Осеннее очарование Рыбачьего

Приглашаем Вас отправиться в путешествие по заповедным полуостровам крайнего Севера – Средний и Рыбачий в самую поэтичную пору! Осень за полярным кругом коротка, но от этого не менее красочна и вдохновенна! Солнце еще не закатывается за горизонт, но уже опускается довольно низко и окрашивает эти невероятные пейзажи мягким, красивым закатным светом. Тундра готовится к зиме.
4.67
3 отзыва
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Осеннее очарование Рыбачьего
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Незабываемое путешествие
Незабываемое путешествие
Нас ждут необычные природные ландшафты, Северный ледовитый океан, разноцветная тундра
Невероятный природный феномен
Невероятный природный феномен
В небе уже начинает зажигать свои огни волшебное Северное сияние
Заповедные места
Заповедные места
Почувствуем единение с природой на самом краю земли

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Скалы «Два брата»

Выезд в 8:00.

Трансфер группы из г. Мурманска до перешейка между материком и полуостровом Средний.

Время в пути 5-6 часов.

Горячий обед в пути.

Проезд к скалам «Два брата» и вид на Айновы острова по живописному побережью Варангер Фьорда, а также к берегу «Рыжих камней», проезд к бывшему военному аэродрому Пуманки, осмотр достопримечательностей, фотографирование.

Переезд к домикам.

Ужин.

Ночевка в домиках.

Прибытие в Мурманск. Скалы «Два брата»Прибытие в Мурманск. Скалы «Два брата»Прибытие в Мурманск. Скалы «Два брата»Прибытие в Мурманск. Скалы «Два брата»
2 день

Полуостров Рыбачий

Завтрак, проезд по полуострову Рыбачий до мыса Немецкий и мыса Кекурский, бывшего военного поселения и бухты Скоробеевка.

Обед на берегу Баренцева моря, либо по погодным условиям – у не менее живописных озер у мыса Кекурский.

Возвращение в г. Мурманск.

Вероятное время возвращения - 23:00.

Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.

Полуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров РыбачийПолуостров Рыбачий

Проживание

Тур предусматривает проживание в домиках.

Варианты проживания

Гостевой дом

1 ночь

Размещение в 2х и 3х-местных номерах. Сан-узел – отдельное здание. В нем есть души с горячей водой, туалеты (кабинки с унитазами), умывальники. В номерах кровати с постельным бельем.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (3-х разовое на маршруте)
  • Проживание, указанное в программе
  • Прокат общегруппового снаряжения
  • Инструктор
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
20 мая 2024
В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись
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в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Виктория!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
14 фев 2024
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
А
6 сен 2023
Все объяснили, согласовали.

Тур входит в следующие категории Мурманска

На автобусе2-дневные турыВсе туры

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