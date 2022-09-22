Вас ждет неизбитый маршрут к священному озеру саамов — при этом в комфортном формате мини-группы: без спешки, с ответами на все вопросы и подробными рассказами. Будут легенды и сказки древнего народа, прогулка на катере по волнам Ловозера, знаменитая скала Куйва, впечатляющие виды тундры и скальных цирков. А на обед — уха из свежепойманной рыбы!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Комфортный трансфер и путевая экскурсия. До Ловозера путь неблизкий, но наш гид скрасит его рассказами об истории и природе Кольского полуострова. Будут и фотостопы — столько, сколько понадобится, — чтобы вы могли сделать снимки с самых удачных ракурсов.

Водная прогулка по Ловозеру. По прибытии на базу вы познакомитесь с инструктором-капитаном и прослушаете инструктаж по технике безопасности на воде. А затем на катере отправитесь до губы Мотка, с воды любуясь величественными склонами Ловозерских тундр.

Легкий треккинг до Сейдозера. По дороге наш проводник поделится местными преданиями, которых здесь в избытке: о происхождении Сейдъявра — «озера горных духов»; о саамских сейдах, великане на знаменитой скале Куйве (ее вы тоже увидите!). Вы оцените разнообразие местной растительности и поймете, почему эти места считаются заповедными. Не забывайте смотреть под ноги, если хотите собрать большой ягодный улов. А желающие смогут искупаться в водах Сейдозера.

Обед и пикник. Чтобы силы были на обратный путь, мы сперва устроим небольшой пикник, а по возвращении на базу пообедаем ухой из свежей рыбки Сиг или Хариус.

Программа

Время приблизительное

8:00 — выезд из Мурманска в Ловозеро

10:00 — прибытие в Ловозеро

Отправление на катере к губе Мотка (в пути 40 — 60 минут в зависимости от погоды)

Пешая прогулка до Сейдозера (2,4 км), пикник в лесу

Возвращение на базу, обед

17:00 выезд в Мурманск

19:30 прибытие в Мурманск

Организационные детали

Трансфер, прогулка на катере, вкусный обед и пикник входят в стоимость

У гида всегда с собой есть вода, влажные салфетки и вкусности

Накануне экскурсии мы пришлем вам чек-лист, что взять с собой на Север, чтобы вы были подготовлены к путешествию

Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате; стоимость для 1-2 человек составит 44 000 руб., детали уточняйте в переписке

Эту экскурсию для вас проведет Денис или другой гид из нашей команды.