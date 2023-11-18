Все – туры в Мурманске

Найдено 5 туров в категории «Все» в Мурманске, цены от 28 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
На машине
4 отзыва
3 дня
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
9 авг в 08:00
23 авг в 08:00
57 900 за человека
От Белого моря до Баренцева
На машине
5 отзывов
4 дня
От Белого моря до Баренцева
Покорить горы, пройти по побережью и познакомиться с Мурманском
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиниц...
8 авг в 08:00
22 авг в 08:00
38 500 за человека
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
На машине
На квадроциклах
1 отзыв
3 дня
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
Начало: Мурманск, 9:00
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
110 100 за человека
Северное путешествие: исследуем полуостров Рыбачий на джипах
Джиппинг
На машине
4 дня
Северное путешествие: исследуем полуостров Рыбачий на джипах
Полюбоваться Мотовским заливом, прокатиться вдоль берега Баренцева моря и посетить губу Эйна
Начало: Мурманск, отель «Азимут», 9:00
15 авг в 09:00
22 авг в 09:00
72 000 за человека
Заполярье только для вас: индивидуальный тур с морской прогулкой
На машине
3 дня
Заполярье только для вас: индивидуальный тур с морской прогулкой
Покормить северных оленей и поискать китов, полюбоваться Мурманском с высоты и исследовать Териберку
Начало: Мурманск, утро
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
28 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    18 ноября 2023
    Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
    Невероятное приключение с программой максимум! Увидеть спину горбатого кита, съесть только что выловленого мужем гребешка и подготовленный гидом Настей (она
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    вообще лучший гид ❤️) ужин из свежайших морепродуктов, нырять и плавать в океане, видеть север во всей его красоте и честности, гладить оленей и хаски (хаски вообще постоянно - одна сопровождала нас ежедневно), смотреть на шторм с вершины заснеженной сопки, пить горячий чай с морошкой под северным сиянием - это далеко не все прелести Териберки, которые мы познали всего за три дня! Летом вернёмся ещё раз обязательно, уже после курса фридайвинга. Спасибо Arctic free, Наталье, хозяевам гостиницы (особенно поварам - каждый приём пищи был богичен), и особенно Анастасии - нашему супер-гиду, которая открыла нам свое сердце и поделилась безграничной любовью к Арктике и тундре!:)

  • С
    Светлана
    7 ноября 2023
    Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
    Я просто влюбилась в организацию проекта! Поездка в Териберку осенью была волшебной. Мы видели китов, наслаждались северным сиянием, провели увлекательные
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    гастроужины и морские приключения. Гид рассказал так много интересного, а капитан предложил нам еще прокатиться и посмотреть на дельфинов. Я чувствовала себя как дома благодаря теплому и заботливому общению с командой. Особенно запомнились впечатления от фридайвинга - это было настолько увлекательно и эмоционально! Я смогла погрузиться и увидеть подводный мир, даже не имея никакого опыта.

  • М
    Мария
    27 октября 2023
    Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
    Все было супер! Люди, транспорт, еда, жилье - все на высоте. Отдельно хочу выделить гида Василия и инструктора Сергея -
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    они просто крутые ребята! От них так и веет положительными вибрациями. Поездка надолго запомнилась нам невероятной красотой природы и потрясающими видами. Мы просто в восторге от всего, что увидели и пережили. Теперь уже мечтаем вернуться в Териберку зимой. Всем советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Все»

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  1. Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
  2. От Белого моря до Баренцева
  3. На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
  4. Северное путешествие: исследуем полуостров Рыбачий на джипах
  5. Заполярье только для вас: индивидуальный тур с морской прогулкой
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Площадь пяти углов
  9. Набережная
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в августе 2024
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