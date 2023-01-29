Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Хочется попасть в настоящую зимнюю сказку? За 4 дня мы посмотрим самые красивые места Заполярья — поднимемся на Хибинские горы в поисках северного сияния, промчимся на оленьих упряжках и погуляем по Снежной деревне, где все сделано изо льда. Если вы хотите погрузиться в атмосферу настоящей снежной зимы со всеми ее развлечениями, катанием на ватрушках и огромными сугробами, то это приключение для вас.

Описание

Организационные детали

Обязательно берите с собой теплые вещи, непродуваемые штаны и куртку, варежки и шапку — зимой на Кольском полуострове довольно холодно.

Если будете жить в гостинице «Огни Мурманска», то возьмите купальные принадлежности — в проживание включен один час в аквакомплексе.

После того, как вы приобрели тур, дождитесь ответа организаторов; приобретайте билеты до Мурманска и обратно уже после того, как вам придет подтверждение.

Северное сияние — это природное явление, так что мы не можем гарантировать, что точно его увидим. Перед выездом наши гиды смотрят погоду и организуют выезд только тогда, когда вероятность увидеть северное сияние довольно высокая. Тем не менее, это явление непредсказуемое — будем надеяться, что нам повезет.