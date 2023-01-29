Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Зимние радости Заполярья: Хибины и Мурманск

Погулять по Снежной деревне, поохотиться на северное сияние и понять, чем славится заполярный край

Хочется попасть в настоящую зимнюю сказку? За 4 дня мы посмотрим самые красивые места Заполярья — поднимемся на Хибинские горы в поисках северного сияния, промчимся на оленьих упряжках и погуляем по Снежной деревне, где все сделано изо льда.

Если вы хотите погрузиться в атмосферу настоящей снежной зимы со всеми ее развлечениями, катанием на ватрушках и огромными сугробами, то это приключение для вас.
Зимние радости Заполярья: Хибины и Мурманск
Зимние радости Заполярья: Хибины и Мурманск
Зимние радости Заполярья: Хибины и Мурманск
Зимние радости Заполярья: Хибины и Мурманск
Зимние радости Заполярья: Хибины и Мурманск
Зимние радости Заполярья: Хибины и Мурманск
Зимние радости Заполярья: Хибины и Мурманск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

Обязательно берите с собой теплые вещи, непродуваемые штаны и куртку, варежки и шапку — зимой на Кольском полуострове довольно холодно.

Если будете жить в гостинице «Огни Мурманска», то возьмите купальные принадлежности — в проживание включен один час в аквакомплексе.

После того, как вы приобрели тур, дождитесь ответа организаторов; приобретайте билеты до Мурманска и обратно уже после того, как вам придет подтверждение.

Северное сияние — это природное явление, так что мы не можем гарантировать, что точно его увидим. Перед выездом наши гиды смотрят погоду и организуют выезд только тогда, когда вероятность увидеть северное сияние довольно высокая. Тем не менее, это явление непредсказуемое — будем надеяться, что нам повезет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска 11:10, ж / д вокзал Мурманска 12:00
Завершение: Ж / д вокзал Мурманска, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

🚗На машине🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные турыСеверное сияние☃️Зимние

Похожие туры в Мурманске

Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
2 дня
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Мурманск и Териберка - северный край России, наполненный манящей красотой и очень богатой историей
Мурманск, Ленина 82 пр-кт
29 янв
30 янв
31 янв
1 фев
36 000 за 1 человека
Охота за Северным Сиянием (в мини-группе)
3 часа
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Охота за Северным Сиянием (в мини-группе)
Северное сияние на Кольском полуострове можно наблюдать с сентября
4 500 за 1 человека
Охота за Северным Сиянием
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.4
10 отзывов
Охота за Северным Сиянием
С приходом осени на небе Мурманска часто появляется северное сияние
Мурманск место вашего проживания
4 500 за 1 человека
Северное Сияние - охота за ледяной радугой
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
1 отзыв
Северное Сияние - охота за ледяной радугой
С приходом холодов над Мурманском часто появляется северное сияние
Место Вашего проживания в Мурманске
6 000 за 1 человека
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ростислав
Ростислав
4.5
4 отзыва
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
Отправиться из Мурманска в центр полуострова и проникнуться сказочной атмосферой заснеженного города
Завтра
17 янв
18 янв
19 янв
от 23 000 за всё до 3 чел.
Северное Сияние - магия Заполярья
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Мила
Мила
5
6 отзывов
Северное Сияние - магия Заполярья
Представьте, зимняя ночь, вы в тундре далеко за городом
Место Вашего проживания в Мурманске
6 000 за 1 человека
Северное сияние - зарядись частицами солнечного ветра
6 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Артём
Артём
4.5
6 отзывов
Северное сияние - зарядись частицами солнечного ветра
Бескрайние снега, полярное ночь и северное сияние
По договоренности
Сегодня
Завтра
17 янв
18 янв
4 000 за 1 человека
Зимнее очарование Заполярья
4 дня
❄️ На снегоходах
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
2 отзыва
Зимнее очарование Заполярья
Конец зимы в Заполярье - конец полярной ночи
г. Мурманск
1 мар
10 мар
17 мар
24 мар
от 55 000 за 1 человека
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Николай
Николай
4.8
96 отзывов
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
Отправиться в погоню за природным чудом и понять, как оно появляется
Мурманск
Завтра
17 янв
23 янв
24 янв
5 000 за 1 человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
4 дня
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Добро пожаловать на Кольский север, в Город-Герой Мурманск
г. Мурманск
1 янв
3 янв
5 янв
от 31 900 за 1 человека
Хибины в белом платье: вдоль снежных масс
12 часов
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
2 отзыва
Хибины в белом платье: вдоль снежных масс
Северные горы в зимнем облачении становятся ещё прекраснее
По договоренности
Сегодня
Завтра
17 янв
18 янв
9 000 за 1 человека
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
11 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
4.8
16 отзывов
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 янв
29 янв
4 фев
5 фев
4 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
ХОРОШО
🧭
ТАМ