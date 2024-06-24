2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Мурому: монастыри, кремль, набережная
Погрузитесь в историю Мурома, посетив уникальные монастыри и кремль, насладитесь видами с набережной Оки
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Мурому и Карачарово: следы Ильи Муромца
Погрузитесь в историю Мурома и Карачарово, открывая секреты богатыря Ильи Муромца на комфортной автомобильной прогулке
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 6 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром: в гостях у Ильи Муромца и святых Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где любовь и история переплетаются в уникальный узор жизни города
Начало: Г. Муром, площадь Крестьянина, п Петра и Февронии
Расписание: По договорённости
1 сен в 09:00
7 сен в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром-градъ: путешествие по древним монастырям и храмам
Погрузитесь в историю одного из самых древних городов России, исследуя его знаменитые монастыри и храмы
Начало: Памятник Петру и Февронии
Расписание: По договоренности
17 авг в 08:30
18 авг в 08:30
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 июня 2024Ксения провела для нас замечательную экскурсию, душевно. Все это время были на одной волне. Слушая рассказы Ксении, мы как-будто побывали
- ООлег19 июня 2024Гид Ксения очаровала всю нашу группу 7 пенсионеров. Она просто влюблена в свой город. Познакомила с историей и настоящим Мурома. Очень понравилось интерактивное общение гида с группой. Рекомендуем!!!
- ЕЕвгения18 февраля 2024Спасибо Ксении за увлекательное путешествие по чудесному городу Муром🤗Мы не заметили как пролетели 2 часа, столько увлекательных историй, смеха и
- ИИрина23 августа 202322 авгусьа 2023 года посетили экскурсию "Муром-грвдъ,обзорная экскурсия" с Алексеем. На экскурсии присутствовало три поколения одной семьи: 60,33 и 12
- sshelkuno15 июля 2020Экскурсия познавательная. За 3 часа узнали о самых главных достопримечательностях города Мурома.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Популярные экскурсии»
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