Зимний Таганай. Большой поход

Хотите встретить Рождество в одном из самых красивых уголков Южного Урала

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3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Хотите встретить Рождество в одном из самых красивых уголков Южного Урала? Интересная программа с посещением метеостанции и других труднодоступных мест национального парка.

Вам представится возможность подняться на Двуглавую сопку с ее знаменитыми скальными перьями, взойти на высшую точку хребта Таганай – гору Круглица – и увидеть жемчужину национального парка – живописный Откликной гребень!
Зимний Таганай. Большой поход
Зимний Таганай. Большой поход
Зимний Таганай. Большой поход
Зимний Таганай. Большой поход
Зимний Таганай. Большой поход
Зимний Таганай. Большой поход
Зимний Таганай. Большой поход
Зимний Таганай. Большой поход
Зимний Таганай. Большой поход
Зимний Таганай. Большой поход
Зимний Таганай. Большой поход
Зимний Таганай. Большой поход
Зимний Таганай. Большой поход
Зимний Таганай. Большой поход
Зимний Таганай. Большой поход
Зимний Таганай. Большой поход
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Зимняя сказка на Урале
Зимняя сказка на Урале
Попадем в настоящую Долину сказок с причудливыми снежными скульптурами
Дружеская атмосфера похода
Дружеская атмосфера похода
Вечерние посиделки в душевной компании, интересные истории, загадки и шутки по пути
Исполнение заветных желаний
Исполнение заветных желаний
Загадаем желание на Круглице, ведь тогда оно точно сбудется!

Программа тура по дням

1 день

Златоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключ

8:00 Встреча группы у входа в национальный парк “Таганай” на окраине г. Златоуст.

Ориентировочно 8:30 – регистрация участников, распределение группового снаряжения.

Переход до приюта Белый ключ (6 км).

Белый Ключ – родник, известный своей прозрачной, вкусной и всегда прохладной водой.

Свое название он получил от белого кварцита, которым покрыто дно источника.

Отсюда, оставив рюкзаки, мы поднимемся на вершину Двуглавая сопка (1,5 км в одну сторону).

Маршрут подъема начинается по металлической лестнице и продолжается по довольно крутой тропе, петляющей между берез.

На вершине, оказавшись на высоте 1033 м над уровнем моря, мы увидим знаменитые "перья" (скалы, названные так за характерную форму) и полюбуемся панорамой Откликного гребня и горы Круглица, устроим фотосессию.

Спуск к Белому ключу, обеденный перекус.

Переход до приюта Гремучий ключ (3 км).

Установка лагеря, ужин, вечерние посиделки.

Пешком: 9 км с рюкзаками, 3 км налегке. Питание: обед (перекус), ужин.

Златоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключЗлатоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключЗлатоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключЗлатоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключЗлатоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключ
2 день

Приют Гремучий ключ - Откликной гребень - Долина сказок - гора Круглица - приют Гремучий ключ

Подъем, завтрак.

Трекинг налегке до Откликного гребня, далее по тропе через Долину сказок на гору Круглица (12 км).

Откликной гребень – визитная карточка Таганая, издалека хребет напоминает то доисторического ящера, то застывшую на взлёте морскую волну.

У подножья Откликного – уникальный по красоте участок низкорослого хвойного леса, который зимой превращается в причудливые снежные скульптуры.

Это место принято называть Долиной сказок.

Круглица, подобно магниту, притягивает эзотериков, оккультистов, экстрасенсов.

На камнях краской то тут, то там нанесены разнообразные священные знаки.

Самый распространенный – знак Рериха.

Также здесь много сложенных из камней небольших сейдов.

Говорят, что загаданные на Круглице желания непременно сбываются.

Возвращение к приюту Гремучий ключ, ужин, вечерние посиделки, для желающих – баня.

Пешком: 12 км налегке. Питание: завтрак, обед (перекус), ужин.

Приют Гремучий ключ - Откликной гребень - Долина сказок - гора Круглица - приют Гремучий ключПриют Гремучий ключ - Откликной гребень - Долина сказок - гора Круглица - приют Гремучий ключПриют Гремучий ключ - Откликной гребень - Долина сказок - гора Круглица - приют Гремучий ключПриют Гремучий ключ - Откликной гребень - Долина сказок - гора Круглица - приют Гремучий ключПриют Гремучий ключ - Откликной гребень - Долина сказок - гора Круглица - приют Гремучий ключ
3 день

Приют Гремучий ключ - каменная река - приют Таганай - скальные останцы Три брата - приют Таганай

Подъем, завтрак, сбор лагеря.

Переход до приюта Таганай (7 км), установка лагеря, обед.

Радиальный выход скальные останцы “Три брата” (7км в одну сторону).

Три Брата – представляют собой столбообразные скальные останцы высотой от 30 до 50 метров.

Расположились Три Брата между двумя известнейшими достопримечательностями – Дальним Таганаем (Метеостанция) и высшей точкой национального парка – Круглицей.

В XIX веке здесь располагался староверческий скит, а сами скалы почитались в качестве культового объекта.

В наши дни Три Брата прославились среди туристов в качестве аномальной зоны.

По рассказам очевидцев, периодически близ скальных останцев мерещатся полупрозрачные фигуры, слышаться странные звуки и удивляет вакуумная тишина и полное отсутствие какой-либо живности вблизи каменных исполинов.

Короче говоря, место весьма интересное и необычное.

Возвращение в лагерь, ужин.

Пешком: 7 км с рюкзаками, 14 км налегке. Питание: завтрак, обед (перекус), ужин.

