Николо-Набережную церковь (место временного двора Ивана Грозного)
Здание бывшей городской управы и Дом купцов Зворыкиных — сейчас
Муромский музей
Бывшую торговую площадь
Благовещенский монастырь с собором XVI века и уникальным иконостасом в стиле барокко XVIII века
Троицкий монастырь, где покоятся мощи Петра и Февронии
улицы Московскую и Ленина со старинной купеческой застройкой
Водонапорную башню Ермакова
Дополнительно можно посетить самый старый монастырь в России — Спасо-Преображенский
Что вас ожидает:
История основания Мурома и самые древние места (Николина и Кремлевская гора, Старое вышнее городище);
Кремль в Муроме— создание, история побед и поражений, исчезновение;
Муромские князья — в истории Руси и церкви, в истории муромских монастырей;
Иван Грозный и Муром;
Муром как торговый центр Поочья — с рассказом о торговой площади и Муромский ярмарке;
История создания Муромского музея;
Ермаков, как самое значительное имя в истории муромского купечества (с прогулкой по Московской и Ленина и осмотром купеческих особняков).
Важная информация:
Во время экскурсии мы будем посещать храмы — туристы должны быть соответствующе одеты (у мужчин недопустимы шорты, у женщин должны быть платки и юбки/парео).
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Для группы 6-10 человек
Групповой билет
3 000 ₽
4 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: Советская ул., 10, Муром
Завершение: Сквер Ермакова, Муром
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:30 до 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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