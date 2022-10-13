Загадочная Териберка, снежные Хибины и волшебное северное сияние

Прокатиться на снегоходах, побывать в этнодеревне, полюбоваться океаном и увидеть редкое явление

Приглашаем в путешествие по знаковым местам Кольского Севера.

Вы прокатитесь на снегоходах по белым склонам живописных Хибин, прогуляетесь по самобытной и атмосферной Териберке, полюбуетесь океанским побережьем и рассмотрите необычные скульптуры из снега и льда.

Мы познакомимся с достопримечательностями Мурманска, заглянем в самый большой чум в Европе и посмотрим на быт северных народов.

А каждый вечер вас ждут выезды за северным сиянием — нам обязательно повезёт, и мы насладимся разноцветными всполохами на ночном звёздном небе.
Загадочная Териберка, снежные Хибины и волшебное северное сияние
Загадочная Териберка, снежные Хибины и волшебное северное сияние
Загадочная Териберка, снежные Хибины и волшебное северное сияние
Загадочная Териберка, снежные Хибины и волшебное северное сияние
Загадочная Териберка, снежные Хибины и волшебное северное сияние
Загадочная Териберка, снежные Хибины и волшебное северное сияние
Загадочная Териберка, снежные Хибины и волшебное северное сияние
Ближайшие даты:
6
фев
20
фев
6
мар
20
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для участия специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний. Дети до 12 лет не допускаются на маршрут, до 18 — в сопровождении родителей.

Все автопереезды осуществляются на микроавтобусе (8 пассажирских мест). В зимнее время все грунтовые дороги в снежном покрове, плотно укатаны техникой, но нужно быть готовым к сложным погодным условиям и плохому дорожному покрытию.

В 4-й день будем передвигаться на снегоходах. Опытные инструкторы обучат вас управлять снегоходом, а при желании можно поехать в качестве пассажира (без саней). Дети допускаются с 12 лет и ростом выше 110 см.

Каждый вечер запланирована 3-часовая охота за сиянием. Выезд после ужина — 21:00-22:00, возвращение к 00:00 — 01:00. При отсутствии желания участвовать можно остаться в гостинице. Отказ от поездки на стоимость путешествия не влияет.
В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска (MMK) , 12:30 по московскому времени. Гид будет встречать вас у выхода из аэропорта. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно) . Трансфер от ж. - д. вокзала возможен по договорённости
Завершение: Аэропорт Мурманска и ж. - д. вокзал города Апатиты. Если вы улетаете из аэропорта «Хибины», туда необходимо добраться самостоятельно на такси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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