ежедневно в 09:00

Это путешествие, в котором за один день вы успеете и насладиться видами заснеженных гор, и посетить достопримечательности Кировска. Подъем на гору на фуникулере, самый северный ботанический сад России, Снежная деревня, удивительные камни в музее «Апатит», Таинственный лес — всё это в нашей программе!

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Описание

Что вас ожидает

Зимний Кировск и снежные Хибины

Кировск и природа вокруг прекрасны в любое время года. Но зимой здесь царит особая атмосфера: заснеженные горы уютно окружают небольшой город, некоторые достопримечательности которого можно увидеть только в холодный сезон. Вы насладитесь зимним Заполярьем, а также послушаете рассказы гида о жизни местных.

Наш маршрут

Рано утром в 08:00 мы выезжаем из Мурманска, 3 часа живописной дороги (сделаем тех. остановки и пофотографируемся) — и мы в Кировске.

Ботанический сад (ПАСБИ). Наша первая точка — самый северный в России ботанический сад. Сколько бы градусов ни было на улице, внутри вас встретят тропические растения и любопытные факты о местной флоре и «растениях-пришельцах».

Снежный автобус. На нём отправимся в сердце Хибин. Скорее смотрите фото ниже, чтобы понять, как он выглядит!

Снежная деревня. Вы окажетесь в снежно-ледяном царстве со скульптурами и тоннелями. Каждый год у комплекса новая тематика.

Гора Айкуайвенчорр. На фуникулере поднимемся на высоту 820 м, откуда открывается прекрасный вид. Если повезет с погодой, поднимемся еще выше и прогуляемся по вершине хребта. Здесь же можем пообедать в ресторане «Плато».

Музейный комплекс «Апатит». Вы полюбуетесь огромной коллекцией удивительных камней, узнаете про освоение Хибин и добычу апатита.

Таинственный лес. Вы попадете в сказку, ведь на каждом углу — интересные фигуры, подсветка и деревянные дорожки среди 300-летнего леса. А еще можно прокатиться на тюбингах с горки. После чего мы будем отогревать вас душистым чаем;)

Северное сияние. Не обещаем, но шанс его увидеть зимой довольно высок!

После насыщенного дня возвращаемся обратно в Мурманск где-то к 22:00-23:00.

Организационные детали

Мы будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от размера группы

Одевайтесь тепло, чтобы провести время с максимальным комфортом

Когда будем гулять по горе, мы выдадим вам «кошки» на обувь и треккинговые палки

Маршрут адаптируется в соответствии с погодными условиями и временем захода солнца, чтобы вы получили от поездки максимум впечатлений и пользы

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Оплачивается дополнительно (по желанию)