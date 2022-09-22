Комфортный трансфер и путевая экскурсия. До Ловозера путь неблизкий, но наш гид скрасит его рассказами об истории и природе Кольского полуострова. Будут и фотостопы — столько, сколько понадобится, — чтобы вы могли сделать снимки с самых удачных ракурсов.
Водная прогулка по Ловозеру. По прибытии на базу вы познакомитесь с инструктором-капитаном и прослушаете инструктаж по технике безопасности на воде. А затем на катере отправитесь до губы Мотка, с воды любуясь величественными склонами Ловозерских тундр.
Легкий треккинг до Сейдозера. По дороге наш проводник поделится местными преданиями, которых здесь в избытке: о происхождении Сейдъявра — «озера горных духов»; о саамских сейдах, великане на знаменитой скале Куйве (ее вы тоже увидите!). Вы оцените разнообразие местной растительности и поймете, почему эти места считаются заповедными. Не забывайте смотреть под ноги, если хотите собрать большой ягодный улов. А желающие смогут искупаться в водах Сейдозера.
Обед и пикник. Чтобы силы были на обратный путь, мы сперва устроим небольшой пикник, а по возвращении на базу пообедаем ухой из свежей рыбки Сиг или Хариус.
Время приблизительное
8:00 — выезд из Мурманска в Ловозеро
10:00 — прибытие в Ловозеро
Отправление на катере к губе Мотка (в пути 40 — 60 минут в зависимости от погоды)
Пешая прогулка до Сейдозера (2,4 км), пикник в лесу
Возвращение на базу, обед
17:00 выезд в Мурманск
19:30 прибытие в Мурманск
Эту экскурсию для вас проведет Денис или другой гид из нашей команды.