Мы исследуем природные и рукотворные достопримечательности знаменитой Териберки, познакомимся с Мурманском и его мемориалами, а в
Описание тура
Организационные детали
Встреча с морскими обитателями зависит от удачи и погодных условий.
Мы не гарантируем встречи с ними, но сделаем максимум, чтобы она состоялась с большей вероятностью!
Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, программа тура будет изменена, а стоимость — пересчитана.
Проживание. В отелях iTerra, «Тундра», «Хвоя». Размещение 2-местное.
За доплату возможно одноместное размещение, а также проживание в отелях 4*: «Меридиан», Azimut, «Космос».
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и обеды во 2-й и 3-й дни. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Прибытие, размещение в отеле, экскурсия по Мурманску
Вы прибываете в Мурманск (рекомендуем прибытие до 14:00, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы, заселение в отель и отдых) и после размещения в отеле отправляемся на обзорную экскурсию по городу. Вы узнаете происхождение его названия и познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями. Посетим Морской вокзал и первое в мире судно с ядерной установкой — атомный ледокол «Ленин». Побываем у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». Вы увидите башню, стилизованную под маяк, и храм Спас-на-Водах, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск».
Следующие по маршруту — сопка Зелёный мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья» (в народе «Алёша») — белоснежная фигура солдата, высотой более 35 метров. Посмотрим и на трогательный памятник «Ждущая» неподалеку, олицетворяющий образ женщин, которые ждут возвращения мужей, сыновей и отцов. Затем заедем на ужин в ресторан арктической кухни. После — свободное время.
Достопримечательности Териберки и водная прогулка в поисках китов
Сегодня ориентировочно в 08:00 выезжаем в Териберку, навстречу океану! Дорога займёт около 2,5 часов. Мы проедем через бескрайние просторы тундры, сделав несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера. По пути гид расскажет интересные факты из истории этого края.
По прибытии отправимся бороздить просторы Баренцева моря! Мы понаблюдаем за птичьими базарами, подышим солёным воздухом и, если повезёт, увидим китов, косаток и других морских обитателей. После водной прогулки вас ждёт обед из нескольких блюд: уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод.
Подкрепившись, познакомимся с достопримечательностями посёлка. Вы увидите «кладбище» затонувших кораблей — захороненные корабельные каркасы на отмели Териберской губы. Затем посетим природный парк, где вы полюбуетесь Батарейским водопадом, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера, и пляжем «драконьих яиц» с ровными круглыми камнями. Пройдёмся по песчаному пляжу, покачаемся на самых северных качелях, посмотрим на огромный скелет чудо-рыбы и корабль, выброшенный на берег. Вечером вернёмся в Мурманск и заедем на ужин в ресторан арктической кухни (по желанию).
Знакомство с бытом народов Крайнего Севера
После завтрака, около 08:00, выезжаем в этнопарк Кировска (в пути — около 2,5 часов с учётом остановок). По приезде вас ждут активные игры: метание аркана, стрельба из лука, саамский футбол. Вы послушаете истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера у согревающего очага, посмотрите на артефакты саамов и сможете покормить хаски и северных оленей.
После обеда — возвращение в Мурманск, завершение тура.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|С проживанием в отеле 3*
|36 400 ₽
|С проживанием в отеле 4*
|39 900 ₽
|Без проживания и обедов
|30 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в центре Мурманска
- Экскурсии по программе: ледокол «Ленин», посещение природного парка Териберка, этническая деревня саамов
- Выход в море на поиски китов
- Завтраки в отеле и обеды во 2-й и 3-й дни
- Работа гидов
- Транспортное сопровождение в туре
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Мурманска и обратно
- Питание вне программы
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт
- Одноместное размещение
- Стоимость тура при проживании в отеле 4* составит 39 900 руб. с человека
- Есть возможность выбрать тур без предложенного проживания и обедов. В этом случае стоимость тура составит 30 900 руб