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лет. маршрут был выбран таким образом,чтобы увидеть город изнутри. Информация подавалась интересно, с определенными акцентами, где-то в форме диалога. Все остались очень довольны. Оставшееся время после экскурсии были под впечатлением. Ощущенте любви экскурсовода к малой родине,к стране,к ее истории ощущалась в его рассказах и глазах. Спасибо огром