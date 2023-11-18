3 дня
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
9 авг в 08:00
23 авг в 08:00
57 900₽ за человека
4 дня
От Белого моря до Баренцева
Покорить горы, пройти по побережью и познакомиться с Мурманском
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиниц...
8 авг в 08:00
22 авг в 08:00
38 500₽ за человека
3 дня
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
Начало: Мурманск, 9:00
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
110 100₽ за человека
4 дня
Северное путешествие: исследуем полуостров Рыбачий на джипах
Полюбоваться Мотовским заливом, прокатиться вдоль берега Баренцева моря и посетить губу Эйна
Начало: Мурманск, отель «Азимут», 9:00
15 авг в 09:00
22 авг в 09:00
72 000₽ за человека
3 дня
Заполярье только для вас: индивидуальный тур с морской прогулкой
Покормить северных оленей и поискать китов, полюбоваться Мурманском с высоты и исследовать Териберку
Начало: Мурманск, утро
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
28 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина18 ноября 2023Невероятное приключение с программой максимум! Увидеть спину горбатого кита, съесть только что выловленого мужем гребешка и подготовленный гидом Настей (она
- ССветлана7 ноября 2023Я просто влюбилась в организацию проекта! Поездка в Териберку осенью была волшебной. Мы видели китов, наслаждались северным сиянием, провели увлекательные
- ММария27 октября 2023Все было супер! Люди, транспорт, еда, жилье - все на высоте. Отдельно хочу выделить гида Василия и инструктора Сергея -
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Все»
Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
- От Белого моря до Баренцева
- На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
- Северное путешествие: исследуем полуостров Рыбачий на джипах
- Заполярье только для вас: индивидуальный тур с морской прогулкой
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Мурманске в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Все" можно забронировать 5 авторских туров от 28 000 до 110 100. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Мурманске на 2024 год по теме «Все», 10 ⭐ отзывов, цены от 28000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь