Выходные на Кольском: Мурманск, Териберка и поиск китов

Осмотреть символы города-героя, погулять по берегу Баренцева моря и прокатиться на корабле

Описание
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Отправляемся в Арктику, чтобы любоваться суровой северной природой, дышать солёным морским воздухом и знакомиться со знаменитыми достопримечательностями.

Вас ждёт экскурсия по самому большому в мире городу за полярным кругом и выход в открытое море на поиск китов.

В Териберке пройдёмся по уникальному пляжу с необычными камнями, полюбуемся водопадом и побываем на ферме, где живут северные олени и хаски. Вы попробуете ежей и гребешков и попаритесь в баньке прямо на берегу. Полная перезагрузка гарантирована!
Выходные на Кольском: Мурманск, Териберка и поиск китов
Выходные на Кольском: Мурманск, Териберка и поиск китов
Выходные на Кольском: Мурманск, Териберка и поиск китов
Выходные на Кольском: Мурманск, Териберка и поиск китов
Выходные на Кольском: Мурманск, Териберка и поиск китов
Выходные на Кольском: Мурманск, Териберка и поиск китов
Выходные на Кольском: Мурманск, Териберка и поиск китов
Ближайшие даты:
22
сен
29
сен
13
окт
27
окт
4
ноя
10
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.
Дни программы могут меняться местами в зависимости от погоды.
Если по погодным условиям не получится выйти в море на корабле, то поедем кататься на квадроциклах.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Мурманском, переезд в Териберку

Встречаемся и отправляемся на экскурсию по столице Арктики.
Вы посмотрите на легендарный атомный ледокол «Ленин» (без экскурсии внутри), пришвартованный на постоянный отдых и переоборудованный в музей. Увидите мемориальный комплекс «Курск» и 42-метровый памятник «Алёша», посвящённый защитникам советского Заполярья» в годы ВОВ.

После обеда в ресторане едем в Териберку. По приезде поужинаем в одном из лучших заведений, разместимся в отеле и отдохнём.

Знакомство с Мурманском, переезд в ТериберкуЗнакомство с Мурманском, переезд в ТериберкуЗнакомство с Мурманском, переезд в ТериберкуЗнакомство с Мурманском, переезд в Териберку
2 день

На поиски китов

Сегодня вас ждёт морское приключение — отправляемся на корабле на поиски китов! А на борту с нами будет дайвер, который достанет для вас со дна деликатесы — гребешков и ежей. Прогулка продлится 4 часа.
Вечером погреемся в бане на берегу Баренцева моря — желающие окунутся в бодрящую солёную воду сразу после бани. (В заезде 30 июня баня не предусмотрена.)

Если по погодным условиям не получится выйти в море, то поедем кататься на квадроциклах.

На поиски китовНа поиски китовНа поиски китовНа поиски китов
3 день

Прогулка по Териберке

Сегодня погуляем по Териберке. Вы посмотрите на торчащие из воды остовы кораблей, оставленные у берега, предположительно, в середине 1950-х годов. Пройдёмся по пляжу с ровными круглыми и овальными камнями, которые прозвали «яйцами дракона», и попадём в логово мифического существа (в летних заездах).
Выпьем ароматный кофе на краю Батарейского водопада и заглянем в гости на ферму северных оленей и хаски.
После насыщенной прогулки отправимся обратно в аэропорт.

Прогулка по ТериберкеПрогулка по ТериберкеПрогулка по ТериберкеПрогулка по Териберке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, место вашего проживания или аэропорт, 11:00
Завершение: Мурманск, аэропорт, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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