Иван проводит ещё 2 экскурсии

Всё о хаски Хаски — одна из самых популярных пород в Мурманске. Вы узнаете, с чем это связано, почему хаски могут спать в снегу, чем они внешне отличаются от других собак и в чем особенности их характера. Кроме того, я расскажу интересные факты о ездовом спорте: где и когда впервые прошли гонки на собачьих упряжках, на какие дистанции бегают собаки и включен ли ездовой спорт в Олимпийские игры.
Катание на упряжке и душевные чайные посиделки После инструктажа вы самостоятельно проедете на собачьей упряжке 1 километр. Самые сложные участки дистанции за штурвалом буду я. Не волнуйтесь, это не так много. Затем мы вместе разберем упряжь, отвезем собак на место и отправимся в мой теплый дом. Будем пить чай, делиться впечатлениями и беседовать о северных традициях, истории 📖 и повседневной жизни.
Организационные детали
Трансфер из Мурманска и обратно включен в стоимость
Обязательно возьмите с собой теплую одежду и обувь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Иван. Примерно 4 года назад я начал работать в туристической компании и с того времени полюбил свое дело. Научился находить и фотографировать северное сияние. Начал исследовать Кольский полуостров и Мурманскую область. И до сих пор учусь. В итоге я открыл свой бизнес и начал принимать гостей со всего мира. Буду рад показать вам северные красоты!