Иван проводит ещё 2 экскурсии

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Знакомство с хаски и северной природой

Прокатиться по зимнему лесу на собачьей упряжке и отдохнуть за чашкой чая в теплом загородном доме

Иван
Иван – Гид из Мурманска
С ветерком и задором вы промчитесь 1 километр на собачьей упряжке, наслаждаясь новыми ощущениями, дружелюбием хаски и величественной красотой Русского Севера.

Затем отправитесь в мой небольшой уютный дом, где я напою вас вкусным чаем и расскажу о Мурманске, Кольском полуострове и местной жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Знакомство с хаски и северной природой
Знакомство с хаски и северной природой

Что вас ожидает

Всё о хаски
Хаски — одна из самых популярных пород в Мурманске. Вы узнаете, с чем это связано, почему хаски могут спать в снегу, чем они внешне отличаются от других собак и в чем особенности их характера. Кроме того, я расскажу интересные факты о ездовом спорте: где и когда впервые прошли гонки на собачьих упряжках, на какие дистанции бегают собаки и включен ли ездовой спорт в Олимпийские игры.

Катание на упряжке и душевные чайные посиделки
После инструктажа вы самостоятельно проедете на собачьей упряжке 1 километр. Самые сложные участки дистанции за штурвалом буду я. Не волнуйтесь, это не так много. Затем мы вместе разберем упряжь, отвезем собак на место и отправимся в мой теплый дом. Будем пить чай, делиться впечатлениями и беседовать о северных традициях, истории 📖 и повседневной жизни.

Организационные детали

  • Трансфер из Мурманска и обратно включен в стоимость
  • Обязательно возьмите с собой теплую одежду и обувь
Знакомство с хаски и северной природой
Знакомство с хаски и северной природой
Знакомство с хаски и северной природой
Знакомство с хаски и северной природой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иван
Иван
Меня зовут Иван. Примерно 4 года назад я начал работать в туристической компании и с того времени полюбил свое дело. Научился находить и фотографировать северное сияние. Начал исследовать Кольский полуостров и Мурманскую область. И до сих пор учусь. В итоге я открыл свой бизнес и начал принимать гостей со всего мира. Буду рад показать вам северные красоты!
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Иван проводит ещё 2 экскурсии

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