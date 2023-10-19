По прибытии в Мурманск вы добираетесь до гостиницы, размещаетесь и отдыхаете после перелёта. А в 19:00 соберёмся за приветственным ужином в ресторане в центре города: познакомимся, и вы попробуете блюда арктической кухни.

После едем ловить северное сияние! Длительность поездки составит 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро у нас получится найти звёздное небо. А само сияние может появиться в любой момент! С нами будет профессиональный фотограф, который запечатлеет вас на фоне разноцветных всполохов. Вы узнаете о природе этого явления и каким оно бывает, погреетесь горячим чаем с лёгкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).

Затем ввернёмся в отель около 00:00-02:00.