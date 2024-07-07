5 дней
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
Расписание: по понедельникам в 10.00
26 авг в 11:00
16 сен в 11:00
42 000₽ за человека
скидка
10%
3 дня
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, тундры, саамы и олени
Начало: Ул. Воровского, д. 5/23, 1 этаж, отель «Меридиан»
8 авг в 18:00
15 авг в 18:00
от 2655523 900₽ за человека
2 дня 1 час
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Начало: Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
53 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮрий7 июля 2024Очень классно 🤗. Ехать надо 100%!!!
- ММария27 июля 2023Великолепная экскурсия на полуострова Рыбачий и Средний. И очень хорошая организация и экскурсии, и проживания в базовом лагере. Базовый лагерь
- ЕЕвгений1 июля 2023Не буду описывать что мы там увидели, думаю это понятно будет из описания тура. Хочу сказать про организацию. Это был
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Природные»
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