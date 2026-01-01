Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по Мурманску, который известен как последний город Российской империи, так как он был основан всего за год до свержения монархии. Мы погрузимся в особую атмосферу Заполярья, увидим главные достопримечательности и познакомимся с историей этих мест. Посмотрим на мемориал Защитникам Заполярья «Алёша», памятник девушке, ожидающей своего моряка, и другие знаковые локации, а также посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Вечером нас будет ждать приветственный ужин в одном из самых уютных кафе Мурманска, где предусмотрена большая детская комната.