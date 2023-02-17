8:00 Встреча группы у входа в национальный парк “Таганай” на окраине г. Златоуст.
Ориентировочно 8:30 – регистрация участников, распределение группового снаряжения.
Переход до приюта Белый ключ (6 км).
Белый Ключ – родник, известный своей прозрачной, вкусной и всегда прохладной водой.
Свое название он получил от белого кварцита, которым покрыто дно источника.
Отсюда, оставив рюкзаки, мы поднимемся на вершину Двуглавая сопка (1,5 км в одну сторону).
Маршрут подъема начинается по металлической лестнице и продолжается по довольно крутой тропе, петляющей между берез.
На вершине, оказавшись на высоте 1033 м над уровнем моря, мы увидим знаменитые "перья" (скалы, названные так за характерную форму) и полюбуемся панорамой Откликного гребня и горы Круглица, устроим фотосессию.
Спуск к Белому ключу, обеденный перекус.
Переход до приюта Гремучий ключ (3 км).
Установка лагеря, ужин, вечерние посиделки.
Пешком: 9 км с рюкзаками, 3 км налегке. Питание: обед (перекус), ужин.
Подъем, завтрак.
Трекинг налегке до Откликного гребня, далее по тропе через Долину сказок на гору Круглица (12 км).
Откликной гребень – визитная карточка Таганая, издалека хребет напоминает то доисторического ящера, то застывшую на взлёте морскую волну.
У подножья Откликного – уникальный по красоте участок низкорослого хвойного леса, который зимой превращается в причудливые снежные скульптуры.
Это место принято называть Долиной сказок.
Круглица, подобно магниту, притягивает эзотериков, оккультистов, экстрасенсов.
На камнях краской то тут, то там нанесены разнообразные священные знаки.
Самый распространенный – знак Рериха.
Также здесь много сложенных из камней небольших сейдов.
Говорят, что загаданные на Круглице желания непременно сбываются.
Возвращение к приюту Гремучий ключ, ужин, вечерние посиделки, для желающих – баня.
Пешком: 12 км налегке. Питание: завтрак, обед (перекус), ужин.
Подъем, завтрак, сбор лагеря.
Переход до приюта Таганай (7 км), установка лагеря, обед.
Радиальный выход скальные останцы “Три брата” (7км в одну сторону).
Три Брата – представляют собой столбообразные скальные останцы высотой от 30 до 50 метров.
Расположились Три Брата между двумя известнейшими достопримечательностями – Дальним Таганаем (Метеостанция) и высшей точкой национального парка – Круглицей.
В XIX веке здесь располагался староверческий скит, а сами скалы почитались в качестве культового объекта.
В наши дни Три Брата прославились среди туристов в качестве аномальной зоны.
По рассказам очевидцев, периодически близ скальных останцев мерещатся полупрозрачные фигуры, слышаться странные звуки и удивляет вакуумная тишина и полное отсутствие какой-либо живности вблизи каменных исполинов.
Короче говоря, место весьма интересное и необычное.
Возвращение в лагерь, ужин.
Пешком: 7 км с рюкзаками, 14 км налегке. Питание: завтрак, обед (перекус), ужин.
Подъем, завтрак.
Радиальный выход на хребет Дальний Таганай и посещение метеостанции "Таганай-гора" (22 км).
Дальний Таганай (1146 м) – самая северная и наиболее обширная по площади вершина хребта Большой Таганай.
Здесь – самая настоящая тундра со свойственной ей растительностью.
На вершине стоят домики метеостанции “Таганай-гора” – самой высокогорной метеостанции на всем Урале.
Возвращение в лагерь, рождественский ужин, вечерние посиделки.
Пешком: 22 км налегке. Питание: завтрак, обед (перекус), ужин.
Подъем, завтрак, сбор лагеря.
Спуск к “Центральной усадьбе” (14 км).
Обед – перекус.
16:00 Отъезд.
Пешком: 14 км с рюкзаками. Питание: завтрак, обед (перекус).
Тур предусматривает проживание в зимних палатках на 8-10 мест с печкой.
Палатки байкал-8, производства свердловской фирмы ВЕК экипировочный центр. Трехслойная палатка с уникальным принципом "термоса" отлично удерживает тепло.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Центральная усадьба национального парка «Таганай» – Белый ключ – Двуглавая сопка – Белый ключ – Гремучий ключ – Откликной гребень – Долина сказок – гора Круглица – Гремучий ключ – приют “Таганай” – останцы Три брата – приют “Таганай” – метеостанция – приют «Таганай» – центральная усадьба национального парка «Таганай».
Программа может быть изменена на усмотрение инструктора в зависимости от погодных условий и физической подготовки участников группы.