Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе

Совершить водную прогулку и легкий треккинг и узнать о тайнах красивейшего озера Кольского

Вас ждет неизбитый маршрут к священному озеру саамов — при этом в комфортном формате мини-группы: без спешки, с ответами на все вопросы и подробными рассказами.

Будут легенды и сказки древнего народа, прогулка на катере по волнам Ловозера, знаменитая скала Куйва, впечатляющие виды тундры и скальных цирков. А на обед — уха из свежепойманной рыбы!
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Загадочное Сейдозеро: экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Комфортный трансфер и путевая экскурсия. До Ловозера путь неблизкий, но наш гид скрасит его рассказами об истории и природе Кольского полуострова. Будут и фотостопы — столько, сколько понадобится, — чтобы вы могли сделать снимки с самых удачных ракурсов.

Водная прогулка по Ловозеру. По прибытии на базу вы познакомитесь с инструктором-капитаном и прослушаете инструктаж по технике безопасности на воде. А затем на катере отправитесь до губы Мотка, с воды любуясь величественными склонами Ловозерских тундр.

Легкий треккинг до Сейдозера. По дороге наш проводник поделится местными преданиями, которых здесь в избытке: о происхождении Сейдъявра — «озера горных духов»; о саамских сейдах, великане на знаменитой скале Куйве (ее вы тоже увидите!). Вы оцените разнообразие местной растительности и поймете, почему эти места считаются заповедными. Не забывайте смотреть под ноги, если хотите собрать большой ягодный улов. А желающие смогут искупаться в водах Сейдозера.

Обед и пикник. Чтобы силы были на обратный путь, мы сперва устроим небольшой пикник, а по возвращении на базу пообедаем ухой из свежей рыбки Сиг или Хариус.

Программа

Время приблизительное
8:00 — выезд из Мурманска в Ловозеро
10:00 — прибытие в Ловозеро
Отправление на катере к губе Мотка (в пути 40 — 60 минут в зависимости от погоды)
Пешая прогулка до Сейдозера (2,4 км), пикник в лесу
Возвращение на базу, обед
17:00 выезд в Мурманск
19:30 прибытие в Мурманск

Организационные детали

  • Трансфер, прогулка на катере, вкусный обед и пикник входят в стоимость
  • У гида всегда с собой есть вода, влажные салфетки и вкусности
  • Накануне экскурсии мы пришлем вам чек-лист, что взять с собой на Север, чтобы вы были подготовлены к путешествию
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате; стоимость для 1-2 человек составит 44 000 руб., детали уточняйте в переписке

Эту экскурсию для вас проведет Денис или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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