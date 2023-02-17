1 день

Златоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключ

8:00 Встреча группы у входа в национальный парк “Таганай” на окраине г. Златоуст.

Ориентировочно 8:30 – регистрация участников, распределение группового снаряжения.

Переход до приюта Белый ключ (6 км).

Белый Ключ – родник, известный своей прозрачной, вкусной и всегда прохладной водой.

Свое название он получил от белого кварцита, которым покрыто дно источника.

Отсюда, оставив рюкзаки, мы поднимемся на вершину Двуглавая сопка (1,5 км в одну сторону).

Маршрут подъема начинается по металлической лестнице и продолжается по довольно крутой тропе, петляющей между берез.

На вершине, оказавшись на высоте 1033 м над уровнем моря, мы увидим знаменитые "перья" (скалы, названные так за характерную форму) и полюбуемся панорамой Откликного гребня и горы Круглица, устроим фотосессию.

Спуск к Белому ключу, обеденный перекус.

Переход до приюта Гремучий ключ (3 км).

Установка лагеря, ужин, вечерние посиделки.

Пешком: 9 км с рюкзаками, 3 км налегке. Питание: обед (перекус), ужин.