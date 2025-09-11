Встречаемся и отправляемся на экскурсию по столице Арктики.

Вы посмотрите на легендарный атомный ледокол «Ленин» (без экскурсии внутри), пришвартованный на постоянный отдых и переоборудованный в музей. Увидите мемориальный комплекс «Курск» и 42-метровый памятник «Алёша», посвящённый защитникам советского Заполярья» в годы ВОВ.

После обеда в ресторане едем в Териберку. По приезде поужинаем в одном из лучших заведений, разместимся в отеле и отдохнём.