Приют Гремучий ключ - каменная река - приют Таганай - скальные останцы Три брата - приют ТаганайПриют Гремучий ключ - каменная река - приют Таганай - скальные останцы Три брата - приют ТаганайПриют Гремучий ключ - каменная река - приют Таганай - скальные останцы Три брата - приют ТаганайПриют Гремучий ключ - каменная река - приют Таганай - скальные останцы Три брата - приют Таганай
4 день

Приют Таганай - Дальний Таганай, метеостанция Таганай-гора - приют Таганай

Подъем, завтрак.

Радиальный выход на хребет Дальний Таганай и посещение метеостанции "Таганай-гора" (22 км).

Дальний Таганай (1146 м) – самая северная и наиболее обширная по площади вершина хребта Большой Таганай.

Здесь – самая настоящая тундра со свойственной ей растительностью.

На вершине стоят домики метеостанции “Таганай-гора” – самой высокогорной метеостанции на всем Урале.

Возвращение в лагерь, рождественский ужин, вечерние посиделки.

Пешком: 22 км налегке. Питание: завтрак, обед (перекус), ужин.

Приют Таганай - Дальний Таганай, метеостанция Таганай-гора - приют ТаганайПриют Таганай - Дальний Таганай, метеостанция Таганай-гора - приют ТаганайПриют Таганай - Дальний Таганай, метеостанция Таганай-гора - приют ТаганайПриют Таганай - Дальний Таганай, метеостанция Таганай-гора - приют Таганай
5 день

Приют Таганай - Центральной усадьбе национального парка «Таганай»

Подъем, завтрак, сбор лагеря.

Спуск к “Центральной усадьбе” (14 км).

Обед – перекус.

16:00 Отъезд.

Пешком: 14 км с рюкзаками. Питание: завтрак, обед (перекус).

Приют Таганай - Центральной усадьбе национального парка «Таганай»Приют Таганай - Центральной усадьбе национального парка «Таганай»Приют Таганай - Центральной усадьбе национального парка «Таганай»Приют Таганай - Центральной усадьбе национального парка «Таганай»

Проживание

Тур предусматривает проживание в зимних палатках на 8-10 мест с печкой.

Варианты проживания

Теплые палатки

4 ночи

Палатки байкал-8, производства свердловской фирмы ВЕК экипировочный центр. Трехслойная палатка с уникальным принципом "термоса" отлично удерживает тепло.

Теплые палаткиТеплые палаткиТеплые палаткиТеплые палатки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Плата за пребывание на территории национального парка "Таганай"
  • Питание на маршруте (4 завтрака, 3 обеда перекусом, 2 горячих обеда, 4 ужина, в т. ч. рождественский ужин)
  • Групповое снаряжение (палатки с печкой, костровое и газовое оборудование, газ, общественная аптечка, средства связи и навигации)
  • Работа инструкторов
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный баф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Златоуст и обратно
  • Трансфер до национального парка “Таганай” и обратно
  • Баня на Гремучем ключе
  • Чаевые гидам
Место начала и завершения?
Челябинская область, Златоуст
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • рюкзак 80-100 л с накидкой от снега;
  • рюкзак 20-30 л для радиальных выходов;
  • коврик туристический (предоставляется);
  • спальный мешок (при необходимости предоставляется, температурный режим +5);
  • трекинговые палки;
  • сидушка на резинке (хоба, подпопник);
  • фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек;

Одежда и обувь:

  • ботинки трекинговые утепленные;
  • гамаши (фонарики). Защищают от попадания снега в ботинки;
  • обувь для лагеря (хорошо себя зарекомендовали рыбацкие сапоги из вспененного материала ЭВА – легкие и теплые);
  • куртка утепленная/пуховик (для пребывания в лагере);
  • куртка ветро- и влагозащитная;
  • штаны утепленные для лагеря;
  • штаны ветро- и влагозащитные;
  • куртка или жилетка утепленная;
  • шапка флисовая, бафф;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • носки треккинговые (3 пары, синтетические)+теплые носки 2 пары;
  • 2 комплект термобелья (ходовое и для сна);
  • купальные принадлежности.

Что взять еще:

  • 1 литр сухарей (можно уложить в тетрапак из под сока на 1 л.);
  • тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • полотенце;
  • термос (0,5 -1 литр);
  • бутылка для воды или гидратор;
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
  • крем от загара SPF 20-30;
  • помада гигиеническая;
  • деньги на сувениры и дополнительные расходы;

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования от н/с;
  • Дополнительно:
  • фотоаппарат (видеокамера);
  • набор ниток с иголкой;
  • веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая нитка маршрута?

Центральная усадьба национального парка «Таганай» – Белый ключ – Двуглавая сопка – Белый ключ – Гремучий ключ – Откликной гребень – Долина сказок – гора Круглица – Гремучий ключ – приют “Таганай” – останцы Три брата – приют “Таганай” – метеостанция – приют «Таганай» – центральная усадьба национального парка «Таганай».

Программа может быть изменена на усмотрение инструктора в зависимости от погодных условий и физической подготовки участников группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
17 фев 2023
Отличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер Анастасия выполнили все наши капризы. Всё было познавательно и увлекательно! Спасибо!
Отличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер АнастасияОтличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер Анастасия
К
17 фев 2023
Спасибо Большой стране за пуешествие!
Н
22 янв 2023
с самого начала организации тура чувствовалась поддержка, сопровождение до самой поездки, ответы на все вопросы в короткий срок и по существу. Спасибо за такую организацию. С "Большой страной" поедем еще, рекомендую всем своим друзьям и коллегам по работе. Никаких заморочек.

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