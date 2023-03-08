ежедневно в 09:00

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Описание
Что вас ожидает
Зимний Кировск и снежные Хибины
Кировск и природа вокруг прекрасны в любое время года. Но зимой здесь царит особая атмосфера: заснеженные горы уютно окружают небольшой город, некоторые достопримечательности которого можно увидеть только в холодный сезон. Вы насладитесь зимним Заполярьем, а также послушаете рассказы гида о жизни местных.
Наш маршрут
Рано утром в 08:00 мы выезжаем из Мурманска, 3 часа живописной дороги (сделаем тех. остановки и пофотографируемся) — и мы в Кировске.
Ботанический сад (ПАСБИ). Наша первая точка — самый северный в России ботанический сад. Сколько бы градусов ни было на улице, внутри вас встретят тропические растения и любопытные факты о местной флоре и «растениях-пришельцах».
Снежный автобус. На нём отправимся в сердце Хибин. Скорее смотрите фото ниже, чтобы понять, как он выглядит!
Снежная деревня. Вы окажетесь в снежно-ледяном царстве со скульптурами и тоннелями. Каждый год у комплекса новая тематика.
Гора Айкуайвенчорр. На фуникулере поднимемся на высоту 820 м, откуда открывается прекрасный вид. Если повезет с погодой, поднимемся еще выше и прогуляемся по вершине хребта. Здесь же можем пообедать в ресторане «Плато».
Музейный комплекс «Апатит». Вы полюбуетесь огромной коллекцией удивительных камней, узнаете про освоение Хибин и добычу апатита.
Таинственный лес. Вы попадете в сказку, ведь на каждом углу — интересные фигуры, подсветка и деревянные дорожки среди 300-летнего леса. А еще можно прокатиться на тюбингах с горки. После чего мы будем отогревать вас душистым чаем;)
Северное сияние. Не обещаем, но шанс его увидеть зимой довольно высок!
После насыщенного дня возвращаемся обратно в Мурманск где-то к 22:00-23:00.
Организационные детали
Мы будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от размера группы
Одевайтесь тепло, чтобы провести время с максимальным комфортом
Когда будем гулять по горе, мы выдадим вам «кошки» на обувь и треккинговые палки
Маршрут адаптируется в соответствии с погодными условиями и временем захода солнца, чтобы вы получили от поездки максимум впечатлений и пользы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Оплачивается дополнительно (по желанию)
Питание — 1000 руб. /чел.
Ботанический сад — 350 руб. /чел.
Снежная деревня — 1000 руб. /чел.
Таинственный лес — 600 руб. /чел.
«Снежный автобус» — 1000 руб. /чел.
Фуникулер — 450 руб. /чел.
Профессиональная фотосъемка без обработки фото — 500 руб., обработка — 250 руб. /фото
Дополнительное время для просмотра северного сияния 500 руб. /час
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели 91 экскурсию для 76 туристов
Всем привет! Я представляю команду опытных гидов и инструкторов-проводников.
В нашей команде только те, кто страстно любит путешествия. Наша цель — открыть для вас суровый край таким, каким видим его мы. Завораживающим, сказочно красивым, необыкновенным. Хотите погрузиться в Северный Ледовитый океан? Увидеть незабываемые пейзажи? Мечтаете пожить в диких местах или забраться в горы? Тогда присоединяйтесь к нам!
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Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
8 мар 2023
Ездили на данную экскурсию 7.03. Во первых организация хромает, мне звонили 3 разных человека и спрашивали адрес гостиницы, я до последнего не знала о времени выезда, прислали контакт гида Тимофея,а у итоге с утра за нами приехал Александр. Во вторых У нас был просто трансфер без гида. К Александру претензий нет, он хороший водитель и с ним приятно поболтать, но не гид. В третьих бОльшая половина программы прошла мимо нас: не завозили в ботанический сад, не было снежного автобуса, не было таинственного леса (потому что туда нас привезли в светлое время суток,а весь смысл посещать этот лес в темноте), ну и конечно ни о какой охоте за северным сиянием речи не было (хотя я спрашивала и в описании программы написано,что доп. час охоты стоит 500р). В общем, не рекомендую от слова совсем данного организатора.
И
Ирина
5 мар 2023
Благодарю нашего гида и организаторов за экскурсию! Волшебная снежная деревня, такое творение из снега, масштабы впечатляют! Волшебная прогулка по Таинственному лесу и его оформление - супер! И то что непогода не позволила увидеть с высоты вершин Хибин сам город Кировск, но ощущение себя как "ёжик в тумане"))), наблюдая за лыжниками и сноубордистами, как они растворяются в тумане, спускаясь в никуда, выглядело эффектно!!! Музей камня поразил своей коллекцией!!! Ещё раз огромное спасибо всем!
Н
Николай
27 фев 2023
Все супер!!! Классно отдохнули! Олени, хаски, горы, прекрасные и незабываемые виды. Организация на высоте. Все отлично!)))
Семен
27 фев 2023
Отлично и насыщено провели день в этом мини путешествии. По совету нашего великолепного гида заехали в этно деревню и узнали много о быте и жизни местных коренных народов. Покатались на оленях и покормили их. В Кировске поднялись на гору и погуляли немного по вершинам. Красота необыкновенная. Можно еще много рассказать, но лучше это увидеть. Огромное спасибо за заряд положительных эмоций.
Ольга
21 фев 2023
В Кировск ехать надо обязательно! Нас сопровождала гид Валерия. Мы всё успели что хотели. Валерия приятный человек и просто супер водитель!!!
А
Анна
17 фев 2023
Очень интересно провели день, повезло с погодой. Хибины шикарны! Экскурсовод Валерия очень приятная женщина, знает историю края на отлично. Было очень интересно. Ребёнку особенно понравилось в Таинсвенном лесу
Марина
10 фев 2023
По направлению Кировска нас возила опытный и грамотный гид Валерия. В дороге узнали много нового и познавательного. Валерия профессионал и фанат своего дела, опытный водитель и путешественник. Багаж её знаний не вместит даже самый большой аэропорт. Проверила по своим программам, будет ли северное сияние и, немного задержавшись, застали его. Так же одолжила штатив для камеры, сделала наши фото в поездке. Отличная экскурсия, всем рекомендую.
Е
Елена
27 янв 2023
Комфортная теплая машина, женщина за рулем и не просто «женщина за рулем», инструктор по вождению, гид, знающий историю края, профессиональный фотограф. Довольно комфортно ехать в малой группе, получается индивидуальная экскурсия, никто никого не торопит, любое желание - пожалуйста! Можно было покататься на снегоходах самостоятельно, но если у кого - то появится желание, заложите минимум 1,5 часа и лучше позвонить заранее. Таинственный лес с детьми будет замечательно, обязательно покатайтесь на ватрушках!
Svetlana
27 янв 2023
Путешествие получилось прекрасное. Организатор выше всяких похвал. Впечатлений получили огромное количество и бонусом увидели северное сияние. Спасибо
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