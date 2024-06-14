Вы прибываете в Мурманск (рекомендуем прибытие до 14:00, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы, заселение в отель и отдых) и после размещения в отеле отправляемся на обзорную экскурсию по городу. Вы узнаете происхождение его названия и познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями. Посетим Морской вокзал и первое в мире судно с ядерной установкой — атомный ледокол «Ленин». Побываем у мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». Вы увидите башню, стилизованную под маяк, и храм Спас-на-Водах, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск».

Следующие по маршруту — сопка Зелёный мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья» (в народе «Алёша») — белоснежная фигура солдата, высотой более 35 метров. Посмотрим и на трогательный памятник «Ждущая» неподалеку, олицетворяющий образ женщин, которые ждут возвращения мужей, сыновей и отцов. Затем заедем на ужин в ресторан арктической кухни. После — свободное время.