Заполярный мини-тур: отдых в этническом парке и достопримечательности Териберки
Индивидуальный тур в Мурманске

«Поймать» северное сияние, узнать историю саамов и подружиться с хаски и оленями

В этом небольшом путешествии успеем погрузиться в атмосферу Кольского полуострова и увидеть самые популярные туристические локации. Побываем в этническом парке, где пообщаемся с дружелюбными хаски и оленями.

Познакомимся с бытом и традициями саамов, попробуем блюда северной кухни и, конечно, полюбуемся разноцветными ночным небом Севера.

В Териберке вас ждут пляж «драконьих яиц», кладбище кораблей, знаменитые большие качели и посещение Оленьей фермы.
Заполярный мини-тур: отдых в этническом парке и достопримечательности Териберки
Заполярный мини-тур: отдых в этническом парке и достопримечательности Териберки
Заполярный мини-тур: отдых в этническом парке и достопримечательности Териберки
Заполярный мини-тур: отдых в этническом парке и достопримечательности Териберки
Заполярный мини-тур: отдых в этническом парке и достопримечательности Териберки
Заполярный мини-тур: отдых в этническом парке и достопримечательности Териберки
Заполярный мини-тур: отдых в этническом парке и достопримечательности Териберки
Заполярный мини-тур: отдых в этническом парке и достопримечательности Териберки
Заполярный мини-тур: отдых в этническом парке и достопримечательности Териберки
Ближайшие даты:
13
янв
27
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск, путешествие в этнический парк

Встретимся в Мурманске, познакомимся друг с другом и проведем небольшой брифинг. Далее садимся в машины и едем в этнический парк знакомиться с хаски и оленями. По прибытии вы увидите обитателей парка и даже сможете с ними «пообщаться». Вам расскажут о коренном народе Кольского полуострова, саамах, их быте и традициях. Также вас будет ждать обед.

Нагулявшись, вернёмся в Мурманск, разместимся в отеле. Затем у вас будет свободное время на отдых и ужин, а уже ближе к 21:00 мы выдвигаемся на поиски северного сияния.

Прибытие в Мурманск, путешествие в этнический паркПрибытие в Мурманск, путешествие в этнический паркПрибытие в Мурманск, путешествие в этнический паркПрибытие в Мурманск, путешествие в этнический парк
2 день

Териберка: пляж «драконьих яиц», кладбище кораблей и оленья ферма

Уже в 09:00, позавтракав, отправимся в Териберку. Через 2-2,5 часа окажемся в знаменитом селе. Далее вас ждёт обзорная экскурсия, во время которой вы увидите знаковые локации. В первую очередь доберёмся до Териберского водопада на санях. Заберёмся на вершину горы, посетим необычный пляж «драконьих яиц», а затем снегоход привезёт нас обратно к машинам. Проследуем к кладбищу кораблей и, конечно, заглянем на пляж, где находятся популярные огромные качели. На берегу расположились рестораны, в одном из которых вы сможете пообедать.

После мы побываем на Оленьей ферме. У вас будет ещё одна возможность покормить настоящих северных оленей и очаровательных хаски. Желающим предлагаем продегустировать пиво в местной пивоварне.

Наше путешествие подошло к концу. В 17:00 начнём обратный путь в Мурманск. До новых встреч!

Териберка: пляж «драконьих яиц», кладбище кораблей и оленья фермаТериберка: пляж «драконьих яиц», кладбище кораблей и оленья фермаТериберка: пляж «драконьих яиц», кладбище кораблей и оленья фермаТериберка: пляж «драконьих яиц», кладбище кораблей и оленья ферма

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, точное место встречи вы узнаете после бронирования. Время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Мурманск, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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