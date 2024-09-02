3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
Завтра в 08:00
11 сен в 08:00
4 990₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 899₽ за всё до 6 чел.
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Муромские князья: святые и забытые - погружение в историю города
Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Начало: У водонапорной башни
Расписание: в среду в 12:00, в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:00
14 сен в 11:00
15 сен в 13:00
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила2 сентября 2024Экскурсия была чудесная! Однозначно советую!
- ЕЕлена2 сентября 2024Все прошло -отлично! Анна смогла заинтересовать и 12 летнего подростка и бабушку! Для меня это было самое главное! Это был
- ССветлана30 августа 2024Прекрасную экскурсию провела замечательный экскурсовод Анна! Все было познавательно, насыщено интересной информацией, позитивно, не скучно и очень профессионально! Вся наша группа осталась довольна! Спасибо!
- ЮЮлия25 августа 2024Большое спасибо, очень информативная и интересная экскурсия, после которой в город прямо влюбляешся. Обязательно будем рекомендовать друзьям.
- ООльга24 августа 2024Всё понравилось!
- ЕЕлизавета21 августа 2024Ольга замечательный рассказчик. Очень интересно преподносит информацию. Мы всей семьёй замечательно провели время!
- ММаксим20 августа 2024Михаил, с искренним интересом и любовью рассказал про свой родной город. Для обзорной экскурсии при ограниченном ресурсе времени прекрасный вариант, успел познакомить с основными достопримечательностями и порекомендовал, какие места стоит посетить.
- ООксана18 августа 2024Благодарим нашего экскурсовода Ольгу за интересную и познавательную экскурсию! Мы прошлись по улочкам города Мурома, ознакомились с историей города, Святых Петра и Февронии, Ильи Муромца, посетили монастыри, полюбовались видами с набережной города!
- ТТатьяна11 августа 2024Были на экскурсии с Ольгой 14 июля, 4 взрослых и очень активные дети 8 и 10 лет. Очень понравился и
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «На Рождество»
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