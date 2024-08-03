2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 899₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия «В гости к Илье Муромцу»: путешествие по Мурому для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
Завтра в 18:30
6 авг в 18:30
6 540₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
3 334₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Путешествие по Мурому на вашем автомобиле, следуя по следам Ильи Муромца. Узнайте о его жизни, подвигах и наследии
Начало: На улице Лакина
Завтра в 08:30
6 авг в 13:00
8 400₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
4 347₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Путешествие по старорусским городам - это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме вы найдете все то, что целительно и мило для души
Начало: По согласованию
Завтра в 08:30
6 авг в 13:00
8 400₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 августа 2024Спасибо огромное! Муром супер! Фаина молодец!
- ААнна2 августа 2024Спасибо Елене за интересную экскурсию по Мурому! Грамотно, насыщенно, вместе с этим не перегружено информацией и деликатно при посещении храмов. Советую всем этого экскурсовода!
- ССергей1 августа 2024Супер все понравилось!
- ЕЕлена31 июля 2024Мы были увлечены и погружены в историю города, забыли про все заботы, отвлеклись, благодаря нашему экскурсоводу Елене. Умеет общаться с детьми, деликатна, приятный голос. Нам все понравилось, спасибо)
- ЕЕлена29 июля 2024Елена провела отличную экскурсию и познакомила нас с историей Мурома. Рассказ очень полный, содержательный, всем членам нашей команды он был интересен и понравился! Елена, спасибо!
- РРоман29 июля 2024Михаил прекрасно провел экскурсию. Все было очень содержательно.
- ЕЕлена29 июля 2024Огромное спасибо Елене за экскурсию! Были большой компанией с друзьями из Америки. Им тоже очень понравилось. Материал излагается подробно и
- ЮЮлия29 июля 2024Спасибо Ирине за экскурсию по Мурому, за рекомендации что посетить и где поесть, за памятные буклеты и стилизованную карту с
- ГГалина26 июля 2024Ирина прекрасный рассказчик! За несколько часов мы узнали много интересных историй из жизни Мурома и увидели самые старинные места города. Всем рекомендую эту экскурсию и Ирину, как прекрасного гида!
- ЭЭльмира25 июля 2024Экскурсия с Еленой оставила самые приятные впечатления и обогатила знаниями. Экскурсия прошла в формате беседы с хорошей знакомой. Отмечу, что у Елены замечательная энергетика-через 15 минут появилось ощущение, что знакомы давно и общение вызывает положительные эмоции. Елена, поклон от нас с дочкой!
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