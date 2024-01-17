На 4 дня – туры в Мурманске

Найдено 14 туров в категории «На 4 дня» в Мурманске, цены от 34 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Белого моря до Баренцева
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
От Белого моря до Баренцева
Покорить горы, пройти по побережью и познакомиться с Мурманском
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиниц...
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
3850034 650 за человека
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900 за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Поймать северное сияние, пострелять из лука и побывать в самом большом чуме в России
Начало: Аэропорт Мурманска, на прилёт можно выбирать любой...
20 июня в 08:00
15 авг в 08:00
54 888 за человека
В поисках китов
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Побывать в самом крупном городе за полярным кругом и в гостях у саамов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
49 900 за человека
Арктическое приключение на квадроциклах: отдаленные уголки Кольского полуострова
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
4 дня
Арктическое приключение на квадроциклах: отдаленные уголки Кольского полуострова
Промчаться на квадроциклах по Заполярью и увидеть, где находится край земли
Начало: Мурманск, 9:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
146 800 за человека
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
Любоваться осенними штормами Баренцева моря и исследовать полуострова Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск, 8:30
3 окт в 09:00
10 окт в 09:00
72 500 за человека
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
62 900 за человека
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000 за человека
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Авторский тур
4 дня
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
1 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
47 000 за человека
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    17 января 2024
    В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
    Все было отлично. Больше спасибо им за отличную организацию путешествия. Очень много интересного я увидел в Мурманске и Мурманской области. Спасибо за интересные сопровождения во время туров. Обязательно буду советовать посетить Мурманск и Мурманскую область!
  • Н
    Наталия
    29 октября 2023
    За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
    Про экскурсию «За полярный круг. .» хочу сказать, что она была чудесная! Нам с дочерью очень понравился и Мурманск, и
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    тундра, и берег океана! Во время экскурсии по городу было много интересной информации, посмотрели необычные «закоулки». Тундра поразила своей живописностью и бескрайностью. Ягель вперемежку с ягодами вызвал полнейший восторг. Берег Ледовитого океана…. вызвал настолько сильные эмоции, что сложно их описать. Мощь, величие, не предсказуемость… С китами встреча не состоялась, видимо надо приехать еще) Удивительно, но за четыре дня гидам удалось влюбить нас в природу этого удивительного края! Спасибо огромное этим чудесным людям, любящим свою землю!

  • К
    Константин
    28 октября 2023
    От Белого моря до Баренцева
    Хочу поблагодарить Яна за отличный, очень насыщенный и познавательный 4-х дневный тур по Кольскому полуострову. Осенняя погода внесла свои коррективы,
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    но несмотря на это удалось в полной мере почувствовать атмосферу берега Баренцева моря в Териберке, насладиться красотой видов под Кандалакшей, увидеть золотую осень в Хибинах, вдоволь погулять по Мурманску и даже пару раз увидеть северное сияние. Рекомендую этот тур всем любителям активного отдыха, желающим на короткий срок посетить как можно больше интересных и живописных локаций. Спасибо огромное!

  • И
    Инна
    14 августа 2023
    От Белого моря до Баренцева
    Поездка получилась невероятной! Огромнейшая благодарность Яну за отличную организацию тура и нестандартный подход к составлению маршрута. Все наши передвижения сопровождались интересными рассказами,
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    потрясающими видами и вкуснейшими угощениями. По ходу путешествия Ян с присущей ему тактичностью всегда уточнял о нашем самочувствии, а также желаниях и предпочтениях при посещении локаций, помогал преодолевать сложные для нас участки на подъемах в горы, снабжал всем необходимым для комфортного перехода. Поскольку на протяжении всей поездки погода радовала нас совсем несеверной жарой, Ян планировал маршрут таким образом, чтобы у нас была возможность освежиться в чистейших водах Белого и Баренцева морей, а также в красивейшем горном озере в Хибинах. Это однозначно стало одним из самых ярких впечатлений от поездки наряду с хождением босиком по прохладным болотам:) Отдельно хотелось бы отметить тот день, что мы провели в Мурманске. Ян организовал нам несколько чудесных экскурсий с Марией. Нам удалось увидеть город с лучших ракурсов в сопровождении прекрасных людей, действительно искренне любящих свой родной край. Это было очень круто! Уже ожидая вылет в аэропорту мы обсуждали наши впечатления и ожидания от поездки и пришли к выводу, что выбрать тур с Яном из всего многообразия предлагаемых вариантов было нашим лучшим решением! Однозначно появилось желание вернуться на Кольский!

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  • Г
    Головкин
    26 июля 2023
    От Белого моря до Баренцева
    Насыщенный тур - готовьтесь к тому, что придется мало спать, много и вкусно есть, много ходить и постоянно удивляться местным красотам. За 4 дня вы действительно исколесите весь Кольский полуостров. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На 4 дня»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. От Белого моря до Баренцева
  2. За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
  3. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
  4. Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
  5. Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "На 4 дня" можно забронировать 14 авторских туров от 34 000 до 146 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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