История города Мурома насчитывает более 12 веков

История города Мурома насчитывает более 12 веков.

У нас будет всего лишь 2 часа, чтобы познакомиться с историей города и узнать интересные факты из жизни горожан.

Я вам расскажу, как появился город Муром и как исчез Муромский кремль.

Я покажу вам Благовещенский монастырь с иконостасом в стиле барокко и старинную купеческую застройку.

Познакомьтесь с родиной легендарного богатыря Ильи Муромца.
Муром сквозь века
Муром сквозь века
Муром сквозь века
Муром сквозь века
Муром сквозь века
Муром сквозь века

Что вы увидите 🤩

  • Окский парк (место бывшего муромского Кремля)
  • Николо-Набережную церковь (место временного двора Ивана Грозного)
  • Здание бывшей городской управы и Дом купцов Зворыкиных — сейчас
  • Муромский музей
  • Бывшую торговую площадь
  • Благовещенский монастырь с собором XVI века и уникальным иконостасом в стиле барокко XVIII века
  • Троицкий монастырь, где покоятся мощи Петра и Февронии
  • улицы Московскую и Ленина со старинной купеческой застройкой
  • Водонапорную башню Ермакова
  • Дополнительно можно посетить самый старый монастырь в России — Спасо-Преображенский

Что вас ожидает:

  • История основания Мурома и самые древние места (Николина и Кремлевская гора, Старое вышнее городище);
  • Кремль в Муроме— создание, история побед и поражений, исчезновение;
  • Муромские князья — в истории Руси и церкви, в истории муромских монастырей;
  • Иван Грозный и Муром;
  • Муром как торговый центр Поочья — с рассказом о торговой площади и Муромский ярмарке;
  • История создания Муромского музея;
  • Ермаков, как самое значительное имя в истории муромского купечества (с прогулкой по Московской и Ленина и осмотром купеческих особняков).

Важная информация:

  • Во время экскурсии мы будем посещать храмы — туристы должны быть соответствующе одеты (у мужчин недопустимы шорты, у женщин должны быть платки и юбки/парео).

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человекДля группы 6-10 человек
Групповой билет
3 000 ₽
4 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: Советская ул., 10, Муром
Завершение: Сквер Ермакова, Муром
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:30 до 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 8:30 до 21:00

Анна Е.
Анна Е.
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