Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Муроме, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Мурому
Пешая
33 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Мурому: монастыри, кремль, набережная
Погрузитесь в историю Мурома, посетив уникальные монастыри и кремль, насладитесь видами с набережной Оки
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово на транспорте туристов
21 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово: следы Ильи Муромца
Погрузитесь в историю Мурома и Карачарово, открывая секреты богатыря Ильи Муромца на комфортной автомобильной прогулке
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 6 500 за всё до 5 чел.
Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром: в гостях у Ильи Муромца и святых Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где любовь и история переплетаются в уникальный узор жизни города
Начало: Г. Муром, площадь Крестьянина, п Петра и Февронии
Расписание: По договорённости
1 сен в 09:00
7 сен в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Муром-градъ: обзорная экскурсия
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром-градъ: путешествие по древним монастырям и храмам
Погрузитесь в историю одного из самых древних городов России, исследуя его знаменитые монастыри и храмы
Начало: Памятник Петру и Февронии
Расписание: По договоренности
17 авг в 08:30
18 авг в 08:30
от 5 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    24 июня 2024
    Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии
    Ксения провела для нас замечательную экскурсию, душевно. Все это время были на одной волне. Слушая рассказы Ксении, мы как-будто побывали
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    во временах Петра и Февронии, повстречались с Ильей Муромцем. После такой экскурсии хочется возвращаться в Муром снова и снова, узнавать то, что еще не узнали.

  • О
    Олег
    19 июня 2024
    Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии
    Гид Ксения очаровала всю нашу группу 7 пенсионеров. Она просто влюблена в свой город. Познакомила с историей и настоящим Мурома. Очень понравилось интерактивное общение гида с группой. Рекомендуем!!!
  • Е
    Евгения
    18 февраля 2024
    Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии
    Спасибо Ксении за увлекательное путешествие по чудесному городу Муром🤗Мы не заметили как пролетели 2 часа, столько увлекательных историй, смеха и
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    шуток 👍🏻🎉 Ксения осуществила нашу мечту и помогла устроить мастер класс по изготовлению калачей 🙌 обязательно вернёмся летом и мы встретимся снова🥰 Рекомендую всем экскурсовода Ксению ❤️

  • И
    Ирина
    23 августа 2023
    Муром-градъ: обзорная экскурсия
    22 авгусьа 2023 года посетили экскурсию "Муром-грвдъ,обзорная экскурсия" с Алексеем. На экскурсии присутствовало три поколения одной семьи: 60,33 и 12
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    лет. маршрут был выбран таким образом,чтобы увидеть город изнутри. Информация подавалась интересно, с определенными акцентами, где-то в форме диалога. Все остались очень довольны. Оставшееся время после экскурсии были под впечатлением. Ощущенте любви экскурсовода к малой родине,к стране,к ее истории ощущалась в его рассказах и глазах. Спасибо огром

  • s
    shelkuno
    15 июля 2020
    Муром-градъ: обзорная экскурсия
    Экскурсия познавательная. За 3 часа узнали о самых главных достопримечательностях города Мурома.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная экскурсия по Мурому
  2. Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово на транспорте туристов
  3. Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии
  4. Муром-градъ: обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. По следам Ильи Муромца
  9. Село Карачарово
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в августе 2024
Сейчас в Муроме в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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