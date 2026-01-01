Доберёмся до «края земли» — Териберки: постоим лицом
Описание тура
Организационные детали
Организационное сопровождение и забота, радиооборудование на экскурсиях, фотосопровождение на всём маршруте.
Программа тура по дням
Экскурсия по Мурманску
Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по Мурманску, который известен как последний город Российской империи, так как он был основан всего за год до свержения монархии. Мы погрузимся в особую атмосферу Заполярья, увидим главные достопримечательности и познакомимся с историей этих мест. Посмотрим на мемориал Защитникам Заполярья «Алёша», памятник девушке, ожидающей своего моряка, и другие знаковые локации, а также посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин».
Вечером нас будет ждать приветственный ужин в одном из самых уютных кафе Мурманска, где предусмотрена большая детская комната.
Край земли - посёлок Териберка
Сегодня мы отправимся в Териберку — место, которое называют самым краем земли, где за линией горизонта остаются только океан и Северный полюс. Начнём знакомство с кинематографичных локаций: кладбища кораблей, корабля-призрака, самых северных качелей, скелета кита и трона из «Игры престолов». Мы проникнемся атмосферой фильма «Левиафан», съёмки которого проходили именно здесь и который в 2014 году получил множество международных наград.
Во время обеда вы попробуете местную кухню, а после отправимся в национальный парк, где полюбуемся марсианскими пейзажами, крутыми скалистыми берегами и панорамами Баренцева моря. Мы прокатимся по хрустящему снегу на санях за снегоходом и доберёмся до Батарейского водопада, скованного льдом. Затем посетим мистический пляж «Яйца дракона» с огромными гладкими камнями и насладимся суровыми, но завораживающими пейзажами тундры.
Кировск и «Снежная деревня»
Утром переедем в Кировск — город, популярный среди горнолыжников и сноубордистов благодаря близости к величественным Хибинам. По приезде пообедаем, а затем посетим самое крупное сооружение из снега и льда в России — «Снежную деревню». Осмотрим просторные залы со скульптурами, разноцветную иллюминацию и причудливые узоры, создающие сказочную атмосферу.
После побываем в арт-парке «Таинственный лес». Скульптуры, созданные художниками со всей России, перенесут нас в мир загадок древних цивилизаций и образов внеземных пространств. Мы поужинаем на территории парка в окружении художественной подсветки, которая каждый вечер наполняет лес особым настроением.
Саамская деревня и факультативный выезд на северное сияние
В заключительный день вы познакомитесь с культурой и бытом коренного финно-угорского народа Севера — саамов. Во время экскурсии мы примем участие в саамских играх, примерим традиционные костюмы, осмотрим национальное жилище — кувакс, попробуем чай, приготовленный по традиционному рецепту. Услышим звучание этнических музыкальных инструментов и станем участниками настоящего шаманского ритуала.
Отдельное внимание уделим северным оленям, которые играют важную роль в жизни саамов. С древних времён младенцам дарили оленей, а их потомство считалось собственностью ребёнка. Вы сможете погладить оленей и покормить их ягелем.
Во второй половине дня будет свободное время, а желающие отправятся на охоту за северным сиянием. Экскурсия начнётся ориентировочно в 21:00 и продлится около 3 часов. Поездки планируются только в те дни, когда вероятность увидеть сияние высокая, а сопровождать нас будет профессиональный фотограф.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|114 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Автобусно-пешеходная экскурсия по Мурманску
- Экскурсионное сопровождение по Териберке
- Вход в национальный парк Териберки и перемещение по нему на санях
- Посещение Снежной деревни, Таинственного леса, саамской деревни
- Радиооборудование на экскурсиях
- Фотосопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины
- Трансфер из аэропорта/вокзала в отель
- Фотоохота за северным сиянием
- Страховка от невыезда по болезни (по желанию)
- Обратите внимание: стоимость тура указана за человека, также действительна для одного родителя с ребёнком до 3 лет
- Стоимость тура для семьи (родители и ребёнок до 3 лет) - от 160 000 ₽