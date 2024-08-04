А Аня Знакомьтесь, Муром Спасибо огромное Елена за такую замечательную экскурсию. С такой любовью к родному городу она нам рассказала и показала красоты. Экскурсия пролетела очень незаметно. Мы остались очень довольны. Спасибо большое Елене от всей нашей семьи.

А Анна Знакомьтесь, Муром Спасибо Елене за интересную экскурсию по Мурому! Грамотно, насыщенно, вместе с этим не перегружено информацией и деликатно при посещении храмов. Советую всем этого экскурсовода!

И Ирина Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто) Очень понравилась экскурсия, даже внезапно обрушившийся на нас дождь не остановил нас. Чувствуется, насколько Ольга знает и любит свой город и заряжает своей любовью нас. На экскурсии присутствовали разные поколения. Понравилось всем. Огромное спасибо

Е Елена Знакомьтесь, Муром Мы были увлечены и погружены в историю города, забыли про все заботы, отвлеклись, благодаря нашему экскурсоводу Елене. Умеет общаться с детьми, деликатна, приятный голос. Нам все понравилось, спасибо)

М Мария Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто) Отличная экскурсия. Много интересных мест посетили. Муром-город небольшой, но трех часов нам оказалось мало))). Ольга прекрасный экскурсовод, было интересно и взрослым и детям.

Е Елена Муром купеческий и современный читать дальше на доступном языке. С большой любовью к своему городу. Спасибо Елене за терпение, проявленное к нашим многочисленным остановкам! В целом, очень душевная и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Елене за экскурсию! Были большой компанией с друзьями из Америки. Им тоже очень понравилось. Материал излагается подробно и

Г Галина Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто) читать дальше часа. Ольга, как гид,невероятно увлекательный и интересный рассказчик, Она много знает про свой город и его историю, и хочет поделиться с другими Большое спасибо за увлекательную экскурсию по старинному городу Мурому,за интересную подачу материала,за знание истории города. На одном дыхании прошло 3

Э Эльмира Муром купеческий и современный Экскурсия с Еленой оставила самые приятные впечатления и обогатила знаниями. Экскурсия прошла в формате беседы с хорошей знакомой. Отмечу, что у Елены замечательная энергетика-через 15 минут появилось ощущение, что знакомы давно и общение вызывает положительные эмоции. Елена, поклон от нас с дочкой!

М Марина Муром - страж земли русской Прекрасно провели время в Муроме. Замечательный экскурсовод, было очень интересно, время пролетело незаметно