Завершим путешествие прощальным ужином в ресторане Мурманска. Проводим вас в аэропорт.

Обращаем внимание, морская прогулка с поиском китов не включена в программу, но возможна её организация, если киты появятся в заливе. В таком случае, если вы захотите незабываемых впечатлений, основная программа будет скорректирована.

Саамская деревня, олени и ледокол «Ленин»Саамская деревня, олени и ледокол «Ленин»Саамская деревня, олени и ледокол «Ленин»Саамская деревня, олени и ледокол «Ленин»Саамская деревня, олени и ледокол «Ленин»Саамская деревня, олени и ледокол «Ленин»Саамская деревня, олени и ледокол «Ленин»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, до 10:30
Завершение: Мурманск, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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