Иван проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Всё о хаски

Хаски — одна из самых популярных пород в Мурманске. Вы узнаете, с чем это связано, почему хаски могут спать в снегу, чем они внешне отличаются от других собак и в чем особенности их характера. Кроме того, я расскажу интересные факты о ездовом спорте: где и когда впервые прошли гонки на собачьих упряжках, на какие дистанции бегают собаки и включен ли ездовой спорт в Олимпийские игры.

Катание на упряжке и душевные чайные посиделки

После инструктажа вы самостоятельно проедете на собачьей упряжке 1 километр. Самые сложные участки дистанции за штурвалом буду я. Не волнуйтесь, это не так много. Затем мы вместе разберем упряжь, отвезем собак на место и отправимся в мой теплый дом. Будем пить чай, делиться впечатлениями и беседовать о северных традициях, истории 📖 и повседневной жизни.

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