Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге

Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Отправимся в дикия края, при этом сохраним комфорт — разместимся в оборудованном кемпинге на побережье Баренцева моря, каждый день сможем выбегать из бани навстречу волнам.

На огромной машине повышенной проходимости преодолеем
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километры бездорожья и посетим мысы и пляжи полуостровов Средний и Рыбачий.

Искупаемся в природной ванне, образованной водопадом, увидим выброшенный корабль, найдём артефакты в «Долине Смерти» и пройдёмся по местам исторических событий. Почувствуем себя первопроходцами и налюбуемся океаном. Есть вероятность встретить китов, косаток и тюленей. Желающие смогут порыбачить с лодки.

Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Погода непредсказуема. Рекомендуем брать одежду и на солнечную погоду, и на дождливую, и на внезапное похолодание. Для сна в палатке необходимо термобельё и шерстяные носки. Не забудьте шапку, перчатки, удобную обувь, непромокаемую и непродуваемую куртку, личную аптечку, средство от комаров, налобный фонарик.

О пищевых особенностях необходимо заранее сообщить организатору.

Проживание. В 4-местных кемпинговых палатках (два отсека, кровати). Размещение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Выдаются пенки-коврики для сна. Дополнительно возможно арендовать спальники со сменными вкладышами (фирма Tramp, от 0 до −15, рассчитаны на позднюю осень). Кемпинг оборудован шатром, местом с костром, стульями, столами, мобильной баней, феном. Каждый день будет горячая вода и возможность помыться.

Питание. Включено 3-разовое горячее питание. Готовит повар. О пищевых особенностях необходимо заранее сообщить организатору.

Дети. Возраст по согласованию. Рекомендуем с 12 лет. Есть скидки.

Уровень сложности. Передвигаемся преимущественно на машине. Долгих прогулок не предусмотрено. Однако живём в полевых условиях, спим в палатках. Есть баня. Технику возможно зарядить только во время переездов, рекомендуем взять power bank.

Связь и интернет. Только «Мегафон». Связь есть не всегда.

Программа тура по дням

1 день

Земли с историей и баня на берегу Баренцева моря

Утром встречаемся в Мурманске. Рекомендуем прилететь днём ранее.

Проедем около 100 км в сторону посёлка Титовка. По дороге нас ждут виды северной тундры. Остановимся у мемориального комплекса «Долина Славы» и посетим музей, посвящённый военному времени и истории полуостровов. Гид расскажет про происходившие здесь события времён войны.

Далее пересаживаемся в машину повышенной проходимости. Нас ждут дикие места, бездорожье, бушующий рёв потоков каскадных водопадов, традиционная остановка у перевала и смотровая площадка. Насладимся панорамой бескрайней тундры и спустимся с хребта к Мотовскому заливу. Полюбуемся видом на полуострова Средний и Рыбачий и губу Кутовую.

Проедем ещё немного вдоль моря и скоро окажемся в кемпинге. Расселимся по палаткам, отдохнём и соберёмся вместе на ужин от повара. Желающие смогут посетить баню и искупаться в Баренцевом море.

Земли с историей и баня на берегу Баренцева моряЗемли с историей и баня на берегу Баренцева моряЗемли с историей и баня на берегу Баренцева моряЗемли с историей и баня на берегу Баренцева моряЗемли с историей и баня на берегу Баренцева моряЗемли с историей и баня на берегу Баренцева моряЗемли с историей и баня на берегу Баренцева моря
2 день

Природные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжи

Встретим доброе утро на природе. В 09:00 нам подадут завтрак.

Сегодня отправимся на юго-западную часть полуострова Средний. Через 15 км окажемся в «Долине Смерти», где прогуляемся на хребет Муста-Тунтури. Здесь пролегала линия фронта. Увидим советские и немецкие позиции, катакомбу и узнаем тайну секретного оружия. Конечная точка треккинга — смотровая на Мотовской залив и губу Малую Волоковую.

Возможна дополнительная экскурсия в музей со встречей со старожилом этих мест (по желанию).

Далее отправимся на песчаный пляж, где устроимся на обед и отдых. Желающие смогут искупаться в озере. Преодолеем брод, поднимемся к каскадному водопаду, образующему природную ванну. Здесь тоже можно искупаться и почувствовать себя в джакузи. Дойдём до смотровой точки с видом на залив и вернёмся в кемпинг.

Вечером соберёмся у костра, сходим в баню и встретим закат на побережье Баренцева моря.

