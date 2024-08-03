О Оксана Муром впервые Спасибо огромное! Муром супер! Фаина молодец!

А Анна Знакомьтесь, Муром Спасибо Елене за интересную экскурсию по Мурому! Грамотно, насыщенно, вместе с этим не перегружено информацией и деликатно при посещении храмов. Советую всем этого экскурсовода!

С Сергей Муром впервые Супер все понравилось!

Е Елена Знакомьтесь, Муром Мы были увлечены и погружены в историю города, забыли про все заботы, отвлеклись, благодаря нашему экскурсоводу Елене. Умеет общаться с детьми, деликатна, приятный голос. Нам все понравилось, спасибо)

Е Елена Знакомьтесь, Муром Елена провела отличную экскурсию и познакомила нас с историей Мурома. Рассказ очень полный, содержательный, всем членам нашей команды он был интересен и понравился! Елена, спасибо!

Р Роман Муром впервые Михаил прекрасно провел экскурсию. Все было очень содержательно.

Е Елена Муром купеческий и современный читать дальше на доступном языке. С большой любовью к своему городу. Спасибо Елене за терпение, проявленное к нашим многочисленным остановкам! В целом, очень душевная и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Елене за экскурсию! Были большой компанией с друзьями из Америки. Им тоже очень понравилось. Материал излагается подробно и

Ю Юлия Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто) читать дальше маршрутом по городу! Три часа прошли в увлекательном рассказе. Потом в интерактивном квесте в Историческом музее Мурома дети правильно отвечали на вопросы, значит информация донесена и до подрастающего поколения! Уверена, мы еще вернемся в Муром. Спасибо Ирине за экскурсию по Мурому, за рекомендации что посетить и где поесть, за памятные буклеты и стилизованную карту с

Г Галина По стопам былинного героя (на вашем авто) Ирина прекрасный рассказчик! За несколько часов мы узнали много интересных историй из жизни Мурома и увидели самые старинные места города. Всем рекомендую эту экскурсию и Ирину, как прекрасного гида!