Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Не забудьте взять с собой теплую одежду, в Мурманской области в это время года может быть довольно холодно. Теплая куртка, закрывающая спину, непродуваемые штаны, шапка с перчатками и варежками — важно, чтобы северная погода не испортила впечатления. Во время катания на санях мы выдадим вам дополнительные теплые вещи, но основную часть все равно надо взять с собой. Нелишним будет термобелье, флисовая кофта и балаклава. Если есть, захватите и горнолыжную маску — она особенно пригодится при катании на снегоходах.
Если вы планируете снимать северное сияние на свой фотоаппарат, возьмите штатив.
Погода на севере переменчивая: снегопады, переметы и аномальные морозы могут внести свои коррективы в программу. Такое бывает только в крайних случаях, если есть угроза безопасности, но все-таки это стоит учитывать.