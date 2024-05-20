Приглашаем Вас отправиться в путешествие по заповедным полуостровам крайнего Севера – Средний и Рыбачий в самую поэтичную пору! Осень за полярным кругом коротка, но от этого не менее красочна и вдохновенна! Солнце еще не закатывается за горизонт, но уже опускается довольно низко и окрашивает эти невероятные пейзажи мягким, красивым закатным светом. Тундра готовится к зиме.
4.67
3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
Незабываемое путешествие
Нас ждут необычные природные ландшафты, Северный ледовитый океан, разноцветная тундра
Невероятный природный феномен
В небе уже начинает зажигать свои огни волшебное Северное сияние
Заповедные места
Почувствуем единение с природой на самом краю земли
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Мурманск. Скалы «Два брата»
Выезд в 8:00.
Трансфер группы из г. Мурманска до перешейка между материком и полуостровом Средний.
Время в пути 5-6 часов.
Горячий обед в пути.
Проезд к скалам «Два брата» и вид на Айновы острова по живописному побережью Варангер Фьорда, а также к берегу «Рыжих камней», проезд к бывшему военному аэродрому Пуманки, осмотр достопримечательностей, фотографирование.
Переезд к домикам.
Ужин.
Ночевка в домиках.
2 день
Полуостров Рыбачий
Завтрак, проезд по полуострову Рыбачий до мыса Немецкий и мыса Кекурский, бывшего военного поселения и бухты Скоробеевка.
Обед на берегу Баренцева моря, либо по погодным условиям – у не менее живописных озер у мыса Кекурский.
Возвращение в г. Мурманск.
Вероятное время возвращения - 23:00.
Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в домиках.
Варианты проживания
Гостевой дом
1 ночь
Размещение в 2х и 3х-местных номерах. Сан-узел – отдельное здание. В нем есть души с горячей водой, туалеты (кабинки с унитазами), умывальники. В номерах кровати с постельным бельем.
Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
20 мая 2024
В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись читать дальше
в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Виктория! Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
Инна
14 фев 2024
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.