Элеонора Л.
Элеонора Л. – Гид из Мурманска
Познакомьтесь с самым большим городом за Полярным кругом, Мурманск не оставит вас равнодушным, Вы увидите город 🏙️ таким уютным и тёплым, что обязательно полюбите его всей душой.

В спокойном темпе под приятный голос нашего экскурсовода Вы отдохнёте от суеты и забот и поймёте почему люди, живущие на Севере так его любят.

А полярная ночь — это совсем не непроглядная темень, а немножечко волшебства и уюта.

Как говорят наши скандинавские соседи — это «Хюгге».
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Экскурсия

9 000 ₽ за экскурсию

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Знакомство с Мурманском
Знакомство с Мурманском

Что вы увидите

  • Центр города
  • Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» («Алёша»)
  • Мемориальный комплекс Морякам, погибшим в мирное время
  • Главные памятники города
  • Набережная морвокзала и ледокол Ленин
Уютный город 🏙️ с сильным характером Заполярья
Вы увидите памятник «Ждущая» — история 📖 создания памятника начинается в середине 1970-х годов: тогда мурманским поэтом Виктором Тимофеевым, бывшим штурманом «Мурмансельди», была написана поэма «Сентиментальная вахта», давшая название будущему памятнику. Прогуляетесь 👣 по центральному парку, где был заложен Романов-на-Мурмане и увидите памятник — символ город 🏙️ «Треска» (да-да, именно рыба). Посетите одну из самых высоких сопок Мурманска — мыс Зелёный, где с высоты 200 метров смотрит вдаль «Алёша» — памятник-мемориал защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.
Обязательно Вас ждёт остановка у мемориального комплекса, посвящённого морякам погибшим в мирное время, где так же установлена рубка с подводной лодки «Курск», погибшей в Баренцевом море 🌊 в 2000 году, шестигранная башня-маяк высотой 17, 5 м. К маяку с двух сторон подходит широкая мраморная лестница с обзорными площадками. На верхней площадке расположен храм Спаса-на-Водах. Рядом с маяком установлен судовой якорь с заложенной под ним капсулой с морской водой. Повяжете тёплый шарфик «Коту Семёну». И такой памятник есть в Мурманске, и установлен он коту, который 6 лет добирался домой в Мурманск из Москвы. И конечно же, Вы проедете по знаменитому мосту через Кольский Залив.
+Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 пр. Ленина, 82, Мурманск
Знакомство с Мурманском
Знакомство с Мурманском
Знакомство с Мурманском
Знакомство с Мурманском

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Элеонора Л.
Элеонора Л.
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