1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
3 334₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
4 347₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Древний Муром: Путешествие по следам Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Начало: В удобном вам месте в Муроме
8 авг в 12:00
11 авг в 14:00
4 990₽ за всё до 15 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
8 авг в 12:00
11 авг в 14:00
4 990₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААня4 августа 2024Спасибо огромное Елена за такую замечательную экскурсию. С такой любовью к родному городу она нам рассказала и показала красоты. Экскурсия пролетела очень незаметно. Мы остались очень довольны. Спасибо большое Елене от всей нашей семьи.
- ААнна2 августа 2024Спасибо Елене за интересную экскурсию по Мурому! Грамотно, насыщенно, вместе с этим не перегружено информацией и деликатно при посещении храмов. Советую всем этого экскурсовода!
- ИИрина31 июля 2024Очень понравилась экскурсия, даже внезапно обрушившийся на нас дождь не остановил нас. Чувствуется, насколько Ольга знает и любит свой город и заряжает своей любовью нас. На экскурсии присутствовали разные поколения. Понравилось всем. Огромное спасибо
- ЕЕлена31 июля 2024Мы были увлечены и погружены в историю города, забыли про все заботы, отвлеклись, благодаря нашему экскурсоводу Елене. Умеет общаться с детьми, деликатна, приятный голос. Нам все понравилось, спасибо)
- ММария29 июля 2024Отличная экскурсия. Много интересных мест посетили. Муром-город небольшой, но трех часов нам оказалось мало))). Ольга прекрасный экскурсовод, было интересно и взрослым и детям.
- ЕЕлена29 июля 2024Огромное спасибо Елене за экскурсию! Были большой компанией с друзьями из Америки. Им тоже очень понравилось. Материал излагается подробно и
- ГГалина28 июля 2024Большое спасибо за увлекательную экскурсию по старинному городу Мурому,за интересную подачу материала,за знание истории города. На одном дыхании прошло 3
- ЭЭльмира25 июля 2024Экскурсия с Еленой оставила самые приятные впечатления и обогатила знаниями. Экскурсия прошла в формате беседы с хорошей знакомой. Отмечу, что у Елены замечательная энергетика-через 15 минут появилось ощущение, что знакомы давно и общение вызывает положительные эмоции. Елена, поклон от нас с дочкой!
- ММарина25 июля 2024Прекрасно провели время в Муроме. Замечательный экскурсовод, было очень интересно, время пролетело незаметно
- ТТатьяна24 июля 2024Экскурсия понравилась, прошла на одном дыхании, понравилась и взрослым и детям. Спасибо большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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