Уютный город 🏙️ с сильным характером Заполярья

Вы увидите памятник «Ждущая» — история 📖 создания памятника начинается в середине 1970-х годов: тогда мурманским поэтом Виктором Тимофеевым, бывшим штурманом «Мурмансельди», была написана поэма «Сентиментальная вахта», давшая название будущему памятнику. Прогуляетесь 👣 по центральному парку, где был заложен Романов-на-Мурмане и увидите памятник — символ город 🏙️ «Треска» (да-да, именно рыба). Посетите одну из самых высоких сопок Мурманска — мыс Зелёный, где с высоты 200 метров смотрит вдаль «Алёша» — памятник-мемориал защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Обязательно Вас ждёт остановка у мемориального комплекса, посвящённого морякам погибшим в мирное время, где так же установлена рубка с подводной лодки «Курск», погибшей в Баренцевом море 🌊 в 2000 году, шестигранная башня-маяк высотой 17, 5 м. К маяку с двух сторон подходит широкая мраморная лестница с обзорными площадками. На верхней площадке расположен храм Спаса-на-Водах. Рядом с маяком установлен судовой якорь с заложенной под ним капсулой с морской водой. Повяжете тёплый шарфик «Коту Семёну». И такой памятник есть в Мурманске, и установлен он коту, который 6 лет добирался домой в Мурманск из Москвы. И конечно же, Вы проедете по знаменитому мосту через Кольский Залив.