История города Мурома насчитывает более 12 веков.



У нас будет всего лишь 2 часа, чтобы познакомиться с историей города и узнать интересные факты из жизни горожан.



Я вам расскажу, как появился город Муром и как исчез Муромский кремль.



Я покажу вам Благовещенский монастырь с иконостасом в стиле барокко и старинную купеческую застройку.



Познакомьтесь с родиной легендарного богатыря Ильи Муромца.