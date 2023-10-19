Выходные за полярным кругом: выезды за северным сиянием, Териберка, Мурманск и саамы

Погостить у северной народности, вдохнуть запах океана и полюбоваться цветными всполохами на небе

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Погладить северного оленя, узнать, какой бывает Аврора и как выглядит край света — всё это возможно в путешествии на Кольский полуостров! Вместе с профессиональным фотографом мы будем ловить сияние на звёздном небе. Посмотрим, что внутри у легендарного ледокола, и прогуляемся по берегу Баренцева моря.

Вы попробуете блюда арктической кухни, поучаствуете в кулинарном мастер-классе и увидите, какие секреты хранит в себе далёкий и самобытный посёлок Териберка.
Выходные за полярным кругом: выезды за северным сиянием, Териберка, Мурманск и саамы
Выходные за полярным кругом: выезды за северным сиянием, Териберка, Мурманск и саамы
Выходные за полярным кругом: выезды за северным сиянием, Териберка, Мурманск и саамы
Выходные за полярным кругом: выезды за северным сиянием, Териберка, Мурманск и саамы
Выходные за полярным кругом: выезды за северным сиянием, Териберка, Мурманск и саамы
Выходные за полярным кругом: выезды за северным сиянием, Териберка, Мурманск и саамы
Выходные за полярным кругом: выезды за северным сиянием, Териберка, Мурманск и саамы
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Описание

Организационные детали

Температура воздуха в Мурманске может опускаться до −10 С и ниже, поэтому рекомендуем взять с собой термобельё, тёплые куртку и штаны, тёплую обувь, шапку, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи).
Также вам понадобятся: паспорт, полис ОМС, наличные деньги, персональный термос или термокружка (по желанию), портативная зарядка, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак для личных вещей.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, размещение в отеле, выезд за северным сиянием

По прибытии в Мурманск вы добираетесь до гостиницы, размещаетесь и отдыхаете после перелёта. А в 19:00 соберёмся за приветственным ужином в ресторане в центре города: познакомимся, и вы попробуете блюда арктической кухни.

После едем ловить северное сияние! Длительность поездки составит 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро у нас получится найти звёздное небо. А само сияние может появиться в любой момент! С нами будет профессиональный фотограф, который запечатлеет вас на фоне разноцветных всполохов. Вы узнаете о природе этого явления и каким оно бывает, погреетесь горячим чаем с лёгкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).

Затем ввернёмся в отель около 00:00-02:00.

Прилёт, размещение в отеле, выезд за северным сияниемПрилёт, размещение в отеле, выезд за северным сияниемПрилёт, размещение в отеле, выезд за северным сияниемПрилёт, размещение в отеле, выезд за северным сиянием
2 день

В гости к саамам

Сегодня отправляемся в этническую деревню (путь займёт около часа). Вы посмотрите на северных оленей и покормите их ягелем. Посетим национальное жилище, где расположимся на тёплых оленьих шкурах и отведаем традиционную кухню. Также вас ждёт кулинарный мастер-класс, на котором вы приготовите на огне саамскую уху, запечёте картофель в углях и оленью вырезку. За чаем вы услышите рассказ о народе саами, его истории, традициях и укладе жизни. Поговорим о саамском и на саамском языке. В завершении узнаете секрет, благодаря которому исполнится ваше самое заветное желание!

В Мурманск вернёмся около 14:00-15:00, а после, при подходящей погоде, снова поедем охотиться за северным сиянием.

В гости к саамамВ гости к саамамВ гости к саамамВ гости к саамам
3 день

Териберка: заброшенные корабли, необычные пляж и водопад

В 09:00 отправляемся в Териберку, к побережью Северного Ледовитого океана (в пути, в среднем, 2,5 часа с учётом остановок). По дороге будем останавливаться, чтобы полюбоваться арктической тундрой, озёрами и северными просторами.

По прибытии посмотрим на вечную стоянку заброшенных рыбацких кораблей, прогуляемся до Баренцева моря и по пляжу с большими круглыми камнями, именуемыми «яйцами дракона». Дойдём до необычного водопада, который впадает прямо в море. Затем доедем до старой части посёлка, где вас ждёт 2-3-часовая морская прогулка. Если повезёт, увидим морских обитателей: китов, дельфинов, морских котиков. (Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придётся спуститься вниз по крутой лестнице). Затем пообедаем в кафе. После ещё немного прогуляемся и вернёмся в Мурманск. Вечером — свободное время или выезд за северным сиянием.

Важно: Если морская прогулка не состоится из-за неподходящей погоды, вам будет сделана скидка.

Териберка: заброшенные корабли, необычные пляж и водопадТериберка: заброшенные корабли, необычные пляж и водопадТериберка: заброшенные корабли, необычные пляж и водопадТериберка: заброшенные корабли, необычные пляж и водопадТериберка: заброшенные корабли, необычные пляж и водопад
4 день

Достопримечательности Мурманска

Сегодня вас ждёт знакомство с самым крупным городом Заполярья! Мы посетим главные достопримечательности Мурманска. Посмотрим на Морской вокзал с небольшой набережной. Побываем на знаменитом атомном ледоколе «Ленин». На сопке Зелёный мыс вы увидите мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ, который в народе прозвали «Алёша», и полюбуетесь панорамой столицы Арктики. Осмотрим мемориальный комплекс морякам: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь и шестигранный маяк.

После экскурсии пообедаем в кафе — на этом наш тур завершён. Мы рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 19:00 часов. Если у большинства совпадёт время рейсов, мы организуем бесплатный трансфер в аэропорт.

Достопримечательности МурманскаДостопримечательности МурманскаДостопримечательности МурманскаДостопримечательности Мурманска

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, рекомендуемое время прибытия - до 16:00
Завершение: Мурманск, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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