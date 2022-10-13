Приглашаем в путешествие по знаковым местам Кольского Севера. Вы прокатитесь на снегоходах по белым склонам живописных Хибин, прогуляетесь по самобытной и атмосферной Териберке, полюбуетесь океанским побережьем и рассмотрите необычные скульптуры из снега и льда. Мы познакомимся с достопримечательностями Мурманска, заглянем в самый большой чум в Европе и посмотрим на быт северных народов. А каждый вечер вас ждут выезды за северным сиянием — нам обязательно повезёт, и мы насладимся разноцветными всполохами на ночном звёздном небе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для участия специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний. Дети до 12 лет не допускаются на маршрут, до 18 — в сопровождении родителей.

Все автопереезды осуществляются на микроавтобусе (8 пассажирских мест). В зимнее время все грунтовые дороги в снежном покрове, плотно укатаны техникой, но нужно быть готовым к сложным погодным условиям и плохому дорожному покрытию.

В 4-й день будем передвигаться на снегоходах. Опытные инструкторы обучат вас управлять снегоходом, а при желании можно поехать в качестве пассажира (без саней). Дети допускаются с 12 лет и ростом выше 110 см.

Каждый вечер запланирована 3-часовая охота за сиянием. Выезд после ужина — 21:00-22:00, возвращение к 00:00 — 01:00. При отсутствии желания участвовать можно остаться в гостинице. Отказ от поездки на стоимость путешествия не влияет.

В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.