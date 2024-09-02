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экскурсовод, и маршрут. Накануне созвонились, всё уточнили, Ольга нам скорректировала путь, чтобы было интересно и православным, и атеистам, и неугомонным детям. Часть пути были на своей машине, поэтому увидели и услышали даже больше, чем планировалось. Всем понравился рассказ о Муроме и его истории. Ольга действительно любит свой город и знает его. Спасибо за полученное удовольствие и желание вернуться в Ваш город ещё.