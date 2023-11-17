Погрузиться в саамскую культуру, снега, объятия оленей и насладиться северными вкусами и видами
Посетим Териберку и все её главные достопримечательности, на снегоходах отправимся к нетуристической локации, чтобы впечатлиться панорамой Мурманска. Поднимемся на борт ледокола «Ленин», заглянем в гости к саамам и попробуем дары океана.
Если в момент нашего пребывания будет возможность увидеть китов, для желающих организуем морскую прогулку. Поехали с нами ловить северное сияние в компании новых друзей!
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Описание
Организационные детали
Морские приключения с поиском китов не включены в программу. Однако мы всегда стремимся предоставить незабываемые впечатления.
Поэтому, если во время вашего пребывания в Териберке появятся киты, мы готовы организовать морскую прогулку на корабле за доплату.
Программа тура по дням
Териберка, северное сияние и гастроужин
Встретимся в Мурманске и отправимся в Териберку. По пути будем останавливаться в живописных местах. По дороге вы узнаете истории о местных жителях и суровом крае.
Заселившись в гостиницу, пойдём гулять по посёлку, расположенному на побережье Баренцева моря. Найдём знаменитые корабли, восхитимся снежными и водными просторами и погрузимся в арктическую атмосферу. Вечером соберёмся на гастроужин в ресторане и попробуем морские деликатесы: крабов, гребешков, морских ежей.
Каждый день, при благоприятном прогнозе, мы сможем наблюдать северное сияние.
Окрестности Териберки, Ловозеро, саамский музей и снегоходы
Продолжим гулять по Териберке и её окрестностям. Дойдём до пляжа с круглыми камнями, метеостанции, Батарейского водопада и полюбуемся океаном. Согревшись чаем и горячим обедом, будем держать путь в сторону Ловозера и саамского музея под открытым небом. Далее пересядем на снегоходы и отправимся в увлекательное снежное путешествие через арктический лес к нетуристической локации — перед нами откроется потрясающая панорама на Мурманск.
После ужина вновь попытаем удачу на охоте за северным сиянием.
Саамская деревня, олени и ледокол «Ленин»
Сегодня больше погрузимся в местную культуру — заедем в саамскую деревню. Рассмотрим национальные сооружения: чумы и куваксы. Пообщаемся и покормим оленей. После чего посетим ледокол «Ленин». Завершим путешествие прощальным ужином в ресторане Мурманска. Проводим вас в аэропорт.
Обращаем внимание, морская прогулка с поиском китов не включена в программу, но возможна её организация, если киты появятся в заливе. В таком случае, если вы захотите незабываемых впечатлений, основная программа будет скорректирована.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, до 10:30Завершение: Мурманск, после 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.