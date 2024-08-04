Экскурсии для пенсионеров

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Муроме, цены от 3 334 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Муром купеческий и современный
Пешая
69 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
3 334 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром
155 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
4 347 за всё до 10 чел.
Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
100 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Древний Муром: Путешествие по следам Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Начало: В удобном вам месте в Муроме
8 авг в 12:00
11 авг в 14:00
4 990 за всё до 15 чел.
Муром - страж земли русской
Пешая
68 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
8 авг в 12:00
11 авг в 14:00
4 990 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аня
    4 августа 2024
    Знакомьтесь, Муром
    Спасибо огромное Елена за такую замечательную экскурсию. С такой любовью к родному городу она нам рассказала и показала красоты. Экскурсия пролетела очень незаметно. Мы остались очень довольны. Спасибо большое Елене от всей нашей семьи.
  • А
    Анна
    2 августа 2024
    Знакомьтесь, Муром
    Спасибо Елене за интересную экскурсию по Мурому! Грамотно, насыщенно, вместе с этим не перегружено информацией и деликатно при посещении храмов. Советую всем этого экскурсовода!
  • И
    Ирина
    31 июля 2024
    Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
    Очень понравилась экскурсия, даже внезапно обрушившийся на нас дождь не остановил нас. Чувствуется, насколько Ольга знает и любит свой город и заряжает своей любовью нас. На экскурсии присутствовали разные поколения. Понравилось всем. Огромное спасибо
  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Знакомьтесь, Муром
    Мы были увлечены и погружены в историю города, забыли про все заботы, отвлеклись, благодаря нашему экскурсоводу Елене. Умеет общаться с детьми, деликатна, приятный голос. Нам все понравилось, спасибо)
    Мы были увлечены и погружены в историю города, забыли про все заботы, отвлеклись, благодаря нашему экскурсоводуМы были увлечены и погружены в историю города, забыли про все заботы, отвлеклись, благодаря нашему экскурсоводуМы были увлечены и погружены в историю города, забыли про все заботы, отвлеклись, благодаря нашему экскурсоводу
  • М
    Мария
    29 июля 2024
    Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
    Отличная экскурсия. Много интересных мест посетили. Муром-город небольшой, но трех часов нам оказалось мало))). Ольга прекрасный экскурсовод, было интересно и взрослым и детям.
    Отличная экскурсия. Много интересных мест посетили. Муром-город небольшой, но трех часов нам оказалось мало))). Ольга прекрасныйОтличная экскурсия. Много интересных мест посетили. Муром-город небольшой, но трех часов нам оказалось мало))). Ольга прекрасныйОтличная экскурсия. Много интересных мест посетили. Муром-город небольшой, но трех часов нам оказалось мало))). Ольга прекрасный
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Муром купеческий и современный
    Огромное спасибо Елене за экскурсию! Были большой компанией с друзьями из Америки. Им тоже очень понравилось. Материал излагается подробно и
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    на доступном языке. С большой любовью к своему городу. Спасибо Елене за терпение, проявленное к нашим многочисленным остановкам! В целом, очень душевная и познавательная экскурсия!

  • Г
    Галина
    28 июля 2024
    Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
    Большое спасибо за увлекательную экскурсию по старинному городу Мурому,за интересную подачу материала,за знание истории города. На одном дыхании прошло 3
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    часа. Ольга, как гид,невероятно увлекательный и интересный рассказчик, Она много знает про свой город и его историю, и хочет поделиться с другими

  • Э
    Эльмира
    25 июля 2024
    Муром купеческий и современный
    Экскурсия с Еленой оставила самые приятные впечатления и обогатила знаниями. Экскурсия прошла в формате беседы с хорошей знакомой. Отмечу, что у Елены замечательная энергетика-через 15 минут появилось ощущение, что знакомы давно и общение вызывает положительные эмоции. Елена, поклон от нас с дочкой!
  • М
    Марина
    25 июля 2024
    Муром - страж земли русской
    Прекрасно провели время в Муроме. Замечательный экскурсовод, было очень интересно, время пролетело незаметно
  • Т
    Татьяна
    24 июля 2024
    Муром купеческий и современный
    Экскурсия понравилась, прошла на одном дыхании, понравилась и взрослым и детям. Спасибо большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
  4. Муром - страж земли русской
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. По следам Ильи Муромца
  9. Село Карачарово
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в августе 2024
Сейчас в Муроме в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 4 экскурсии от 3 334 до 4 990. Туристы уже оставили гидам 392 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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