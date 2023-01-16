Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Кольский полуостров — это набор самых ярких эмоций, начиная от катания на снегоходах и заканчивая невероятными видами побережья Баренцева моря. За три дня мы получим сильные впечатления и насладимся красотой Русского Севера: попробуем блюда арктической кухни, попаримся в бане среди снежного леса и найдем место, где могла находиться древняя Гиперборея.

Описание

Организационные детали

Не забудьте взять с собой теплую одежду, в Мурманской области в это время года может быть довольно холодно. Теплая куртка, закрывающая спину, непродуваемые штаны, шапка с перчатками и варежками — важно, чтобы северная погода не испортила впечатления. Во время катания на санях мы выдадим вам дополнительные теплые вещи, но основную часть все равно надо взять с собой. Нелишним будет термобелье, флисовая кофта и балаклава. Если есть, захватите и горнолыжную маску — она особенно пригодится при катании на снегоходах.

Если вы планируете снимать северное сияние на свой фотоаппарат, возьмите штатив.

Погода на севере переменчивая: снегопады, переметы и аномальные морозы могут внести свои коррективы в программу. Такое бывает только в крайних случаях, если есть угроза безопасности, но все-таки это стоит учитывать.