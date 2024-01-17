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10%
Авторский тур
4 дня
От Белого моря до Баренцева
Покорить горы, пройти по побережью и познакомиться с Мурманском
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиниц...
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
3850034 650₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
13 июня в 08:00
20 июня в 18:00
34 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Поймать северное сияние, пострелять из лука и побывать в самом большом чуме в России
Начало: Аэропорт Мурманска, на прилёт можно выбирать любой...
20 июня в 08:00
15 авг в 08:00
54 888₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики
Побывать в самом крупном городе за полярным кругом и в гостях у саамов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктическое приключение на квадроциклах: отдаленные уголки Кольского полуострова
Промчаться на квадроциклах по Заполярью и увидеть, где находится край земли
Начало: Мурманск, 9:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
146 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
Любоваться осенними штормами Баренцева моря и исследовать полуострова Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск, 8:30
3 окт в 09:00
10 окт в 09:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
62 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
1 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей17 января 2024Все было отлично. Больше спасибо им за отличную организацию путешествия. Очень много интересного я увидел в Мурманске и Мурманской области. Спасибо за интересные сопровождения во время туров. Обязательно буду советовать посетить Мурманск и Мурманскую область!
- ННаталия29 октября 2023Про экскурсию «За полярный круг. .» хочу сказать, что она была чудесная! Нам с дочерью очень понравился и Мурманск, и
- ККонстантин28 октября 2023Хочу поблагодарить Яна за отличный, очень насыщенный и познавательный 4-х дневный тур по Кольскому полуострову. Осенняя погода внесла свои коррективы,
- ИИнна14 августа 2023Поездка получилась невероятной! Огромнейшая благодарность Яну за отличную организацию тура и нестандартный подход к составлению маршрута. Все наши передвижения сопровождались интересными рассказами,
- ГГоловкин26 июля 2023Насыщенный тур - готовьтесь к тому, что придется мало спать, много и вкусно есть, много ходить и постоянно удивляться местным красотам. За 4 дня вы действительно исколесите весь Кольский полуостров. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На 4 дня»
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- В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
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