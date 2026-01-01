Мои заказы

На Кольский всей семьёй: культура саамов, ледяные скульптуры и главное в Мурманске и Териберке

Прокатиться в санях за снегоходом, покормить оленей, посетить залы изо льда и ледокол «Ленин»
Едем погружаться в Север — интересно будет как взрослым, так и маленьким путешественникам! Мы исследуем Мурманск, столицу Заполярья, и поговорим о его истории.

Доберёмся до «края земли» — Териберки: постоим лицом
к Северному Ледовитому океану, осмотрим места съёмок фильмов, увидим застывший Батарейский водопад и каменный пляж «Яйца дракона».

Вас ждёт ледяная сказка «Снежной деревни» у подножия Хибин с различными скульптурами и арт-парк «Таинственный лес».

Вы прикоснётесь к традиционной жизни саамов: мы поиграем в игры, примерим костюмы, осмотрим национальное жилище, послушаем звучание музыкальных инструментов и поучаствуем в шаманском ритуале.

А в заключительный вечер желающие смогут полюбоваться небом, разорванным всполохами северного сияния. Для вашего комфорта в тур включено проживание в отеле 4*.

Описание тура

Организационные детали

Организационное сопровождение и забота, радиооборудование на экскурсиях, фотосопровождение на всём маршруте.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Мурманску

Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по Мурманску, который известен как последний город Российской империи, так как он был основан всего за год до свержения монархии. Мы погрузимся в особую атмосферу Заполярья, увидим главные достопримечательности и познакомимся с историей этих мест. Посмотрим на мемориал Защитникам Заполярья «Алёша», памятник девушке, ожидающей своего моряка, и другие знаковые локации, а также посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Вечером нас будет ждать приветственный ужин в одном из самых уютных кафе Мурманска, где предусмотрена большая детская комната.

2 день

Край земли - посёлок Териберка

Сегодня мы отправимся в Териберку — место, которое называют самым краем земли, где за линией горизонта остаются только океан и Северный полюс. Начнём знакомство с кинематографичных локаций: кладбища кораблей, корабля-призрака, самых северных качелей, скелета кита и трона из «Игры престолов». Мы проникнемся атмосферой фильма «Левиафан», съёмки которого проходили именно здесь и который в 2014 году получил множество международных наград.

Во время обеда вы попробуете местную кухню, а после отправимся в национальный парк, где полюбуемся марсианскими пейзажами, крутыми скалистыми берегами и панорамами Баренцева моря. Мы прокатимся по хрустящему снегу на санях за снегоходом и доберёмся до Батарейского водопада, скованного льдом. Затем посетим мистический пляж «Яйца дракона» с огромными гладкими камнями и насладимся суровыми, но завораживающими пейзажами тундры.

3 день

Кировск и «Снежная деревня»

Утром переедем в Кировск — город, популярный среди горнолыжников и сноубордистов благодаря близости к величественным Хибинам. По приезде пообедаем, а затем посетим самое крупное сооружение из снега и льда в России — «Снежную деревню». Осмотрим просторные залы со скульптурами, разноцветную иллюминацию и причудливые узоры, создающие сказочную атмосферу.

После побываем в арт-парке «Таинственный лес». Скульптуры, созданные художниками со всей России, перенесут нас в мир загадок древних цивилизаций и образов внеземных пространств. Мы поужинаем на территории парка в окружении художественной подсветки, которая каждый вечер наполняет лес особым настроением.

4 день

Саамская деревня и факультативный выезд на северное сияние

В заключительный день вы познакомитесь с культурой и бытом коренного финно-угорского народа Севера — саамов. Во время экскурсии мы примем участие в саамских играх, примерим традиционные костюмы, осмотрим национальное жилище — кувакс, попробуем чай, приготовленный по традиционному рецепту. Услышим звучание этнических музыкальных инструментов и станем участниками настоящего шаманского ритуала.

Отдельное внимание уделим северным оленям, которые играют важную роль в жизни саамов. С древних времён младенцам дарили оленей, а их потомство считалось собственностью ребёнка. Вы сможете погладить оленей и покормить их ягелем.

Во второй половине дня будет свободное время, а желающие отправятся на охоту за северным сиянием. Экскурсия начнётся ориентировочно в 21:00 и продлится около 3 часов. Поездки планируются только в те дни, когда вероятность увидеть сияние высокая, а сопровождать нас будет профессиональный фотограф.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет114 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Автобусно-пешеходная экскурсия по Мурманску
  • Экскурсионное сопровождение по Териберке
  • Вход в национальный парк Териберки и перемещение по нему на санях
  • Посещение Снежной деревни, Таинственного леса, саамской деревни
  • Радиооборудование на экскурсиях
  • Фотосопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Мурманска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансфер из аэропорта/вокзала в отель
  • Фотоохота за северным сиянием
  • Страховка от невыезда по болезни (по желанию)
  • Обратите внимание: стоимость тура указана за человека, также действительна для одного родителя с ребёнком до 3 лет
  • Стоимость тура для семьи (родители и ребёнок до 3 лет) - от 160 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, у отеля, 10:00 (возможно любое время встречи в течение дня по договорённости)
Завершение: У отеля, 15:00 (возможно любое время завершения в течение дня по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 27 туристов
Я представляю единственный проект в России, который организует адаптивные экскурсии и туры для мам в декрете и семей с малышами. С нами интересно взрослым, ведь на экскурсии мы приглашаем топовых
гидов Санкт-Петербурга, с нами весело детям, так как они встречают много друзей и им можно вести себя на экскурсии непринужденно. Тайминг экскурсии и маршрут удобен для прохождения с коляской, самокатом. С нами всегда фотограф, а также радиооборудование для лучшего восприятия. С нами драйвово!

