Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Яркие эмоции Кольского полуострова

Умчаться на санях в снежный лес и найти драконьи яйца на берегу Северного Ледовитого океана

Кольский полуостров — это набор самых ярких эмоций, начиная от катания на снегоходах и заканчивая невероятными видами побережья Баренцева моря.

За три дня мы получим сильные впечатления и насладимся красотой Русского Севера: попробуем блюда арктической кухни, попаримся в бане среди снежного леса и найдем место, где могла находиться древняя Гиперборея.
Яркие эмоции Кольского полуострова
Яркие эмоции Кольского полуострова
Яркие эмоции Кольского полуострова
Яркие эмоции Кольского полуострова
Яркие эмоции Кольского полуострова
Яркие эмоции Кольского полуострова
Яркие эмоции Кольского полуострова
Яркие эмоции Кольского полуострова
Яркие эмоции Кольского полуострова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

Не забудьте взять с собой теплую одежду, в Мурманской области в это время года может быть довольно холодно. Теплая куртка, закрывающая спину, непродуваемые штаны, шапка с перчатками и варежками — важно, чтобы северная погода не испортила впечатления. Во время катания на санях мы выдадим вам дополнительные теплые вещи, но основную часть все равно надо взять с собой. Нелишним будет термобелье, флисовая кофта и балаклава. Если есть, захватите и горнолыжную маску — она особенно пригодится при катании на снегоходах.

Если вы планируете снимать северное сияние на свой фотоаппарат, возьмите штатив.

Погода на севере переменчивая: снегопады, переметы и аномальные морозы могут внести свои коррективы в программу. Такое бывает только в крайних случаях, если есть угроза безопасности, но все-таки это стоит учитывать.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, отель «Тундра»
Завершение: Аэропорт Мурманска, после 18 часов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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