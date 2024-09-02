На Рождество – экскурсии в Муроме

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Муроме, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Муром - страж земли русской
Пешая
71 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
Завтра в 08:00
11 сен в 08:00
4 990 за всё до 10 чел.
Муром впервые
Пешая
154 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 899 за всё до 6 чел.
Муромские князья: святые и забытые
Пешая
29 отзывов
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Муромские князья: святые и забытые - погружение в историю города
Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Начало: У водонапорной башни
Расписание: в среду в 12:00, в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:00
14 сен в 11:00
15 сен в 13:00
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    2 сентября 2024
    Муром впервые
    Экскурсия была чудесная! Однозначно советую!
  • Е
    Елена
    2 сентября 2024
    Муром впервые
    Все прошло -отлично! Анна смогла заинтересовать и 12 летнего подростка и бабушку! Для меня это было самое главное! Это был
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    оптимальный по времени и расстоянию маршрут. Содержание экскурсии -было достаточным для первого знакомства с городом. И стало понятно, что нужна будет еще пара экскурсий. Спасибо Анне!!!

  • С
    Светлана
    30 августа 2024
    Муром впервые
    Прекрасную экскурсию провела замечательный экскурсовод Анна! Все было познавательно, насыщено интересной информацией, позитивно, не скучно и очень профессионально! Вся наша группа осталась довольна! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    25 августа 2024
    Муромские князья: святые и забытые
    Большое спасибо, очень информативная и интересная экскурсия, после которой в город прямо влюбляешся. Обязательно будем рекомендовать друзьям.
  • О
    Ольга
    24 августа 2024
    Муромские князья: святые и забытые
    Всё понравилось!
  • Е
    Елизавета
    21 августа 2024
    Муром - страж земли русской
    Ольга замечательный рассказчик. Очень интересно преподносит информацию. Мы всей семьёй замечательно провели время!
  • М
    Максим
    20 августа 2024
    Муромские князья: святые и забытые
    Михаил, с искренним интересом и любовью рассказал про свой родной город. Для обзорной экскурсии при ограниченном ресурсе времени прекрасный вариант, успел познакомить с основными достопримечательностями и порекомендовал, какие места стоит посетить.
  • О
    Оксана
    18 августа 2024
    Муром - страж земли русской
    Благодарим нашего экскурсовода Ольгу за интересную и познавательную экскурсию! Мы прошлись по улочкам города Мурома, ознакомились с историей города, Святых Петра и Февронии, Ильи Муромца, посетили монастыри, полюбовались видами с набережной города!
    Благодарим нашего экскурсовода Ольгу за интересную и познавательную экскурсию! Мы прошлись по улочкам города Мурома, ознакомилисьБлагодарим нашего экскурсовода Ольгу за интересную и познавательную экскурсию! Мы прошлись по улочкам города Мурома, ознакомилисьБлагодарим нашего экскурсовода Ольгу за интересную и познавательную экскурсию! Мы прошлись по улочкам города Мурома, ознакомилисьБлагодарим нашего экскурсовода Ольгу за интересную и познавательную экскурсию! Мы прошлись по улочкам города Мурома, ознакомилисьБлагодарим нашего экскурсовода Ольгу за интересную и познавательную экскурсию! Мы прошлись по улочкам города Мурома, ознакомилисьБлагодарим нашего экскурсовода Ольгу за интересную и познавательную экскурсию! Мы прошлись по улочкам города Мурома, ознакомились
  • Т
    Татьяна
    11 августа 2024
    Муром - страж земли русской
    Были на экскурсии с Ольгой 14 июля, 4 взрослых и очень активные дети 8 и 10 лет. Очень понравился и
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    экскурсовод, и маршрут. Накануне созвонились, всё уточнили, Ольга нам скорректировала путь, чтобы было интересно и православным, и атеистам, и неугомонным детям. Часть пути были на своей машине, поэтому увидели и услышали даже больше, чем планировалось. Всем понравился рассказ о Муроме и его истории. Ольга действительно любит свой город и знает его. Спасибо за полученное удовольствие и желание вернуться в Ваш город ещё.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «На Рождество»

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  1. Муром - страж земли русской
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  3. Муромские князья: святые и забытые
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. По следам Ильи Муромца
  9. Село Карачарово
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в сентябре 2024
Сейчас в Муроме в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 5 899. Туристы уже оставили гидам 254 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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