Природные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжиПриродные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжиПриродные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжиПриродные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжиПриродные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжиПриродные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжиПриродные ванны, водопад, «Долина Смерти» и пляжи
3 день

Дикие и уникальные земли и бескрайний океан

После завтрака исследуем восточную часть полуострова Средний. Всё время нас будет сопровождать море. Есть вероятность увидеть китов, тюленей и косаток.

Преодолеем брод, увидим бывший военный аэродром. Остановимся на мысу, чтобы полежать на краю пропасти и посмотреть вниз — испытаем будоражущие эмоции! Посетим древнее капище с двумя 30-метровыми каменными мегалитами. Узнаем легенды и рассмотрим уникальный природный памятник. Прогуляемся к берегу с рыжими камнями, где вода и ветер миллионы лет создавали инопланетный пейзаж на Земле. В таком невероятном месте пообедаем.

Во второй половине дня поднимемся пешком на скалы, откуда открывается потрясающая панорама. Вернёмся в кемпинг, где нас уже будет ждать ужин. Желающие посетят баню.

Дикие и уникальные земли и бескрайний океанДикие и уникальные земли и бескрайний океанДикие и уникальные земли и бескрайний океанДикие и уникальные земли и бескрайний океанДикие и уникальные земли и бескрайний океанДикие и уникальные земли и бескрайний океанДикие и уникальные земли и бескрайний океан
4 день

Заповедный полуостров Рыбачий

Сегодня встанем пораньше, ведь нас ждёт насыщенный день. Отправимся на полуостров Рыбачий к трём мысам. Преодолеем несколько бродов, сыграем в волейбол на песчаном пляже, рассмотрим остров Кий, посетим дот времён войны и достигнем крайней северной точки европейской континентальной части России — мыса Немецкий. Рассмотрим кекуры, Вайдогубский маяк, колодец поморов и выброшенный рыболовный корабль. Прогуляемся по уникальному месту полуострова Рыбачий, где когда-то произошёл тектонический сдвиг. Мыс Кекурский впечатлит нас своими скалами и открывающимся видом на океан.

Далее наш путь лежит через тундру с озёрами со всех сторон, где иногда встречаются белые лебеди. Проедем сквозь заброшенный гарнизон, прыгнем в 5-метровую чашу водопада, на мысе Большой Скорбеевский устроим обед. Прогуляемся в лагуну и на вершину скал, откуда полюбуемся видом на побережье. Последняя локация на сегодня — древний лабиринт, где каждый пройдёт свой путь.

В кемпинге вновь соберёмся у костра, поужинаем и сходим в баню.

Заповедный полуостров РыбачийЗаповедный полуостров РыбачийЗаповедный полуостров РыбачийЗаповедный полуостров РыбачийЗаповедный полуостров РыбачийЗаповедный полуостров РыбачийЗаповедный полуостров Рыбачий
5 день

Отдых на ваш выбор и возвращение в Мурманск

Сегодня можно поспать подольше. До обеда каждый выберет занятие по душе: прогулку по пляжу, треккинг на гору, рыбалку с лодки, катание на сапе, фридайвинг. Если вы хотите порыбачить, необходимо заранее сообщить об этом организатору.

Пообедав, отправимся в Мурманск. В Титовке пересядем в микроавтобус. В городе будем после 17:00.

Отдых на ваш выбор и возвращение в МурманскОтдых на ваш выбор и возвращение в МурманскОтдых на ваш выбор и возвращение в МурманскОтдых на ваш выбор и возвращение в МурманскОтдых на ваш выбор и возвращение в МурманскОтдых на ваш выбор и возвращение в МурманскОтдых на ваш выбор и возвращение в Мурманск

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет42 000 ₽
Детский билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Мурманска до Титовки и обратно на комфортабельном микроавтобусе
  • Переезды на внедорожном автобусе с мягкими сидениями (ГАЗ 66)
  • Работа гида, водителя, работника кемпинга и повара
  • Питание
  • Аренда общегруппового снаряжения: палаток, шатра, кемпинговых стульев, столов, посуды
  • Прокат личных пенок-ковриков для сна
  • Ежедневное посещение бани
  • Входные билеты и оформление пропуска в природный парк
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно в ваш город
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Гостиница в Мурманске до и после тура
  • Прокат спальника фирмы Tramp (температурный режим от 0 до - 15) - 1500 рублей за весь тур
  • Рыбалка с лодки на треску, пикшу и камбалу (по желанию) - 3000 рублей за час за группу из 4-х человек
  • Прокат сапа (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Мурманск, гостиница «69 параллель», 10:00
Завершение: Г. Мурманск, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВодопадыПрирода и пейзажиВсе турыПолуостров РыбачийПопулярные места5-дневные турыКитыЖивотныеПолуостров Средний

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