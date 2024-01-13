Встретимся в Мурманске, познакомимся друг с другом и проведем небольшой брифинг. Далее садимся в машины и едем в этнический парк знакомиться с хаски и оленями. По прибытии вы увидите обитателей парка и даже сможете с ними «пообщаться». Вам расскажут о коренном народе Кольского полуострова, саамах, их быте и традициях. Также вас будет ждать обед.

Нагулявшись, вернёмся в Мурманск, разместимся в отеле. Затем у вас будет свободное время на отдых и ужин, а уже ближе к 21:00 мы выдвигаемся на поиски северного сияния.