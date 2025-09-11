Осмотреть символы города-героя, погулять по берегу Баренцева моря и прокатиться на корабле
Вас ждёт экскурсия по самому большому в мире городу за полярным кругом и выход в открытое море на поиск китов.
В Териберке пройдёмся по уникальному пляжу с необычными камнями, полюбуемся водопадом и побываем на ферме, где живут северные олени и хаски. Вы попробуете ежей и гребешков и попаритесь в баньке прямо на берегу. Полная перезагрузка гарантирована!
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Дни программы могут меняться местами в зависимости от погоды.
Если по погодным условиям не получится выйти в море на корабле, то поедем кататься на квадроциклах.
Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском, переезд в Териберку
Встречаемся и отправляемся на экскурсию по столице Арктики.
Вы посмотрите на легендарный атомный ледокол «Ленин» (без экскурсии внутри), пришвартованный на постоянный отдых и переоборудованный в музей. Увидите мемориальный комплекс «Курск» и 42-метровый памятник «Алёша», посвящённый защитникам советского Заполярья» в годы ВОВ.
После обеда в ресторане едем в Териберку. По приезде поужинаем в одном из лучших заведений, разместимся в отеле и отдохнём.
На поиски китов
Сегодня вас ждёт морское приключение — отправляемся на корабле на поиски китов! А на борту с нами будет дайвер, который достанет для вас со дна деликатесы — гребешков и ежей. Прогулка продлится 4 часа.
Вечером погреемся в бане на берегу Баренцева моря — желающие окунутся в бодрящую солёную воду сразу после бани. (В заезде 30 июня баня не предусмотрена.)
Если по погодным условиям не получится выйти в море, то поедем кататься на квадроциклах.
Прогулка по Териберке
Сегодня погуляем по Териберке. Вы посмотрите на торчащие из воды остовы кораблей, оставленные у берега, предположительно, в середине 1950-х годов. Пройдёмся по пляжу с ровными круглыми и овальными камнями, которые прозвали «яйцами дракона», и попадём в логово мифического существа (в летних заездах).
Выпьем ароматный кофе на краю Батарейского водопада и заглянем в гости на ферму северных оленей и хаски.
После насыщенной прогулки отправимся обратно в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, место вашего проживания или аэропорт, 11:00Завершение: Мурманск, аэропорт, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.